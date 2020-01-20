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Темнотища, нифига ничего не видно
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danilov 20 Января 2020 в 12:47:41
Шымкентские дети добираются до школы в кромешной тьме. Коммунальные службы выключают городское освещение в самый час-пик.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 20.01.2020 в 13:19:51   # 739259
Неужели западло поставить световой датчик? Раньше стояли и свет загорался когдда нужно и потух когда нужно
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  kkafp 20.01.2020 в 13:28:01   # 739260
4 года назад еще я об этом писал... с тех пор ничего не изменилось.
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  ЛиКа 20.01.2020 в 13:30:44   # 739261
в 8-15 (20) отключают на центральных улицах свет, не зависимо от времени года и погодных условий. В самый пик, когда все спешат на работу, в детские сады, школы. При этом, верхняя одежда пешеходов, в основном, темных тонов. Обращались неоднократно в акимат, на несколько дней меняли график, отчитывались, что заявка выполнена, а потом все возвращалось в прежний режим.
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  Ара горный 20.01.2020 в 13:52:40   # 739264
При Зын-Зыне такова не было! На спичках экономят!
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  СССР 20.01.2020 в 14:15:35   # 739270
Цитата: Ара горный от 20.01.2020 07:52:40
При Зын-Зыне такова не было! На спичках экономят!


Ещё как, по мне так было всегда. Только из дому выходишь, хлоп, выключили
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