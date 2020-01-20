Темнотища, нифига ничего не видно
danilov 20 Января 2020 в 12:47:41
Шымкентские дети добираются до школы в кромешной тьме. Коммунальные службы выключают городское освещение в самый час-пик.
Неужели западло поставить световой датчик? Раньше стояли и свет загорался когдда нужно и потух когда нужно
4 года назад еще я об этом писал... с тех пор ничего не изменилось.
в 8-15 (20) отключают на центральных улицах свет, не зависимо от времени года и погодных условий. В самый пик, когда все спешат на работу, в детские сады, школы. При этом, верхняя одежда пешеходов, в основном, темных тонов. Обращались неоднократно в акимат, на несколько дней меняли график, отчитывались, что заявка выполнена, а потом все возвращалось в прежний режим.
При Зын-Зыне такова не было! На спичках экономят!
Ещё как, по мне так было всегда. Только из дому выходишь, хлоп, выключили