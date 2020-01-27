Cудьба авто на иностранных номерах

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Dulat 27 Января 2020 в 08:46:17
людям показалось , что ситуация как до конца 2014 года , когда все запасались авто , людьми двигало желание заработать и вовремя обновить авто , никого уже не интересовали законы РК ,
по законам россии , если гражданин РК хочет купить авто на свое имя , то ему нужно сделать регистрацию (временную прописку) и на основании этого вы можете оформить авто на себя , при переоформлении авто вам выдают на руки техпаспорт и ПТС,
где в ПТСе четко расписано ------- ваше право на авто действительно , пока действительна ваша регистрация,
то есть как только кончается ваша прописка , ваше право на авто анулируется , вот поэтому множество машин из россии на учете гражданина россии , гражданин россии удачно продав авто казахстанцу по доверенности через определенное время узнает , что штрафы и налог идет на собственника авто , идет в гаи или цон оплачивает если есть штрафы и налог на транспорт и снимает авто с учета ,
такая же ситуация в киргизии , что бы оформить на себя и свободно ездить на авто казахстанцу надо сделать вид на жительство в киргизии , если вы купили у киргиза авто , и сказали что уедете в КЗ то он также снимет авто с учета , он тоже не лох , и не будет за вас оплачивать налоги и штрафы , сколько авто на киргизских номерах в алмате в штрафстоянках ушли на запчасти ,
а как же поступили армяне , они всех НАГНУЛИ , сделали временную регистрацию всем желающим , продали им авто ,
по закону ЭВРАЗЕС эти авто зарегестрированные после 10 октября 2014 года только для внутреннего рынка армении , эти авто станут продуктом таможенного союза только 2023 году , а до этих пор они для нас считаются иностранными , от туда можно привозить только авто поставленное на учет до 2014 года 10 октября ,
в РК хотели сделать онлайн регистрацию по страховке иностранные авто , но как , если по истечению прописки граждан РК в армении на машины их право анулируется , может эти авто там по базе и не числятся уже ,
не зря же МВД утверждает , что машины оформленные на граждан РК обязаны по закону переоформиться на новых владельцев в течении 10 рабочих дней ,
и российские авто также множество из них висят в воздухе , их нет уже в базе россии , а они у нас сдесь как горячие пирожки из рук в руки перепродаются , если проверять российские авто которое ездят у нас по российской базе , то наверное многие из них поедут прямо в штрафстоянку ,
всех собственников армянских авто которые поверили ютубу , этим блогерам , которые снимали свои видео с рынков армении и обещали свободную езду по всей територии ЭВРАЗЕС , блогеров интересовало ваши подписки и просмотры ,
есть такая старая пословица "если армянин назвал тебя другом - он хочет тебя обмануть , а если он назвал тебя братом , то он уже тебя обманул",
есть возможность ездить на этих авто ------ это сделать вид на жительство в армении на три года , а через три года эти авто станут продуктом таможенного союза и тогда сможете встать на учет в КЗ если пройдете по параметрам ЕВРО 4
это мое личное мнение ,я изучал вопрос по всем источникам , летом я и сам пригонял авто из киргизии , поставить на КЗ учет не получилось ,а ездить на других номерах не было желания , продал обратно киргизам , у меня есть знакомые , которые тоже несдержались , от сладких цен на авто , которая теперь им сулит стать очень немного не сладкой ,
может то что я узнал , хоть немного кого то успокоит , не будут перекрывать улицы , как обещают , президент РК дал свою оценку ситуации , и мне кажется поступил правильно , если на эти авто дадут легализацию , то недовольных станет еще больше , все граждане в РК равны , если разрешить , то надо разрешить всем гражданам по машине , а это противоречит договорам ЕВРАЗЕС ,
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