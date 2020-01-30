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Покупка iphone в "ЯрмаркаPhone"
M54 30 Января 2020 в 13:53:59
Не давно в конце декабря осчастливилось стать обладателем iphone11, и конечно же перед покупкой искал где бы купить подешевле. В общем нашел этот магазин через каспий конечно, купил, но начались проблемы, телефон иногда отключался или перезагружался сам по себе. Грешил на ПО и пришлось несколько раз прошивать ПО, но проблема не ушла. Пришлось отвезти обратно в магазин пока не истек срок возврата (при обнаружении заводского брака продавец обязан обменять товар либо расторгнуть договор купли-продажи), и в тот момент когда ждал старшего продавца который бы принял телефон для отправки в СЦ, подошёл еще один парень с коробкой (без телефона) в руках от такого же телефона как у меня, и проблемы его телефона схожие с моим. Но он оказывается сдал телефон на проверку за неделю до меня. И со слов парня который подошёл, в день когда он приходил сдавать свой телефон при нем еще несколько людей приходили с похожими проблемами. И после этих слов я конечно уверен что попал на бракованную партию, но продавец отрицает, говорит вы единственные счастливчики, но конечно я ему не верю.
Сегодня после истечения 7 дней с момента сдачи телефона, пришёл в магазин что бы узнать что с результатами проверки, но продавец опять продлевает сроки проверки на 7-10 дней, хотя изначально было обещано около 5 дней.
Так вот, что можете посоветовать в этой ситуаций? И еще может кто покупал там, у Вас такие проблемы не наблюдаются?