Сравнение растаможивания автомобиля в России и в Казахстане

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NBE 30 Января 2020 в 13:56:08
https://calcus.ru/rastamozhka-auto
Растаможка авто в Казахстане
https://www.uralskweek.kz/2020/01/22/postavit-na-uchyot-avto-iz-eaes-komu-i-skolko-platit/
http://kgd.gov.kz/ru/calc/customsAutomobilePayments
1)Первичная регистрация
В Казахстане есть первичная регистрация
— до 2 лет – 0,25 МРП – 663 тенге
— от 2-3 лет – 50 МРП – 132 550 тенге
— от 3 лет – 500 МРП – 1 325 500 тенге
В России я не нашел первичную регистрацию,
2)Утильсбор
Казахстан
— до 1 000 куб. см – коэффициент 3 – 397 650 тенге;
— от 1 001 до 2 000 куб. см – коэффициент 7 – 927 850 тенге;
— от 2 001 куб. см до 3 000 куб. см – коэффициент 10 – 1 325 500 тенге;
— свыше 3 001 куб. см – коэффициент 23 – 3 048 650 тенге.
Россия
Утилизационный сбор рассчитывается по следующей формуле:
УС = БС * К
где БС - базовая ставка, К - коэффициент.
Базовая ставка определяется категорией транспортного средства:
легковые автомобили некоммерческого использования - 20 000 руб.
коммерческие автомобили (как легковые так и грузовые и автобусы) - 150 000 руб.
Значения коэффициента для физических лиц:
Для автомобилей младше 3-х лет 0.17
Для автомобилей старше 3-х лет 0.26
В Казахстане получается для машин с объемом 1-2 литра 927 850 тенге, в России 20000 х 0.26 х 6 = 31200 тенге.
3)Таможенная пошлина для авто свыше 3 лет, объем двигателя 1500, стоимость 10 000$
В России - 175 124,82руб = около 1 000 000 тенге
В Казахстане около 1 700 000 тенге
Выводы: кажись таможенный союз не полностью виноват, наши чиновники нехило сверху накрутили, накрутка 3 млн тенге больше чем в России у меня получилось на машину старше 3 лет, объемом 1500. Что я не правильно посчитал? Или наше правительство как всегда ...?