Разработка потребительской электроники

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KapitanNemo 31 Января 2020 в 13:02:26
Объявлена государственная программа по цифровизации экономики, индустрия 4.0 и прочее.
Все это подразумевает установку электронных устройств для сбора первичных данных, разнообразных датчиков, контроллеров и т.д.
Стоит ли тратить время и деньги на создание фирмы по производству потребительской, измерительной и прочей электроники?
Комментарии, по рейтингу, по дате
С измерительной техникой точно лучше не связываться - для их законного применения сертификация, внесение в Госреестр СИ и прочие процедуры сожрут нервы, время и деньги.
Проектировать у себя и потом заказывать производство в Китае, хотя бы частично - можно попытаться. Если получится обеспечить качество, при котором не разоритесь на гарантийном и сервисном обслуживании. И то, я думаю, лучше ориентироваться на какую-то узкую нишу - например, оборудование для ж/д, авиации, дорожная светотехника, ну и т.п.
Лично мое мнение.