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Наши автобусы (034PAZ17)
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AleksX 03 Февраля 2020 в 10:54:58
034PAZ17 - сначала перегораживает дорогу, потом не останавливается на переходе, хорошо что женщина с ребенком - остановилась.
Дата на регистраторе не верная. 30.01.2020

Комментарии, по рейтингу, по дате
  htmaker 03.02.2020 в 11:39:54   # 740171
В Шыме можно за каждую поездку снять таких экшенов на дороге, перестраиваются без поворотников, подрезают, автобусники высовываются на твою полосу не пропуская Уровень незнания пдд просто зашкаливает
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  DuMoH 03.02.2020 в 11:47:17   # 740172
У меня стойкое ощущение сложилось, что водители автобусов платят ежемесячную дань, чтоб полиция их не трогала, по другому объяснить тот факт, что они ездят как хотят безнаказанно, я не могу...
Как-то на остановке гостиницы Южная было автобусами перекрыто 3 полосы, из-за них пробка, рядом в потоке стояла машина экипажа полиции, я попросил их открыть окно и предложил оштрафовать водителей как минимум 3 автобусов, они почему-то заулыбались и проехали мимо, как будто я что-то смешное сказал...
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  СССР 03.02.2020 в 11:52:43   # 740173
Обычная ситуация
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  старик 03.02.2020 в 13:36:30   # 740183
Раздражает привычка автобусников выезжать на крайнюю левую полосу за сто метров до остановки, а потом подрезать всех, заезжая на остановку.
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