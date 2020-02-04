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В чей карман?
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danilov 04 Февраля 2020 в 17:21:30
Интересно, доход от размещения LED экранов на объектах городской инфраструктуры попадает в казну? Или тут такая же ситуация которую никто не может решить с незаконными парковками вдоль обочин городских дорог?


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  DuMoH 04.02.2020 в 17:30:26   # 740296
Давайте петицию писать! или с рогатки стрелять по ним другого законного способа борьбы я не вижу
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  Пермяк 04.02.2020 в 17:39:13   # 740298
В доход ИП который арендует данную площадь и платит налоги.
А по вопросу уместности, это гайцов напрягать надо.
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  Zoggyla 04.02.2020 в 17:51:56   # 740302
Цитата: DuMoH от 04.02.2020 11:30:26
Давайте петицию писать! или с рогатки стрелять по ним другого законного способа борьбы я не вижу
К тебе придут.
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  htmaker 04.02.2020 в 18:09:08   # 740303
Лютый и беспощадный китайский светодиодный дисплей.
А вообще есть дисплеи которые не режут глаза ночью совсем, правда стоят они на порядок дороже).
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  alpha_portal 04.02.2020 в 21:45:13   # 740328
Цитата: DuMoH от 04.02.2020 11:30:26
Давайте петицию писать! или с рогатки стрелять по ним другого законного способа борьбы я не вижу

Поддерживаю! С этим что то делать надо!
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  Васяй 04.02.2020 в 23:37:39   # 740331
О, чел без личного мнения обьявился!Это ваше личное мнение?
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  Васяй 05.02.2020 в 00:11:39   # 740338
А так то да.И скорые с китайскими мигалками запретить.Но не видят у нас другие мигалки и будут эти скорые в аварии попадать,и кому то жизнь спасти не успеют...
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