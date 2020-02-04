В чей карман?

5 февраля 2020 года в 16-00 часов на площадке Палаты предпринимателей г. Шымкент состоится «круглый стол» на тему незаконных рекламных вывесок, нарушающих эстетический облик города. В совещании принимают участие заместитель акима города Шымкент, акимы районов г. Шымкент, представители Управления архитектуры и градостроительства, структурных подразделений акимата, фискальных и правоохранительных органов, предприниматели.

Место проведения: г. Шымкент, мкр.Северо-Восток, ул.Еримбетова, 304 Г, бизнес-центр "Заңғар"(между бизнес-центром "Арна" и дворцом торжеств "Дәстүр"), 7 этаж, конференц-зал.

Пресс-служба Палаты предпринимателей г.Шымкент.