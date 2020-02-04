В чей карман?

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danilov 04 Февраля 2020 в 17:21:30
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5 февраля 2020 года в 16-00 часов на площадке Палаты предпринимателей г. Шымкент состоится «круглый стол» на тему незаконных рекламных вывесок, нарушающих эстетический облик города. В совещании принимают участие заместитель акима города Шымкент, акимы районов г. Шымкент, представители Управления архитектуры и градостроительства, структурных подразделений акимата, фискальных и правоохранительных органов, предприниматели.
Место проведения: г. Шымкент, мкр.Северо-Восток, ул.Еримбетова, 304 Г, бизнес-центр "Заңғар"(между бизнес-центром "Арна" и дворцом торжеств "Дәстүр"), 7 этаж, конференц-зал.
Пресс-служба Палаты предпринимателей г.Шымкент.
Место проведения: г. Шымкент, мкр.Северо-Восток, ул.Еримбетова, 304 Г, бизнес-центр "Заңғар"(между бизнес-центром "Арна" и дворцом торжеств "Дәстүр"), 7 этаж, конференц-зал.
Пресс-служба Палаты предпринимателей г.Шымкент.
Комментарии, по рейтингу, по дате
А по вопросу уместности, это гайцов напрягать надо.
Цитата: DuMoH от 04.02.2020 11:30:26К тебе придут.
Давайте петицию писать!
или с рогатки стрелять по ним другого законного способа борьбы я не вижу
Давайте петицию писать!
А вообще есть дисплеи которые не режут глаза ночью совсем, правда стоят они на порядок дороже).
alpha_portal 04.02.2020 в 21:45:13 # 740328
Цитата: DuMoH от 04.02.2020 11:30:26
Давайте петицию писать!
или с рогатки стрелять по ним другого законного способа борьбы я не вижу
Давайте петицию писать!
Поддерживаю! С этим что то делать надо!