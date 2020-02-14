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Будьте осторожны - санки мля
Yerla 14 Февраля 2020 в 16:42:15
Подъезжаю к главной .. встал .. пропускаю транспорт на главной .. начинаю движение .. и хоба мальчик мне под колеса на санках закатывает своего братишку .. это еще регистратор стоит сверху, поэтому санки еще видно .. а так по идее санок не очень видно ..
Кароч будьте осторожнее и внимательнее на дорогах ..
Кстати .. в конце слева появляется сердитая мама ..
Старшого видно же было, было видно его и загодя. Это же дети, а это значит что это непредсказуемость, следовательно водятел должен быть осторожным. Мамка не права так как позволила безнадзорно детям переходить дорогу.
P.s. А пацан с реакцией, если бы он не остановился, то задавили бы, жесть.