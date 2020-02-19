Прошло 4 года.

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Кирсан 19 Февраля 2020 в 15:32:15
Кто заметил что нибудь изменилось или нет?
Планы акимата о развитии Шымкента здесь http://shymkent.gov.kz/ru/page/73
Заходим и смотрим что изменилось, а что является Нью-Васюками.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Dragon от 19.02.2020 16:55:52
2020й уже наступил, ждемс 2050й
2020й уже наступил, ждемс 2050й
Ни чего подобного,стратегия выглядит так - 2030,а за тем 2050.Это прям как план партии при СССР.
Цитата: Рамзес от 19.02.2020 17:18:28
Ни чего подобного,стратегия выглядит так - 2030,а за тем 2050.Это прям как план партии при СССР.
Цитата: Dragon от 19.02.2020 16:55:52
2020й уже наступил, ждемс 2050й
2020й уже наступил, ждемс 2050й
Ни чего подобного,стратегия выглядит так - 2030,а за тем 2050.Это прям как план партии при СССР.
И на стратегию их, и на партию с их планами, и на СССР йух положил
toliktommy 20.02.2020 в 02:03:52 # 741439
Цитата: AleksX от 19.02.2020 19:38:29
Все хорошо. Все реализовали. Дороги просто шикарные - немцы нам завидуют. Новые моллы и Дисней ленды - саудиты от зависти уже место себе не находят. Развязки на зависть японцам. Кстати новый аэропорт вообще шикарен - англичане прилетают просто посмотреть на него.
Все хорошо. Все реализовали. Дороги просто шикарные - немцы нам завидуют. Новые моллы и Дисней ленды - саудиты от зависти уже место себе не находят. Развязки на зависть японцам. Кстати новый аэропорт вообще шикарен - англичане прилетают просто посмотреть на него.
Las-Vegas!!!