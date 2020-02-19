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Прошло 4 года.
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Кирсан 19 Февраля 2020 в 15:32:15
Итак, 20 января 2016 года я на титусе выложил новость о планах по развитию нашего города. https://titus.kz/?previd=71770.
Кто заметил что нибудь изменилось или нет?

Планы акимата о развитии Шымкента здесь http://shymkent.gov.kz/ru/page/73

Заходим и смотрим что изменилось, а что является Нью-Васюками.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 19.02.2020 в 22:55:52   # 741429
2020й уже наступил, ждемс 2050й
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  Рамзес 19.02.2020 в 23:18:28   # 741433
Цитата: Dragon от 19.02.2020 16:55:52
2020й уже наступил, ждемс 2050й

Ни чего подобного,стратегия выглядит так - 2030,а за тем 2050.Это прям как план партии при СССР.
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  Dragon 19.02.2020 в 23:37:20   # 741435
Цитата: Рамзес от 19.02.2020 17:18:28
Цитата: Dragon от 19.02.2020 16:55:52
2020й уже наступил, ждемс 2050й

Ни чего подобного,стратегия выглядит так - 2030,а за тем 2050.Это прям как план партии при СССР.

И на стратегию их, и на партию с их планами, и на СССР йух положил
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  КЕДЫ 20.02.2020 в 01:10:41   # 741437
Не имеет уже значения реализованными оказались эти проекты или нет, ведьпридумал их Он, а без Него и птицы не поют в Шымкенте, и солнце не греет так...

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  AleksX 20.02.2020 в 01:38:29   # 741438
Все хорошо. Все реализовали. Дороги просто шикарные - немцы нам завидуют. Новые моллы и Дисней ленды - саудиты от зависти уже место себе не находят. Развязки на зависть японцам. Кстати новый аэропорт вообще шикарен - англичане прилетают просто посмотреть на него.
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  toliktommy 20.02.2020 в 02:03:52   # 741439
Видим что пункты не выполнены в финальной его части. Шымкент-сити не достроен, и достроен в ближайшие лет пять вряд-ли будет. Шымкент-молл - первый раз слышу и вряд-ли услышу о нем снова. Дорожные развязки не реализованы в полной мере, за исключением нескольких съездов. А некоторые пешеходные мосты либо остались долгостроями, либо практически не используются. Незаконная торговля не исчезла, а кое-где осталась на уровне 20-летней давности. Модернизация ветхого жилья не выполнена, только несколько совсем старых фасадов отремонтировано. И то, некоторые объекты историко-архитектурного наследия переданы в частные руки и испорчены новоделом. Остальное и так понятно, не выполнено все даже на 20 процентов. Итог: самые масштабные изменения в Шымкенте - это частая смена акимов и их замов.
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  Dragon 20.02.2020 в 02:10:49   # 741440
Цитата: AleksX от 19.02.2020 19:38:29
Все хорошо. Все реализовали. Дороги просто шикарные - немцы нам завидуют. Новые моллы и Дисней ленды - саудиты от зависти уже место себе не находят. Развязки на зависть японцам. Кстати новый аэропорт вообще шикарен - англичане прилетают просто посмотреть на него.


Las-Vegas!!!
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  DITRX 20.02.2020 в 02:58:56   # 741441
Помниться что 4 года назад мы хоть как то новый год встречали а что то в этом году вообще тишина была.
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