Прошло 4 года.

Все хорошо. Все реализовали. Дороги просто шикарные - немцы нам завидуют. Новые моллы и Дисней ленды - саудиты от зависти уже место себе не находят. Развязки на зависть японцам. Кстати новый аэропорт вообще шикарен - англичане прилетают просто посмотреть на него.