Гость 28 Февраля 2020 в 19:59:40
Здравствуйте. Хотелось бы узнать процесс о составление протокола. Работаю менеджером на АЗС. Связи с тем что рядом с АЗС стоит остановка, на прилегающей территорие люди выбрасывают бутылок и прочее мусор. В каждую секунду контролировать прилегающие места мы не можем. Приехали люди из акимата вместе с инспектором и выписали мне протокол со штрафом за нарушение. Но не должны ли они для начала составить акт об нарушение, чтобы мы решили данную задачу? Я задал им данный вопрос, но они сказали что ранее приезжали и устно известили об нарушение . Но этого на самом деле они не сделали. Мои права и обязанности согласно 744 статьи КРКоАП не разъяснили. Правоверно ли действие инспектора?