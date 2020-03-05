Когда отлучили от кормушки

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danilov 05 Марта 2020 в 10:28:59
Аким Шукеев мне совсем не симпатичен. Никогда мне не нравилась его манера общения с журналистами, возмущал откровенный игнор нашей журналисткой братии ( я о рабочих моментах, а не о чествованиях) Критиковала я Шукеева, когда он был акимом ЮКО, кусалась во время его второго прихода на юг, особенно во время арысских событий, да и после бывало. Однако никто и никогда не мог меня обвинить в предвзятости, передергивании фактов, лжи и двурушничестве. Именно поэтому я буквально закипела от возмущения, когда прочитала «обличающий» пост Валерия Сурганова. Этот журналист вылил на Шукеева, своего бывшего шефа ушат грязи. При том что еще вчера Валерий в кругу шымкентских коллег гордо называл себя членом команды Шукеева. Получал зарплату как минимум в одном из подразделений Минсельхоза, возглавляемого Шукеевым. Пиарил работу Минсельхоза и министра Шукеева. А когда тот стал акимом Туркестанской области, бросил столицу и перебрался вслед за Шукеевым в неуютный полудикий Туркестан. Сколько пафосных статей о великих делах и замыслах Шукеева за последние годы опубликовал Сурганов в газетах и прочих изданиях. Сколько комплиментарных постов в адрес дядюшки Шу и его команды размещал Валерий у себя на странице в FB. И вот спустя совсем ничего, Сурганов нисколько не церемонится ни в словах, ни в выборе аргументов, устраивая публичную порку вчерашнему патрону и кумиру.
Ярость Валерия можно понять. На днях какой-то интернет-троль проехался по нему катком, педалируя на национальной теме. Причем аноним затронул не только журналиста, но и его супругу. Это недопустимо и отвратительно! Однако еще отвратительней, на мой взгляд, оказалась сургановская «обратка». « Я помню, как Умирзак Естаевич просил создать несколько фейковых страниц в Фейсбуке, с которых можно было бы по его указанию "мочить" неугодных ему чиновников, преимущественно VIP-персон. Помните, я тогда отказался. Потому что не люблю анонимности, так и сказал - не хочу, чтобы вся слава доставалась несуществующему в реальности боту. Слишком уж я честолюбив для таких просьб», - пишет Сурганов.
Лично я думаю, что вряд ли Шукеев настолько глуп, чтобы обращаться к журналисту с такими просьбами, а учитывая его гипер-скептическое отношение к пишущей братии, очень сомневаюсь, что этот разговор вообще был. Больше чем уверена, что Валерий вряд ли сможет доказать обратное. И все же. Даже если и предположить, что Сурганов говорит правду, возникает вопрос что мешало ему, человеку высокого ума и морали ( по крайней мере он так себя позиционирует)… что же мешало ему швырнуть Шукееву в лицо заявление об увольнении и громко хлопнув дверью, (а в части громкости Валерию не откажешь) выйти из грязной игры с чистыми руками и чистой совестью? Нет же. Этого не произошло и Сурганов продолжил с прежней самоотверженностью служить Шукееву верой и правдой. Лишь когда, уж не знаю по какой причине, Валерия отстранили от туркестанской кормушки, он принялся поносить Шукеева за былые и нынешние ошибки, промахи и просчеты. Из статьи в статью он мочит своего вчерашнего патрона. Причем не заморачивается и вставляет в свои критические материалы целые блоки из своих же хвалебных статей о достижениях Шукеева и его команды, лишь меняет акценты с + на -.
Может быть, поддавшись на искусные рассказы Сурганова о тотальном бардаке в избранных структурах и ведомствах, кто–то видит в их авторе непримиримого и неподкупного борца за правду. У меня на это счет совершенно иное суждение. Есть у меня и свое объяснение причин сургановских метаморфоз и оно заложено в этом посте. Однако озвучивать его не стану, потому что пока не могу представить пруф и не стану уподобляться Сурганову.
Я вот сейчас о чем. Человек, подающий себя великим медиа-экспертом и специалистом экстра-класса способным слепить из любой болванки политика высокого ранга, как только его задевают за живое принимается кричать, что его вчерашние шефы интриганы, ворюги, блядуны, вопя на весь мир, грозит слить убийственный компромат. Наверное, именно так ведут себя большие профессионалы.
И еще. Сурганов периодически в своих постах, статьях и видео непрозрачно намекает, что готов проконсультировать, «продвинуть», пропиарить чиновников, рассчитывающих на политический рост. Скорее всего кто-то на это клюнет. Будет очень интересно посмотреть, на того кто приблизит к себе такого уникального спеца.
https://www.facebook.com/zaure.mir/posts/2817047425075694
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Bako от 05.03.2020 06:57:23
Может текст выложите... Не пользуюсь ФБ, не открывается... Или это специально, чтоб регистрировались? ФБ продвигаете
Может текст выложите... Не пользуюсь ФБ, не открывается... Или это специально, чтоб регистрировались? ФБ продвигаете
Не открывается даже у зарегистрированных
Ярость Валерия можно понять. На днях какой-то интернет-троль проехался по нему катком, педалируя на национальной теме. Причем аноним затронул не только журналиста, но и его супругу. Это недопустимо и отвратительно! Однако еще отвратительней, на мой взгляд, оказалась сургановская «обратка». « Я помню, как Умирзак Естаевич просил создать несколько фейковых страниц в Фейсбуке, с которых можно было бы по его указанию "мочить" неугодных ему чиновников, преимущественно VIP-персон. Помните, я тогда отказался. Потому что не люблю анонимности, так и сказал - не хочу, чтобы вся слава доставалась несуществующему в реальности боту. Слишком уж я честолюбив для таких просьб», - пишет Сурганов.
Лично я думаю, что вряд ли Шукеев настолько глуп, чтобы обращаться к журналисту с такими просьбами, а учитывая его гипер-скептическое отношение к пишущей братии, очень сомневаюсь, что этот разговор вообще был. Больше чем уверена, что Валерий вряд ли сможет доказать обратное. И все же. Даже если и предположить, что Сурганов говорит правду, возникает вопрос что мешало ему, человеку высокого ума и морали ( по крайней мере он так себя позиционирует)… что же мешало ему швырнуть Шукееву в лицо заявление об увольнении и громко хлопнув дверью, (а в части громкости Валерию не откажешь) выйти из грязной игры с чистыми руками и чистой совестью? Нет же. Этого не произошло и Сурганов продолжил с прежней самоотверженностью служить Шукееву верой и правдой. Лишь когда, уж не знаю по какой причине, Валерия отстранили от туркестанской кормушки, он принялся поносить Шукеева за былые и нынешние ошибки, промахи и просчеты. Из статьи в статью он мочит своего вчерашнего патрона. Причем не заморачивается и вставляет в свои критические материалы целые блоки из своих же хвалебных статей о достижениях Шукеева и его команды, лишь меняет акценты с + на -.
Может быть, поддавшись на искусные рассказы Сурганова о тотальном бардаке в избранных структурах и ведомствах, кто–то видит в их авторе непримиримого и неподкупного борца за правду. У меня на это счет совершенно иное суждение. Есть у меня и свое объяснение причин сургановских метаморфоз и оно заложено в этом посте. Однако озвучивать его не стану, потому что пока не могу представить пруф и не стану уподобляться Сурганову.
Я вот сейчас о чем. Человек, подающий себя великим медиа-экспертом и специалистом экстра-класса способным слепить из любой болванки политика высокого ранга, как только его задевают за живое принимается кричать, что его вчерашние шефы интриганы, ворюги, блядуны, вопя на весь мир, грозит слить убийственный компромат. Наверное, именно так ведут себя большие профессионалы.
И еще. Сурганов периодически в своих постах, статьях и видео непрозрачно намекает, что готов проконсультировать, «продвинуть», пропиарить чиновников, рассчитывающих на политический рост. Скорее всего кто-то на это клюнет. Будет очень интересно посмотреть, на того кто приблизит к себе такого уникального спеца.