Качество автогаза

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Bako 17 Марта 2020 в 00:41:53
Ситуация такая: позавчера заправился газом на одной из заправок по ташкнтской трассе. Доехал до дома нормально. На следующий день надо было съездить кое куда. Доехал без проблем. Через час, когда закончил дела, завожу машину на бензине и при автоматическом переходе на газ глохнет.
Сегодня утром тоже разогрев на бензине после 40 градусов переход на газ. Нормально. Стоит только перейти на бенз, и обратно на газ переключается, но будто не поступает газ. Несколько оборотов и глохнет.
У кого-то была такая ситуация и как лечили?
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в крытых помещениях нельзя разговаривать про это гэ
Ара горный 17.03.2020 в 10:32:32 # 743167
Цитата: КЕДЫ от 17.03.2020 04:17:36
diesel
diesel
Бенза на компрессоре, ну или как не лучшая альтернатива на турбине, объемом литров от трех.
На карбосе HOLEY.
Если у вас стоит 4е поколение, то рекомендую поставить внешний клапан в магистраль, сажи меньше будет, и переключение газа настройте на 50 градусов,,, рекомендую чистить редуктор и форсунки димексидом после промыть карбом, работать только в резиновых перчатках,, димексид продают в аптеках, мне флакончика хватило 3раза сделать полную профилактику!
Возможно, забит фильтр жидкой фазы в редакторе (если он там есть - ГБО 3-4-5 поколения). Бывает, его забивает как песком.
Цитата: Ара горный от 17.03.2020 04:32:32
Бенза на компрессоре, ну или как не лучшая альтернатива на турбине, объемом литров от трех.
На карбосе HOLEY.
Цитата: КЕДЫ от 17.03.2020 04:17:36
diesel
diesel
Бенза на компрессоре, ну или как не лучшая альтернатива на турбине, объемом литров от трех.
На карбосе HOLEY.
Как ни крути, при одинаковом объеме дизель будет производительнее, резвее и экономичнее, даже если учитывать бОльшую стоимость дизельного топлива, все равно на дизеле ездить дешевле.
Еще одно преимущество дизеля, солярка не воспламеняется, даже при сильной аварии (ни дай бог!) соляра разольется, но не загорится, даже если попытаться специально поджечь. В отличии от бензина и тем более газа...
С гбо гораздо меньше головняков.
Цитата: Pole13 от 17.03.2020 06:58:07
Дизель свыше евро 3 зло и головная боль. Евро 5-6 с сажевиками и мочевиной это уже денежный пылесос, даже в благополучной европе с хорошим диз.топливом.
С гбо гораздо меньше головняков.
Дизель свыше евро 3 зло и головная боль. Евро 5-6 с сажевиками и мочевиной это уже денежный пылесос, даже в благополучной европе с хорошим диз.топливом.
С гбо гораздо меньше головняков.
ну не знаю.... стояло советское ГБО на моей машине. Я щеглом совсем был. Единственная заправка, да и не заправка как таковая, была на месте АЗС Гелиос возле автоцентра Ваня, нынче Рыскулова - Кунаева. Отец раз в 4 месяца разбирал и собирал его подчистую. А мне шайбы медные давал. Я их друг об друга тер и должен был запомнить какой стороной. Всего 4 пары шайб. у меня пальцы потом зеленые были.
Так хочу сказать что в машине газом вообще не пахло.
Вы хоть сколько трындите про 4,5, ... 108 поколение ГБО, но проходить ТО оно должно раз в квартал. Причем не как тех. осмотр, а именно полная разборка-сборка как АК-47