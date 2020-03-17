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Качество автогаза
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Bako 17 Марта 2020 в 00:41:53
Кто на гбо, как насчёт качества газа в городе?
Ситуация такая: позавчера заправился газом на одной из заправок по ташкнтской трассе. Доехал до дома нормально. На следующий день надо было съездить кое куда. Доехал без проблем. Через час, когда закончил дела, завожу машину на бензине и при автоматическом переходе на газ глохнет.
Сегодня утром тоже разогрев на бензине после 40 градусов переход на газ. Нормально. Стоит только перейти на бенз, и обратно на газ переключается, но будто не поступает газ. Несколько оборотов и глохнет.
У кого-то была такая ситуация и как лечили?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  M54 17.03.2020 в 08:01:47   # 743149
Обычно на магнитном клапане собирается черная сажа, не дает двигаться штоку на нем. Чиститься растворителем.
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  spy 17.03.2020 в 08:12:30   # 743151
Форсунки прилипают у тебя, откручиваешь каждую и чистишь WD карбом не брызгай резинки посохнут, причина...газ гов..о, комент выше тоже как вариант, но я не чистил клапан, я его выкинул и поставил от 3го поколения.
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  KzPatriot 17.03.2020 в 08:52:28   # 743153
Давно фильтр менялся в редукторе? Это лечится заменой двух фильтров. Поменять можно самому, но прежде не забудь закрыть вентилитна баке
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  acid 17.03.2020 в 08:52:47   # 743154
кет..кет..кет отсюда
в крытых помещениях нельзя разговаривать про это гэ
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  КЕДЫ 17.03.2020 в 10:17:36   # 743160
diesel
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  Bako 17.03.2020 в 10:19:51   # 743163
Форсунки и редуктор перебрал, чистые. Форсунки откалибровал. Спасибо интрернету и отцовскому микрометру. Что то я на газ грешу.
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  Ара горный 17.03.2020 в 10:32:32   # 743167
Цитата: КЕДЫ от 17.03.2020 04:17:36
diesel



Бенза на компрессоре, ну или как не лучшая альтернатива на турбине, объемом литров от трех.
На карбосе HOLEY.

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  SPYKER X 17.03.2020 в 10:36:04   # 743169
Лечение тут только одно, продать и купить нормальную машину на бензине. Езда на пороховой бочке - сомнительная экономия на своем здоровье и жизни.
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  гримм 17.03.2020 в 11:07:47   # 743171
Да проблема в газе, плохого качества.

Если у вас стоит 4е поколение, то рекомендую поставить внешний клапан в магистраль, сажи меньше будет, и переключение газа настройте на 50 градусов,,, рекомендую чистить редуктор и форсунки димексидом после промыть карбом, работать только в резиновых перчатках,, димексид продают в аптеках, мне флакончика хватило 3раза сделать полную профилактику!
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  Hairless 17.03.2020 в 11:27:34   # 743173
Может быть, состав газа - если много бутана ("летний газ") и температура около нуля, он не испаряется, и давление в баллоне недостаточно для работы системы.
Возможно, забит фильтр жидкой фазы в редакторе (если он там есть - ГБО 3-4-5 поколения). Бывает, его забивает как песком.
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  DuMoH 17.03.2020 в 12:37:35   # 743179
Цитата: Ара горный от 17.03.2020 04:32:32
Цитата: КЕДЫ от 17.03.2020 04:17:36
diesel



Бенза на компрессоре, ну или как не лучшая альтернатива на турбине, объемом литров от трех.
На карбосе HOLEY.


Как ни крути, при одинаковом объеме дизель будет производительнее, резвее и экономичнее, даже если учитывать бОльшую стоимость дизельного топлива, все равно на дизеле ездить дешевле.
Еще одно преимущество дизеля, солярка не воспламеняется, даже при сильной аварии (ни дай бог!) соляра разольется, но не загорится, даже если попытаться специально поджечь. В отличии от бензина и тем более газа...
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  Pole13 17.03.2020 в 12:58:07   # 743180
Дизель свыше евро 3 зло и головная боль. Евро 5-6 с сажевиками и мочевиной это уже денежный пылесос, даже в благополучной европе с хорошим диз.топливом.
С гбо гораздо меньше головняков.
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  dober66 17.03.2020 в 12:59:07   # 743181
У нас нет автогаза все что реализуют это бурда
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  acid 17.03.2020 в 14:18:30   # 743190
Цитата: Pole13 от 17.03.2020 06:58:07
Дизель свыше евро 3 зло и головная боль. Евро 5-6 с сажевиками и мочевиной это уже денежный пылесос, даже в благополучной европе с хорошим диз.топливом.
С гбо гораздо меньше головняков.

ну не знаю.... стояло советское ГБО на моей машине. Я щеглом совсем был. Единственная заправка, да и не заправка как таковая, была на месте АЗС Гелиос возле автоцентра Ваня, нынче Рыскулова - Кунаева. Отец раз в 4 месяца разбирал и собирал его подчистую. А мне шайбы медные давал. Я их друг об друга тер и должен был запомнить какой стороной. Всего 4 пары шайб. у меня пальцы потом зеленые были.
Так хочу сказать что в машине газом вообще не пахло.
Вы хоть сколько трындите про 4,5, ... 108 поколение ГБО, но проходить ТО оно должно раз в квартал. Причем не как тех. осмотр, а именно полная разборка-сборка как АК-47
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  Konstant 17.03.2020 в 15:44:20   # 743196
Братишка в этой сфере хотите номер дам
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