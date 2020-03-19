В Шымкенте дома одевают в пенопласт

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danilov 19 Марта 2020 в 08:37:57
Горит хорошо.
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 19.03.2020 в 08:53:16 # 743347
Цитата: Васяй от 19.03.2020 03:18:50.
Для тех,кто не в теме-пенопласт покрыт акрилово-кварцевой шпаклевкой.Слой 3-4 мм.При качественном покрытии и хорошем монтаже очень даже надолго.Еще плюс это утепление.Пол Алматы отдают предпочтение при строительстве этому материалу,по сравнению с фибробетоном,который на 2-3 год начинает сыпаться в 3 раза дешевле,долговечней и не несет нагрузки на конструкцию.
Для тех,кто не в теме-пенопласт покрыт акрилово-кварцевой шпаклевкой.Слой 3-4 мм.При качественном покрытии и хорошем монтаже очень даже надолго.Еще плюс это утепление.Пол Алматы отдают предпочтение при строительстве этому материалу,по сравнению с фибробетоном,который на 2-3 год начинает сыпаться в 3 раза дешевле,долговечней и не несет нагрузки на конструкцию.
А как насчёт пожарной безопасности? Фосген при горении уже не выделяет?
Цитата: Skype от 19.03.2020 03:48:39Кабы бабке йух,она бы дедкою была!
Если бы не 3.14здили то можно было все дома в мрамор закатать на века, или гранит.
Если бы не 3.14здили то можно было все дома в мрамор закатать на века, или гранит.
Цитата: Skype от 19.03.2020 03:48:39
Если бы не 3.14здили то можно было все дома в мрамор закатать на века, или гранит.
Если бы не 3.14здили то можно было все дома в мрамор закатать на века, или гранит.
и жил бы как в мовзолее...
Цитата: arhar от 19.03.2020 05:20:57
и жил бы как в мовзолее...
Цитата: Skype от 19.03.2020 03:48:39
Если бы не 3.14здили то можно было все дома в мрамор закатать на века, или гранит.
Если бы не 3.14здили то можно было все дома в мрамор закатать на века, или гранит.
и жил бы как в мовзолее...
Ну в Питере все набережные в граните, красиво и до сих пор стоит а кули этот пенопласт, гавно не материал. Не ну для частного дома пойдет, но для Сараев республиканского значения нужны другие материалы
Цитата: Васяй от 19.03.2020 03:18:50
Для тех,кто не в теме-пенопласт покрыт акрилово-кварцевой шпаклевкой.Слой 3-4 мм.При качественном покрытии и хорошем монтаже очень даже надолго.Еще плюс это утепление.Пол Алматы отдают предпочтение при строительстве этому материалу,по сравнению с фибробетоном,который на 2-3 год начинает сыпаться в 3 раза дешевле,долговечней и не несет нагрузки на конструкцию.
Для тех,кто не в теме-пенопласт покрыт акрилово-кварцевой шпаклевкой.Слой 3-4 мм.При качественном покрытии и хорошем монтаже очень даже надолго.Еще плюс это утепление.Пол Алматы отдают предпочтение при строительстве этому материалу,по сравнению с фибробетоном,который на 2-3 год начинает сыпаться в 3 раза дешевле,долговечней и не несет нагрузки на конструкцию.
Если вы в теме... Не все дома из пенопласта с акрилово кварцевой шпатлевкой. Некоторые дома из пеопласта с последующей шпатлевкой и окраской. Шпатлевка в этом случае обычная или кврцево пожаро солнце ветро стойкая?