В Шымкенте дома одевают в пенопласт

Для тех,кто не в теме-пенопласт покрыт акрилово-кварцевой шпаклевкой.Слой 3-4 мм.При качественном покрытии и хорошем монтаже очень даже надолго.Еще плюс это утепление.Пол Алматы отдают предпочтение при строительстве этому материалу,по сравнению с фибробетоном,который на 2-3 год начинает сыпаться в 3 раза дешевле,долговечней и не несет нагрузки на конструкцию.