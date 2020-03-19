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В Шымкенте дома одевают в пенопласт
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danilov 19 Марта 2020 в 08:37:57
к теме реконструкции фасадов домов https://titus.kz/?previd=109085
Горит хорошо.


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( 45.54Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Все мы гости 19.03.2020 в 08:53:16   # 743347
да да, тоже заметил, клеят и красят пенопласт. Сплошная бутафория, на улице такое долго не простоит и дома будут выглядеть еще хуже чем до ремонта.
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  Васяй 19.03.2020 в 09:18:50   # 743350
Для тех,кто не в теме-пенопласт покрыт акрилово-кварцевой шпаклевкой.Слой 3-4 мм.При качественном покрытии и хорошем монтаже очень даже надолго.Еще плюс это утепление.Пол Алматы отдают предпочтение при строительстве этому материалу,по сравнению с фибробетоном,который на 2-3 год начинает сыпаться в 3 раза дешевле,долговечней и не несет нагрузки на конструкцию.
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  Hairless 19.03.2020 в 09:26:38   # 743352
Цитата: Васяй от 19.03.2020 03:18:50
Для тех,кто не в теме-пенопласт покрыт акрилово-кварцевой шпаклевкой.Слой 3-4 мм.При качественном покрытии и хорошем монтаже очень даже надолго.Еще плюс это утепление.Пол Алматы отдают предпочтение при строительстве этому материалу,по сравнению с фибробетоном,который на 2-3 год начинает сыпаться в 3 раза дешевле,долговечней и не несет нагрузки на конструкцию.
.
А как насчёт пожарной безопасности? Фосген при горении уже не выделяет?
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  Васяй 19.03.2020 в 09:39:41   # 743354
Принудительно горит конечно,не спорю.
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  Skype 19.03.2020 в 09:48:39   # 743357
Если бы не 3.14здили то можно было все дома в мрамор закатать на века, или гранит.
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  Васяй 19.03.2020 в 10:29:16   # 743362
Цитата: Skype от 19.03.2020 03:48:39
Если бы не 3.14здили то можно было все дома в мрамор закатать на века, или гранит.
Кабы бабке йух,она бы дедкою была!
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  arhar 19.03.2020 в 11:20:57   # 743370
Цитата: Skype от 19.03.2020 03:48:39
Если бы не 3.14здили то можно было все дома в мрамор закатать на века, или гранит.

и жил бы как в мовзолее...
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  Софруджу 19.03.2020 в 11:36:13   # 743374
Ой, меня бесит. Это к тому же ещё и пожароопасно
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  Рамзес 19.03.2020 в 11:50:36   # 743384
Сколько раз в Астане зажигалка горела,хотя мин. вата не горючий материал....Если конечно не воровать.
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  jumanjiqz 19.03.2020 в 11:55:56   # 743386
А пруфы и более точная информация по дома одевают в пенопласт будет, не?!
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  Skype 19.03.2020 в 11:57:35   # 743387
Цитата: arhar от 19.03.2020 05:20:57
Цитата: Skype от 19.03.2020 03:48:39
Если бы не 3.14здили то можно было все дома в мрамор закатать на века, или гранит.

и жил бы как в мовзолее...


Ну в Питере все набережные в граните, красиво и до сих пор стоит а кули этот пенопласт, гавно не материал. Не ну для частного дома пойдет, но для Сараев республиканского значения нужны другие материалы
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  Nafis 19.03.2020 в 15:04:21   # 743414
Цитата: Васяй от 19.03.2020 03:18:50
Для тех,кто не в теме-пенопласт покрыт акрилово-кварцевой шпаклевкой.Слой 3-4 мм.При качественном покрытии и хорошем монтаже очень даже надолго.Еще плюс это утепление.Пол Алматы отдают предпочтение при строительстве этому материалу,по сравнению с фибробетоном,который на 2-3 год начинает сыпаться в 3 раза дешевле,долговечней и не несет нагрузки на конструкцию.

Если вы в теме... Не все дома из пенопласта с акрилово кварцевой шпатлевкой. Некоторые дома из пеопласта с последующей шпатлевкой и окраской. Шпатлевка в этом случае обычная или кврцево пожаро солнце ветро стойкая?
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