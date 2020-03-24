Кому война - кому мать родна.

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
звукач 24 Марта 2020 в 15:07:27
Понадобилось сегодня метнутся на Айна-базар и прикупить по мелочи продуктов.Заехал на стоянку, пошли с супругой по ряду где рыльно мыльные принадлежности,закупились,отнесли в машину.Так как все сразу не унести пошли на второй заход,теперь заходим с ряда где орехи итп, и тут сюрприз стоит прилавок по центру входа,за прилавком молодец в маске и солнцезащитных очках бойко навязывает и продает маски из коробки под Комет,маски не заводского изготовления,без упаковки,на улице ветрище-пылище ни о какой стерильности речи и быть не может.Вобщем послал я его вежливо и пошел дальше.
Покупаю картошечку разговорился с бабулькой продавцом,она мне поведала что эти маски шьют тут же на Айна базаре в мастерской по ремонту одежды,и заставляют всех продавцов на базаре покупать эти чудо маски даже не из марли а из какой то тряпки.
Вобщем уже не выходе я не удержался и пошел у этого продавца узнать подробности,на каком основании идет навязывание продажи масок ценой в 200 тенге.Задал вопрос - на основании чьего распоряжения?На что получил весомый аргумент)) на основании Казахстана)) Решил я снять эту клоунаду - на что посыпались угрозы разбить телефон и что никакое мое заявление не указ этому клоуну.Видимо крыша железобетонная у него.
Обидно одно, что вот так бессовестно наживаются на волне эпидемии,неграмотные люди покупают эти псевдомаски незвестно чьими руками и в каких условиях пошитых.Не стал я дальше развивать этот конфлик и просто ушел.... Люди шлите таких (борцов) с эпидемией, не покупайте маски которые вас не то что коронавируса не защитят, а не дай бог еще какую болячку добавят.
В том же Фиркансити то же при входе предлагают купить маску - но не навязывают,хочешь покупай хочеш нет,но зато обрабатывают руки анисептиком бесплатно,а тут,,, ну просто злость берет алчность,жадность и тупость...
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 24.03.2020 в 16:33:52 # 743849
родственница была на Айне, зашла, сделала покупки между рядами мужской голос, типа вы почему без маски ? так нельзя и всякая хрень,
короткий ответ раз без маски зашла ( ЗАПУСТИЛИ ) и значит выйду так же , и тут пошла реклама торговли от мужика что вот маски ( они у него на руках были ) 200 тенге и прочая хрень
но родственнице мужик всё это рекламировал и предлагал , уже в уходящий силуэт спины
короче где нет бумаг( объявлений) с печатями или по крайне мере без конкретных людей организаций кто эти объявы пишет( чьё указание) ,
чистой воды АФЕРА
alpha_portal 24.03.2020 в 17:10:02 # 743855
В китае сказали маску всем одеть и ни дай бог без маски - все послушно одели и сидят дома.
А у нас дерьмократия! У каждого свое мнение
К споавке: маски защищают не того кто носит а того кто рядом ходит. Потому как инкубационный период в среднем 5 дней у вируса. Т.е. 5 дней человек не в курсе что заражен и ходит всех вокруг заражает без маски.
В Китае хрен ты где без маски прошелся. У нас же у всех свое мнение! Забота о ближнем просто через края хлещит. Гребаная дерьмократия.
едридмадрид 24.03.2020 в 17:17:14 # 743856
Цитата: alpha_portal от 24.03.2020 11:10:02
маски не помагают, продавцы шерлотаны... Вот же распустилитнарод.
В китае сказали маску всем одеть и ни дай бог без маски - все послушно одели и сидят дома.
А у нас дерьмократия! У каждого свое мнение
К споавке: маски защищают не того кто носит а того кто рядом ходит. Потому как инкубационный период в среднем 5 дней у вируса. Т.е. 5 дней человек не в курсе что заражен и ходит всех вокруг заражает без маски.
В Китае хрен ты где без маски прошелся. У нас же у всех свое мнение! Забота о ближнем просто через края хлещит. Гребаная дерьмократия.
маски не помагают, продавцы шерлотаны... Вот же распустилитнарод.
В китае сказали маску всем одеть и ни дай бог без маски - все послушно одели и сидят дома.
А у нас дерьмократия! У каждого свое мнение
К споавке: маски защищают не того кто носит а того кто рядом ходит. Потому как инкубационный период в среднем 5 дней у вируса. Т.е. 5 дней человек не в курсе что заражен и ходит всех вокруг заражает без маски.
В Китае хрен ты где без маски прошелся. У нас же у всех свое мнение! Забота о ближнем просто через края хлещит. Гребаная дерьмократия.
а при чем тут демократия,
не нужно простую дисциплину путать с понятием демократия
как раннее говорил, для меня пример как государство справляется с вирусом а тем более со смертностью- это то что делает Южная Корея, повторюсь там в отличии от Китая города не закрывали, за неношения маски в тюрьму не сажали, а тем более не расстреливали, народ сам понимает что и как , а тем более при смертном вирусе, и при этом
С момента образования Республики Корея в 1948 году из 12 президентов 3 (ТРОЕ) были признаны судом виновными в совершении уголовных преступлений по разным обвинениям от предумышленных убийств до коррупции. Дела в отношении еще двоих не были доведены до суда.
едридмадрид 24.03.2020 в 17:59:29 # 743859
В Алматы установлена цена на маски: одноразовые трехслойные будут продавать по 87 тенге,
угольные маски по 111 тенге.
учитывая что Алматы закрытый сейчас город , то за 200 тенге за хер знает что и из чего что продают на нашем рынке на зеркалке, в простонароде Айна базар
смело можно сдавать таких "хитрожопых " в полицию,
я понимаю медицинские маски есть которые стоят от 1 доллара до 10 долларов ( таких кстати я не видел, в основном у нас в Шымкенте) но за кусок непонятной ткани, наши девченки на военнки в школе и то намного лучше маски шили ( сравнивая то что шили тогда с нынешними, это вообще Гучии из совка в сравнение с нынешним чимкентским абибасом )
Пусть разбираются. Или звонить по горячей линии