Кому война - кому мать родна.

маски не помагают, продавцы шерлотаны... Вот же распустилитнарод.В китае сказали маску всем одеть и ни дай бог без маски - все послушно одели и сидят дома.А у нас дерьмократия! У каждого свое мнениеК споавке: маски защищают не того кто носит а того кто рядом ходит. Потому как инкубационный период в среднем 5 дней у вируса. Т.е. 5 дней человек не в курсе что заражен и ходит всех вокруг заражает без маски.В Китае хрен ты где без маски прошелся. У нас же у всех свое мнение! Забота о ближнем просто через края хлещит. Гребаная дерьмократия.