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Отключение электроэнергии по Шымкенту.
kkafp 25 Марта 2020 в 18:03:35
Живу в мкр. Мирас, третий день уже до семи часов в день в общей сложности нет электроэнергии. Это только у нас так или везде? Может быть кто знает почему это происходит?
Из-за ветра сильного, не только у вас
Придаёт дополнительную изюминку происходящему апокалипсису.
О, свет дали только что.
Quote:
О, свет дали только что.Испугались огласки.
Вчера счетчик на генераторе показал +5 часов работы за день, утром выключили на 3 часа и вечером на 2 часа. Возле парка Абая.