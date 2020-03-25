 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Отключение электроэнергии по Шымкенту.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
kkafp 25 Марта 2020 в 18:03:35
Живу в мкр. Мирас, третий день уже до семи часов в день в общей сложности нет электроэнергии. Это только у нас так или везде? Может быть кто знает почему это происходит?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  htmaker 25.03.2020 в 18:12:55   # 743933
Из-за ветра сильного, не только у вас
поощрить (1) | покарать
  kkafp 25.03.2020 в 18:35:39   # 743935
Придаёт дополнительную изюминку происходящему апокалипсису.
поощрить (1) | покарать
  kkafp 25.03.2020 в 18:39:11   # 743936
О, свет дали только что.
поощрить | покарать
  старик 25.03.2020 в 18:57:12   # 743938
Quote:
О, свет дали только что.
Испугались огласки.
поощрить (2) | покарать
  DuMoH 25.03.2020 в 20:54:34   # 743956
Вчера счетчик на генераторе показал +5 часов работы за день, утром выключили на 3 часа и вечером на 2 часа. Возле парка Абая.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь