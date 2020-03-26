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Еще землетрясения не хватало
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danilov 26 Марта 2020 в 10:56:15

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  htmaker 26.03.2020 в 11:05:21   # 744016
Планета от всех устала
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  Софруджу 26.03.2020 в 11:16:49   # 744017
Сидел на 4 этаже. Мощно тряхнуло
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  Mustang 26.03.2020 в 11:55:47   # 744022
Да... Вообще ппц...
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  Author 26.03.2020 в 12:25:57   # 744025
Страаашно!
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