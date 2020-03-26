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Еще землетрясения не хватало
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danilov 26 Марта 2020 в 10:56:15
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htmaker
26.03.2020 в 11:05:21
# 744016
Планета от всех устала
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Софруджу
26.03.2020 в 11:16:49
# 744017
Сидел на 4 этаже. Мощно тряхнуло
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Mustang
26.03.2020 в 11:55:47
# 744022
Да... Вообще ппц...
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Author
26.03.2020 в 12:25:57
# 744025
Страаашно!
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