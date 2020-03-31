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Шымкент обрабатывают
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danilov 31 Марта 2020 в 10:54:01






Комментарии, по рейтингу, по дате
  dober66 31.03.2020 в 11:15:37   # 744567
А чо в поливальный машины дезраствор залитьне дадумались или так они в каждую бациллу порожают
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  stasik02 31.03.2020 в 13:05:17   # 744583
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  stasik02 31.03.2020 в 13:07:23   # 744584
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  Ал 31.03.2020 в 13:09:50   # 744586
Цитата: dober66 от 31.03.2020 05:15:37
А чо в поливальные машины дезраствор залить не додумались или так они в каждую бациллу поражают?
Quote:
Как вывести тараканов?
Поймать таракана и напихать ему толченого кирпича в рот.
Если даже не помрет, то будет долго мучиться...

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  stasik02 31.03.2020 в 13:17:09   # 744590
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  Ал 31.03.2020 в 13:21:34   # 744592
Quote:
Масштабная дезинфекция в Москве https://ru.euronews.com/2020/03/28/nc-moscow-disinfects-streets

NO COMMENT
Столицу России намерены по возможности почти полностью дезинфицировать: руководители городского хозяйства сообщили, что обрабатываются обеззараживающим составом подъезды и улицы, в местах общего пользования жилищ протираются перила, поручни, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, подоконники, выключатели.
Как было подчеркнуто, эти действия не отменяет влажной уборки, которая проводится с еще большей регулярностью.
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