Шымкент обрабатывают

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Цитата: dober66 от 31.03.2020 05:15:37Quote:
А чо в поливальные машины дезраствор залить не додумались или так они в каждую бациллу поражают?
А чо в поливальные машины дезраствор залить не додумались или так они в каждую бациллу поражают?
Как вывести тараканов?
Поймать таракана и напихать ему толченого кирпича в рот.
Если даже не помрет, то будет долго мучиться...
Поймать таракана и напихать ему толченого кирпича в рот.
Если даже не помрет, то будет долго мучиться...
Масштабная дезинфекция в Москве https://ru.euronews.com/2020/03/28/nc-moscow-disinfects-streets
NO COMMENT
Столицу России намерены по возможности почти полностью дезинфицировать: руководители городского хозяйства сообщили, что обрабатываются обеззараживающим составом подъезды и улицы, в местах общего пользования жилищ протираются перила, поручни, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, подоконники, выключатели.
Как было подчеркнуто, эти действия не отменяет влажной уборки, которая проводится с еще большей регулярностью.
NO COMMENT
Столицу России намерены по возможности почти полностью дезинфицировать: руководители городского хозяйства сообщили, что обрабатываются обеззараживающим составом подъезды и улицы, в местах общего пользования жилищ протираются перила, поручни, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, подоконники, выключатели.
Как было подчеркнуто, эти действия не отменяет влажной уборки, которая проводится с еще большей регулярностью.