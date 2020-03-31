Шымкент обрабатывают

Цитата: dober66 от

А чо в поливальные машины дезраствор залить не додумались или так они в каждую бациллу поражают? А чо в поливальные машины дезраствор залить не додумались или так они в каждую бациллу поражают?

Как вывести тараканов?

Поймать таракана и напихать ему толченого кирпича в рот.

Если даже не помрет, то будет долго мучиться...