 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Вообще никого не пускают в Шымкент
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Апреля 2020 в 14:31:56


Раскрыть Если не грузится ФБ


https://www.facebook.com/zaure.mir/posts/2877197285727374?notif_id=1585726480428528

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 01.04.2020 в 14:42:44   # 744750
Да. А если у людей какое-то хозяйство за городом? Скотина, кролики, огород на даче, пасека? Это ведь всё погибнет. Как-то нужно разумнее всё это устроить
поощрить (1) | покарать
  NBE 01.04.2020 в 15:08:34   # 744752
Сегодня первый день, первый блин комом. Уверен завтра пробок будет намного меньше.
поощрить (6) | покарать
  X-Daemon 01.04.2020 в 18:06:42   # 744765
Цитата: NBE от 01.04.2020 09:08:34
Сегодня первый день, первый блин комом. Уверен завтра пробок будет намного меньше.

все верно, ничего катастрофичного не увидел, а этой Мирохожаевой лишь бы поистерить и жути нагнать -караул все пропало город задыхается!
Уверен что кто должен был проехать они все уже проехали.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь