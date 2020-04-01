Вообще никого не пускают в Шымкент

С ТАКИМ АКИМОМ, С ТАКОЙ ЕГО КОМАНДОЙ, С ТАКОЙ ПОЛИЦИЕЙ ШЫМКЕНТ В СЧИТАННЫЕ ДНИ СДОХНЕТ! С раннего утра мой телефон разрывается от звонков и сообщений. Люди не стесняются ни словах, ни в выражениях. В эти часы на блокпостах города светопреставление. Караваном в некоторых местах в несколько километров бездвижно стоят фуры с продуктами и предметами жизненной необходимости! Стоят машины с людьми задействованными в системе жизнеобеспечения региона. Камуфляжники пропускают мизерное количество авто,у которых на руках какие-то особые бумажки от акимата. А ведь еще вчера всех предпринимателей, подпадающих под разрешительные пункты постановления главного санитарного врача Шымкента, заверяли, что они смогут без проблем выезжать из Шымкента и въезжать в него. Для этого нужно всего лишь прямо на блокпосте зарегистрироваться в электронной базе занесенной в планшеты, розданные полиции и военным, и получить через электронное разрешение.Замечу что по закону в ситуации ЧП, вызванном эпидобострением, самым главным главнокомандующим является не аким, не начальник полиции, ни еще кто-то, а именно главный санитарный врач.Его указаниям обязаны подчиняться, все включая полицейских и акима. Однако у стражей порядка видимо иные правила. Игнорируя указ главного санврача Шымкента, они устроили на блокпостах настоящий произвол. Пропускают считанные единицы авто, имеющих особую справку от акимата. Люди пытаются им что-то доказать, матерятся, чуть ли не в драку лезут, камуфляжникам все побоку. О какой продовольственной безопасности мы говорим?!!Более того, у меня есть опасения, что стратегически важные объекты не только Шымкента, но и региона, при такой дебильной организации, остались вообще бесхозными. А как по другому думать, если людей их обслуживающих тупо блокируют на выезде-въезде в Шымкент?По большому счету полицейские и военные мало в чем виноваты. Я считаю, что В СЕГОДНЯШНЕМ БАРДАКЕ ВИНОВАТ АКИМА ШЫМКЕНТА И ЕГО КОМАНДА! ЭТО ОНИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПРОРАБОТАТЬ ДО САМЫХ МЕЛОЧЕЙ ДЕЙСТВИЯ ВСЕХ СТРУКТУР И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ С МОМЕНТА ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, ЧТОБЫ С ПЕРВОГО ДНЯ ВСЁ РАБОТАЛО КАК ЧАСЫ. Именно на них лежит ответственность за выживание города и выход мегаполиса из тяжелейшего испытания с наименьшими потерями. Однако с нынешним уровнем организации работы городских структур, отвечающих за нашу с вами жизнь и безопасность, рассчитывать на благополучный исход видимо не стоит!Извините за обсценную лексику в аудифайлах и видео. Людей можно понять. Они на взводе.