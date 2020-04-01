Пенсию дают

Цитата: Kukaracha от

Цитата: ЛиКа от

Знаю нескольких пенсионерок (не немощные, активные) , которые упорно не хотят открыть карточки и получать пенсию через банкомат, в любое удобное им время. Знаю нескольких пенсионерок (не немощные, активные) , которые упорно не хотят открыть карточки и получать пенсию через банкомат, в любое удобное им время.

в любое удобное время

С 1го по 6 число каждого месяца в банкоматах очереди хуже чем в банках, особенно за городом в любое удобное времяС 1го по 6 число каждого месяца в банкоматах очереди хуже чем в банках, особенно за городом

Никогда не понимаю этих людей, стоять в этих очередях, никак не дотянуть еще пару дней и снять позже без очереди? Неужели живут в долг/кредит/ на последние деньги.