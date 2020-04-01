Пенсию дают

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alpha_portal 01.04.2020 в 15:29:40 # 744753
Цитата: ЛиКа от 01.04.2020 10:01:03
Знаю нескольких пенсионерок (не немощные, активные) , которые упорно не хотят открыть карточки и получать пенсию через банкомат, в любое удобное им время.
Знаю нескольких пенсионерок (не немощные, активные) , которые упорно не хотят открыть карточки и получать пенсию через банкомат, в любое удобное им время.
в любое удобное время
С 1го по 6 число каждого месяца в банкоматах очереди хуже чем в банках, особенно за городом
Цитата: Kukaracha от 01.04.2020 10:39:43
в любое удобное время
С 1го по 6 число каждого месяца в банкоматах очереди хуже чем в банках, особенно за городом
Цитата: ЛиКа от 01.04.2020 10:01:03
Знаю нескольких пенсионерок (не немощные, активные) , которые упорно не хотят открыть карточки и получать пенсию через банкомат, в любое удобное им время.
Знаю нескольких пенсионерок (не немощные, активные) , которые упорно не хотят открыть карточки и получать пенсию через банкомат, в любое удобное им время.
в любое удобное время
С 1го по 6 число каждого месяца в банкоматах очереди хуже чем в банках, особенно за городом
Никогда не понимаю этих людей, стоять в этих очередях, никак не дотянуть еще пару дней и снять позже без очереди? Неужели живут в долг/кредит/ на последние деньги.
Цитата: Kukaracha от 01.04.2020 10:39:43
в любое удобное время
С 1го по 6 число каждого месяца в банкоматах очереди хуже чем в банках, особенно за городом
Цитата: ЛиКа от 01.04.2020 10:01:03
Знаю нескольких пенсионерок (не немощные, активные) , которые упорно не хотят открыть карточки и получать пенсию через банкомат, в любое удобное им время.
Знаю нескольких пенсионерок (не немощные, активные) , которые упорно не хотят открыть карточки и получать пенсию через банкомат, в любое удобное им время.
в любое удобное время
С 1го по 6 число каждого месяца в банкоматах очереди хуже чем в банках, особенно за городом
а зачем обналичивать?
Никогда не понимаю этих людей, стоять в этих очередях, никак не дотянуть еще пару дней и снять позже без очереди? Неужели живут в долг/кредит/ на последние деньги.Желаю Вам чтобы когда Вы выйдете на пенсию , у Вас хватало денег подождать пару дней.
Цитата: PLEXus от 01.04.2020 12:08:43
Никогда не понимаю этих людей, стоять в этих очередях, никак не дотянуть еще пару дней и снять позже без очереди? Неужели живут в долг/кредит/ на последние деньги.
Цитата: Kukaracha от 01.04.2020 10:39:43
в любое удобное время
С 1го по 6 число каждого месяца в банкоматах очереди хуже чем в банках, особенно за городом
Цитата: ЛиКа от 01.04.2020 10:01:03
Знаю нескольких пенсионерок (не немощные, активные) , которые упорно не хотят открыть карточки и получать пенсию через банкомат, в любое удобное им время.
Знаю нескольких пенсионерок (не немощные, активные) , которые упорно не хотят открыть карточки и получать пенсию через банкомат, в любое удобное им время.
в любое удобное время
С 1го по 6 число каждого месяца в банкоматах очереди хуже чем в банках, особенно за городом
Никогда не понимаю этих людей, стоять в этих очередях, никак не дотянуть еще пару дней и снять позже без очереди? Неужели живут в долг/кредит/ на последние деньги.
Представьте себе так и есть, и не только пенсионеры так живут.