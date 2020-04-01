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Пенсию дают
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danilov 01 Апреля 2020 в 15:04:20
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 01.04.2020 в 15:29:40   # 744753
бедные пенсионеры. Вот где щас заразу то понацепляют
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  NBE 01.04.2020 в 15:51:06   # 744754
Государство было в курсе что пенсионеры находятся в зоне риска, лучше бы с ними занимались, организовали бы доставку продуктов и пенсии, чем гнобить сейчас бизнес.
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  ЛиКа 01.04.2020 в 16:01:03   # 744755
Знаю нескольких пенсионерок (не немощные, активные) , которые упорно не хотят открыть карточки и получать пенсию через банкомат, в любое удобное им время.
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  Kukaracha 01.04.2020 в 16:39:43   # 744759
Цитата: ЛиКа от 01.04.2020 10:01:03
Знаю нескольких пенсионерок (не немощные, активные) , которые упорно не хотят открыть карточки и получать пенсию через банкомат, в любое удобное им время.

в любое удобное время
С 1го по 6 число каждого месяца в банкоматах очереди хуже чем в банках, особенно за городом
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  PLEXus 01.04.2020 в 18:08:43   # 744766
Цитата: Kukaracha от 01.04.2020 10:39:43
Цитата: ЛиКа от 01.04.2020 10:01:03
Знаю нескольких пенсионерок (не немощные, активные) , которые упорно не хотят открыть карточки и получать пенсию через банкомат, в любое удобное им время.

в любое удобное время
С 1го по 6 число каждого месяца в банкоматах очереди хуже чем в банках, особенно за городом


Никогда не понимаю этих людей, стоять в этих очередях, никак не дотянуть еще пару дней и снять позже без очереди? Неужели живут в долг/кредит/ на последние деньги.
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  КЕДЫ 01.04.2020 в 18:10:57   # 744767
Цитата: Kukaracha от 01.04.2020 10:39:43
Цитата: ЛиКа от 01.04.2020 10:01:03
Знаю нескольких пенсионерок (не немощные, активные) , которые упорно не хотят открыть карточки и получать пенсию через банкомат, в любое удобное им время.

в любое удобное время
С 1го по 6 число каждого месяца в банкоматах очереди хуже чем в банках, особенно за городом


а зачем обналичивать?
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  старик 01.04.2020 в 18:46:36   # 744772
Quote:
Никогда не понимаю этих людей, стоять в этих очередях, никак не дотянуть еще пару дней и снять позже без очереди? Неужели живут в долг/кредит/ на последние деньги.
Желаю Вам чтобы когда Вы выйдете на пенсию , у Вас хватало денег подождать пару дней.
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  M54 01.04.2020 в 18:48:38   # 744773
Цитата: PLEXus от 01.04.2020 12:08:43
Цитата: Kukaracha от 01.04.2020 10:39:43
Цитата: ЛиКа от 01.04.2020 10:01:03
Знаю нескольких пенсионерок (не немощные, активные) , которые упорно не хотят открыть карточки и получать пенсию через банкомат, в любое удобное им время.

в любое удобное время
С 1го по 6 число каждого месяца в банкоматах очереди хуже чем в банках, особенно за городом


Никогда не понимаю этих людей, стоять в этих очередях, никак не дотянуть еще пару дней и снять позже без очереди? Неужели живут в долг/кредит/ на последние деньги.

Представьте себе так и есть, и не только пенсионеры так живут.
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