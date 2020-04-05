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Есть желание покататься по городу?
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danilov 05 Апреля 2020 в 14:04:41
Проверяют всех подряд. Куда зачем...
Нв первый раз делают предупреждение, вносят в базу.


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  juniorkz 05.04.2020 в 14:36:38   # 745148
Блять ) все по домам сидят и все слово уже боятся сказать чтоли ?) Сайт как будто умер. Предлагаю кидать адреса кто где видел посты ) соберём народную карту )
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  KapitanNemo 05.04.2020 в 14:44:45   # 745149
Можно ли получить временное водительское удостоверение?
На 6 месяцев лишение ВУ попал
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  Konstant 05.04.2020 в 15:26:02   # 745151
Робяты справка есть ....интересно
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  едридмадрид 05.04.2020 в 16:13:02   # 745155
Цитата: juniorkz от 05.04.2020 08:36:38
Блять ) все по домам сидят и все слово уже боятся сказать чтоли ?) Сайт как будто умер. Предлагаю кидать адреса кто где видел посты ) соберём народную карту )


а зачем тебе карта с постами? для чего?

к примеру по работе в пятницу ехал по Байтурсынова , так там выездной пост организован был, три машины с мигалками стояли и ещё пару гражданских машин , но они точно к этому посту принадлежат, я знакомого врача встретил,) в повороте на другие улицы ( байтурсынова у нас узкая улица)

так вот мы на работе справки отпечатали, тем кто продолжает работать, 30% коллектива в отпуск отправили ( при этом 70% зарплаты сохранили)

сами на собрании местных БАСТЫКОВ и прочих главбухов и ком директоров фирмы, установили что с апреля и май месяц себе 50% зарплаты урезали

так вот работаем , наши юристы только списки тех кто на фирме передвигается( работает) отвезли в акимиат ( или что там штаб ) , сами по внутренним докам приказ и прочее и список ( где указали точное время работы В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ к примеру у меня с 8-00 до 20-00 с понедельника по пятницу, в в субботу с 9-00 до 14-00 так что на передвежение и прочее время хватает) , то что списки отданы в акимиат или штаб , что там у них , пропечатали и передвигаемся с этой бумагой вот так вот у меня ( нашей фирмы)
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  Pole13 05.04.2020 в 16:48:41   # 745159
Цитата: KapitanNemo от 05.04.2020 08:44:45
Можно ли получить временное водительское удостоверение?
На 6 месяцев лишение ВУ попал

Сплошная?
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  Даун 05.04.2020 в 17:22:00   # 745161
У меня документ мне пох
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  Walter 05.04.2020 в 17:44:33   # 745163
Не пойму зачем это делается? Не пойму.
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  Konstant 05.04.2020 в 18:54:08   # 745171
Народ делитесь впечатлениями сегодня завтра кого проверяли на улице
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