Что делать с техосмотром, если выходит срок?

Раз на самоизоляции то и машина не нужна, а когда все кончится, поедешь и сделаешь, поверь всем будет не до твоего ТО никто проверять не станет. Неделя будет пока все придут в себя. На счет Сергеков, в Шыме их на пальцах можно посчитать...