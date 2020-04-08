Что делать с техосмотром, если выходит срок?

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Axel 08 Апреля 2020 в 14:59:01
Возник вопрос о техосмотре. У меня лично кончается 11.04. Внятного ответа на просторах инета не нашёл. Знакомые не знают. Сам без разрешения на перемещение в городе. Сижу в самоизоляции. Как поступить? Выехать на свой страх и риск или забить и сделать его уже после снятия карантина? Где гарантия, что во втором варианте какой-нибудь Сергек не нарисует штрафа, пока я доеду до техосмотра?
Заранее благодарю за ответ.
Всем здоровья!
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 08.04.2020 в 16:16:07 # 745463
Цитата: spy от 08.04.2020 09:58:29
Раз на самоизоляции то и машина не нужна, а когда все кончится, поедешь и сделаешь, поверь всем будет не до твоего ТО никто проверять не станет. Неделя будет пока все придут в себя. На счет Сергеков, в Шыме их на пальцах можно посчитать...
Раз на самоизоляции то и машина не нужна, а когда все кончится, поедешь и сделаешь, поверь всем будет не до твоего ТО никто проверять не станет. Неделя будет пока все придут в себя. На счет Сергеков, в Шыме их на пальцах можно посчитать...
Зная казахстанских гайцов, уверен - наплевать им на режим. Попадешься - нахлобучат от души и скажут: "Нет техосмотра - езжай на эвакуаторе, на буксире, как угодно - но не своим ходом".
Сделаешь когда закончится карантин,, делал 15 марта, 3000тг стоит
Так что неочкуй, штраф за нарушение карантина 52тыс.тг, штраф за тех.осмотр 13тыс.тг,, половина друзей ездят без тех осмотра и ниразу неоформили, главное окуратно по правилам ездий и никто тебя нетронет
Sr. Leonsio 08.04.2020 в 19:45:26 # 745486
Где гарантия, что во втором варианте какой-нибудь Сергек не нарисует штрафа, пока я доеду до техосмотра?
Сергеки тех.осмотр не фиксируют