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Что делать с техосмотром, если выходит срок?
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Axel 08 Апреля 2020 в 14:59:01
Доброго времени суток, титусяне!
Возник вопрос о техосмотре. У меня лично кончается 11.04. Внятного ответа на просторах инета не нашёл. Знакомые не знают. Сам без разрешения на перемещение в городе. Сижу в самоизоляции. Как поступить? Выехать на свой страх и риск или забить и сделать его уже после снятия карантина? Где гарантия, что во втором варианте какой-нибудь Сергек не нарисует штрафа, пока я доеду до техосмотра?
Заранее благодарю за ответ.
Всем здоровья!
Комментарии, по рейтингу, по дате
  spy 08.04.2020 в 15:58:29   # 745462
Раз на самоизоляции то и машина не нужна, а когда все кончится, поедешь и сделаешь, поверь всем будет не до твоего ТО никто проверять не станет. Неделя будет пока все придут в себя. На счет Сергеков, в Шыме их на пальцах можно посчитать...
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  Практичный 08.04.2020 в 16:16:07   # 745463
Поищи объявления,уверен,удаленно делают. Раньше делали при норм укладе жизни,сейчас тем более
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  Mikado 08.04.2020 в 16:16:33   # 745464
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  Hairless 08.04.2020 в 16:22:41   # 745465
Цитата: spy от 08.04.2020 09:58:29
Раз на самоизоляции то и машина не нужна, а когда все кончится, поедешь и сделаешь, поверь всем будет не до твоего ТО никто проверять не станет. Неделя будет пока все придут в себя. На счет Сергеков, в Шыме их на пальцах можно посчитать...

Зная казахстанских гайцов, уверен - наплевать им на режим. Попадешься - нахлобучат от души и скажут: "Нет техосмотра - езжай на эвакуаторе, на буксире, как угодно - но не своим ходом".
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  Даун 08.04.2020 в 17:50:24   # 745474
Лучше не выходи, сейчас два пожизненых дают кто без тех осмотра
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  гримм 08.04.2020 в 18:00:57   # 745475
1,5 месяца ездил без тех осмотра, сделал его перед тем как ехать в Алматы, кстати он там тоже непригодился, сергеки фиксируют только стоп линию и скорость авто,,
Сделаешь когда закончится карантин,, делал 15 марта, 3000тг стоит

Так что неочкуй, штраф за нарушение карантина 52тыс.тг, штраф за тех.осмотр 13тыс.тг,, половина друзей ездят без тех осмотра и ниразу неоформили, главное окуратно по правилам ездий и никто тебя нетронет
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  Пришелец 08.04.2020 в 18:09:45   # 745476
с просроченными правами 3месяца ездил. если б не поездка на иссыкуль и не узнал что в документах дата закончилась. всё обошлось чуть дороже на мед справку
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  Сила 08.04.2020 в 18:33:13   # 745478
я без теха ездил 3 месяца зделал на прошл неделе в пятницу. ну а потом уже справку нарисовал достойную и спокойно ездию. чего боитесь не пойму
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  ЛиКа 08.04.2020 в 18:53:34   # 745480
на бланке тех.осмотра указан телефон компании. узнайте, может есть услуга на удаленке. Все равно их тех.осмотр делается "от фонаря".
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  iUDA 08.04.2020 в 19:04:44   # 745482
Забей! #сидидома и не болей, а лучше выпей))
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  Pancho S 08.04.2020 в 19:11:39   # 745484
уже года 2 не был ни в офисе страховой, ни в боксе техосмотра
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  Sr. Leonsio 08.04.2020 в 19:45:26   # 745486
Такая же проблема. Только вроде техосмотры тоже не работают.
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  Yerla 08.04.2020 в 20:10:48   # 745489
если у тебя и страховка заканчивается .. то обычно страховщики тех.осмотр дают в придачу эдаким бонусом .. отдельно его дистанционно не знаю кто делает ..
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  X-Daemon 08.04.2020 в 21:12:51   # 745492
Quote:
Где гарантия, что во втором варианте какой-нибудь Сергек не нарисует штрафа, пока я доеду до техосмотра?

Сергеки тех.осмотр не фиксируют
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  Aлекс 08.04.2020 в 21:26:26   # 745495
Ты уверен что техосмотр в карантин работает? Сиди спокойно до снятия карантина, даже если потом попадешься (что очень вряд-ли, сам каждый год с опозданием на неделю-две делаю), то штраф заплатишь намного меньше
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