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Населению г.Шымкент
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Шокан 09 Апреля 2020 в 15:16:31
Всем день добрый! Для жителей города Шымкент, кто нибудь может сказать, почему город закрыли на карантин, а машин с каждым днём всё больше и больше в городе? Куда смотрит акимат? Людей очень много на улицах, и это в условиях карантина! Возле банков и отделений почты что творится! Что происходит!? Или я один это вижу?
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  alpha_portal 09.04.2020 в 15:30:17   # 745554
Все видят но все молчат
Это как в том видео: я что один дома сижу?
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  Konstant 09.04.2020 в 15:48:44   # 745555
На машине все таки безопаснее я считаю. А капота уже дня 4 сотрудники дежурят очередь организуют. А вот на автобусе кое как уехал вчера
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  Pole13 09.04.2020 в 15:58:03   # 745558
Я в понедельник последний раз на улице был, на самом деле людей довольно много.
Столпотворение возле банков разумеется непорядок, но вот когда людям запрещают выехать на дачи, считаю перегибают.
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  Практичный 09.04.2020 в 16:02:23   # 745559
Жрать хочется сильнее чем страх подцепить вирус...
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  Сила 09.04.2020 в 17:42:46   # 745568
Цитата: Практичный от 09.04.2020 10:02:23
Жрать хочется сильнее чем страх подцепить вирус...
Базары и продуктовые магазины работают же ахахахаха
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  123tim 09.04.2020 в 17:44:32   # 745569
Ребят, ехал в сторону города, должен был проехать мост Капал батыр. Проверили доки и удост. Проехал. За это время за мной образовалась пробка. Через час еду обратно, уже никаких постов на мосту нет. Я не понял смысл этих постов тогда???
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