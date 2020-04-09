Населению г.Шымкент

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Шокан 09 Апреля 2020 в 15:16:31
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 09.04.2020 в 15:30:17 # 745554
Это как в том видео: я что один дома сижу?
Столпотворение возле банков разумеется непорядок, но вот когда людям запрещают выехать на дачи, считаю перегибают.
Практичный 09.04.2020 в 16:02:23 # 745559
Цитата: Практичный от 09.04.2020 10:02:23Базары и продуктовые магазины работают же ахахахаха
Жрать хочется сильнее чем страх подцепить вирус...
Жрать хочется сильнее чем страх подцепить вирус...