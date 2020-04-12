В Сайраме при строительстве дороги

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danilov 12 Апреля 2020 в 17:08:24
Комментарии, по рейтингу, по дате
Посмотрим что будет дальше
Цитата: sarmat от 12.04.2020 12:04:03
Да закопают его и всего дело то. Бизнес важнее культуры. Тендеры выиграны! Откаты розданы! А тут какой то колодец!
Да закопают его и всего дело то. Бизнес важнее культуры. Тендеры выиграны! Откаты розданы! А тут какой то колодец!
А как же патриотизм и память о предках?
https://www.rbc.ru/society/07/10/2019/5d9b3a299a79473a504c6699
Цитата: строитель от 12.04.2020 12:14:44все это было ещё при Николае Павловиче Подушкне и Кемале Акишеве. Но это поколение к сожалению давно ушло.
А как же патриотизм и память о предках?
https://www.rbc.ru/society/07/10/2019/5d9b3a299a79473a504c6699
Цитата: sarmat от 12.04.2020 12:04:03
Да закопают его и всего дело то. Бизнес важнее культуры. Тендеры выиграны! Откаты розданы! А тут какой то колодец!
Да закопают его и всего дело то. Бизнес важнее культуры. Тендеры выиграны! Откаты розданы! А тут какой то колодец!
А как же патриотизм и память о предках?
https://www.rbc.ru/society/07/10/2019/5d9b3a299a79473a504c6699
Цитата: sarmat от 12.04.2020 12:04:03Ну как минимум надо проверить а вдруг там огромное помещение и в итоге улица потом провалится туда проблем может быть больше если просто закопать.
Да закопают его и всего дело то. Бизнес важнее культуры. Тендеры выиграны! Откаты розданы! А тут какой то колодец!
Да закопают его и всего дело то. Бизнес важнее культуры. Тендеры выиграны! Откаты розданы! А тут какой то колодец!
Цитата: Super от 12.04.2020 13:41:55да полюбому надо проверить. А вдруг это и есть тот самый подземный ход до мавзолея в Туркестане
Цитата: sarmat от 12.04.2020 12:04:03Ну как минимум надо проверить а вдруг там огромное помещение и в итоге улица потом провалится туда проблем может быть больше если просто закопать.
Да закопают его и всего дело то. Бизнес важнее культуры. Тендеры выиграны! Откаты розданы! А тут какой то колодец!
Да закопают его и всего дело то. Бизнес важнее культуры. Тендеры выиграны! Откаты розданы! А тут какой то колодец!
с 5:40...
Цитата: Pole13 от 12.04.2020 11:26:34
Захапал монетку
Захапал монетку
Цитата: Ал от 12.04.2020 15:01:24
с 5:40...
с 5:40...
о Боги... что за психоделику я только что посмотрел...