В Сайраме при строительстве дороги

Цитата: sarmat от

Да закопают его и всего дело то. Бизнес важнее культуры. Тендеры выиграны! Откаты розданы! А тут какой то колодец! Да закопают его и всего дело то. Бизнес важнее культуры. Тендеры выиграны! Откаты розданы! А тут какой то колодец!

Ну как минимум надо проверить а вдруг там огромное помещение и в итоге улица потом провалится туда проблем может быть больше если просто закопать.