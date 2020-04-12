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В Сайраме при строительстве дороги
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danilov 12 Апреля 2020 в 17:08:24












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  Pole13 12.04.2020 в 17:26:34   # 745847
Захапал монетку
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  Лялька 12.04.2020 в 17:31:14   # 745848
Нееет, мужик брось.. брось монету! Она моя! Я как нибудь вам свои находки покажу... есть интересные экземпляры
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  КЕДЫ 12.04.2020 в 17:38:24   # 745852
интересно дядя Костя знает об этом? курсаните кто нибудь его
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  Ал 12.04.2020 в 17:43:06   # 745854

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  строитель 12.04.2020 в 17:44:05   # 745855
По уму, этот колодец должны признать объектом историко—культурного наследия республиканского значения и сделать все необходимое для его сохранения.
Посмотрим что будет дальше
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  sarmat 12.04.2020 в 18:04:03   # 745862
Да закопают его и всего дело то. Бизнес важнее культуры. Тендеры выиграны! Откаты розданы! А тут какой то колодец!
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  строитель 12.04.2020 в 18:14:44   # 745863
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  sarmat 12.04.2020 в 19:27:09   # 745874
Цитата: строитель от 12.04.2020 12:14:44
Цитата: sarmat от 12.04.2020 12:04:03
Да закопают его и всего дело то. Бизнес важнее культуры. Тендеры выиграны! Откаты розданы! А тут какой то колодец!


А как же патриотизм и память о предках?

https://www.rbc.ru/society/07/10/2019/5d9b3a299a79473a504c6699
все это было ещё при Николае Павловиче Подушкне и Кемале Акишеве. Но это поколение к сожалению давно ушло.
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  sarmat 12.04.2020 в 19:29:35   # 745875
А оператору руки оторвать за такую съёмку.... Поколение "селфи".
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  Super 12.04.2020 в 19:41:55   # 745877
Цитата: sarmat от 12.04.2020 12:04:03
Да закопают его и всего дело то. Бизнес важнее культуры. Тендеры выиграны! Откаты розданы! А тут какой то колодец!
Ну как минимум надо проверить а вдруг там огромное помещение и в итоге улица потом провалится туда проблем может быть больше если просто закопать.
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  sarmat 12.04.2020 в 19:59:35   # 745879
Цитата: Super от 12.04.2020 13:41:55
Цитата: sarmat от 12.04.2020 12:04:03
Да закопают его и всего дело то. Бизнес важнее культуры. Тендеры выиграны! Откаты розданы! А тут какой то колодец!
Ну как минимум надо проверить а вдруг там огромное помещение и в итоге улица потом провалится туда проблем может быть больше если просто закопать.
да полюбому надо проверить. А вдруг это и есть тот самый подземный ход до мавзолея в Туркестане
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  старик 12.04.2020 в 20:51:20   # 745885
Видофайлы не открываются, поэтому кроме дырки ничего не увидел.
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  Ал 12.04.2020 в 21:01:24   # 745889

с 5:40...
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  Ал 12.04.2020 в 21:14:43   # 745891
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  Pancho S 12.04.2020 в 21:25:53   # 745892
Цитата: Ал от 12.04.2020 15:01:24

с 5:40...

о Боги... что за психоделику я только что посмотрел...
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  shlenchak 12.04.2020 в 21:30:59   # 745894
Не уж то в сайраме нет ни одного дрона??
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