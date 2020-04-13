Продавать или покупать доллары?

Цитата: bIP6bIC от

Цитата: Skype от

А в долго срок тенге не минуемо просядит.



Согласен с этим, так как тенге это ресурсы родины, а бакс это бумага, пока бумага стоит дороже ресурсов. А в долго срок тенге не минуемо просядит.Согласен с этим, так как тенге это ресурсы родины, а бакс это бумага, пока бумага стоит дороже ресурсов.

И пока ресурсы Родины покупают за бумагу, тенге никогда не станет ракетой. И пока ресурсы Родины покупают за бумагу, тенге никогда не станет ракетой.

С этим не согласен, тенге может быть одной из лучших валют мира, так по запасам ресурсов, ошень и ошень богат. Нужен 1 руководитель который сможет все это сделать, а таких сегодня нету к сожалению, все прогнулись под индосов, потому что ворованные бабки хранят там. И что им им скажут то и делают