Продавать или покупать доллары?

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Гость 13 Апреля 2020 в 13:09:10
На прошлой неделе доллар стоил 453, сегодня 429.
Разница 24 тенге. Как считаете, небольшие сбережения, которые есть менять на доллар или может снова подешеветь?
Поделитесь мыслями пожалуйста. Столько копили и не знаем что делать: держать на депозите или снять и обменять в доллары?
p.s.: речь о небольших суммах, но всё же.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 13.04.2020 в 14:32:09 # 745945
С долларами дома ничего получать от банка не будете. И долларовый депозит кажется всего 1% годовых.
Но я бы все равно поменяла в доллары и держала дома.
KapitanNemo 13.04.2020 в 15:05:58 # 745956
На деле до 420 было бы хорошо.
Теньговый депозит до 1 млн. менять смысла нет.
Депозит - это способ заработка
Доллар - это способ хранения.
Если в долгую хранить, тогда баксы.
Если постоянные траты, тогда депозит.
едридмадрид 13.04.2020 в 15:08:27 # 745957
p.s.: речь о небольших суммах, но всё же."
ну я так понимаю до 10 лямов нашим накопили
и это хорошо, деньги так из разговора лежат сейчас на депозите в тенге
советую не всю сумму переводить в доллары тем более сейчас,
обменяйте в пределах 10 000 чуть больше, это нашими
от 4 до 5 лямов , скачков в ближайшее время ( это как минимум весна-лето этого года) до 480-490 я не ожидаю , то что связано с нефтью уже как говорится отыграли на валюте
ожидаю что курс будет в рамках 410-430 тенге за доллар
не знаю кому как, но я жду когда евро станет один к одному доллару сейчас дороже , вот тогда скуплю за тенге
не знаю кому как, но я жду когда евро станет один к одному доллару сейчас дороже , вот тогда скуплю за тенге
Можно подробнее?
Есть множество факторов как в низ так и верх.
В поддержку тенге)
1) США хотят ещё напечатать 3 трилионы баксов на помощь своей экономике. Трамп хочет спасти экономика ведь скоро выборы
2) на следующей неделе налогов Периуд в России.
В поддержку доллара
1) В сенате демократы а Трамп республиканец так что деньги могут и не дать на спасение экономики или максимально отсрочить.
2) из за короновируса сейчас переизбыток нефть в 25-30 млн барелей день. Так что нефть в низ а за ним и тенге.
3) Поговаривают что США может вести эмбарго на поставки нефти. То есть на свою сланцевую нефть поднимут цену в 50-60$ а на зарубежную нефть в 10-15$ покупать запретят. Нефть в низ тенге за ним.
4) из за короновируса множество стран в карантине и мы не можем продовать сырье не только нефть но и другие ископаемые так что ждём большую дыру в бюджете. А что бы ее забрать легче девольвировать тенге.
ИТОГ: В БЛИЖАЙШУЮ НЕДЕЛЮ ЖДЕМ УКРЕПЛЕНИЕ ТЕНГЕ. А в долго срок тенге не минуемо просядит. Нуу нам не откуда брать доходы. Мы сырьевая страна и зависим от цен на них. Главные наши покупатели это Италия и южная Корея. А что там творится вы знаете
Согласен с этим, так как тенге это ресурсы родины, а бакс это бумага, пока бумага стоит дороже ресурсов.
Цитата: Skype от 13.04.2020 10:16:31
А в долго срок тенге не минуемо просядит.
Согласен с этим, так как тенге это ресурсы родины, а бакс это бумага, пока бумага стоит дороже ресурсов.
А в долго срок тенге не минуемо просядит.
Согласен с этим, так как тенге это ресурсы родины, а бакс это бумага, пока бумага стоит дороже ресурсов.
И пока ресурсы Родины покупают за бумагу, тенге никогда не станет ракетой.
Но если будете держать в долларах. То в депозитах держать не советую. Во первых процент всего 1% это не очем. Во вторых будет заиежной кризис. То возмог могут возникнуть кое-какие проблемы.
К примеру.Поговаривюь что в Россий в прошлом году хотели вести закон о заморозки долларовых депозитов и выплаты по старому курсу. А в Украине одинок отказался выдавать долларовые депозит. Это все другие страны не имеющие нам не какого отношения но все же первые звонки уже есть. Всем мира и добра. И помни это ваши деньги и вам решать что с ними делать. В кризис действует один закон. Помощь утопающего дело рук самого утопаюшего.
Цитата: bIP6bIC от 13.04.2020 10:21:02
И пока ресурсы Родины покупают за бумагу, тенге никогда не станет ракетой.
Цитата: Skype от 13.04.2020 10:16:31
А в долго срок тенге не минуемо просядит.
Согласен с этим, так как тенге это ресурсы родины, а бакс это бумага, пока бумага стоит дороже ресурсов.
А в долго срок тенге не минуемо просядит.
Согласен с этим, так как тенге это ресурсы родины, а бакс это бумага, пока бумага стоит дороже ресурсов.
И пока ресурсы Родины покупают за бумагу, тенге никогда не станет ракетой.
С этим не согласен, тенге может быть одной из лучших валют мира, так по запасам ресурсов, ошень и ошень богат. Нужен 1 руководитель который сможет все это сделать, а таких сегодня нету к сожалению, все прогнулись под индосов, потому что ворованные бабки хранят там. И что им им скажут то и делают
Цитата: Skype от 13.04.2020 10:29:35
С этим не согласен, тенге может быть одной из лучших валют мира, так по запасам ресурсов, ошень и ошень богат. Нужен 1 руководитель который сможет все это сделать, а таких сегодня нету к сожалению, все прогнулись под индосов, потому что ворованные бабки хранят там. И что им им скажут то и делают
Цитата: bIP6bIC от 13.04.2020 10:21:02
И пока ресурсы Родины покупают за бумагу, тенге никогда не станет ракетой.
Цитата: Skype от 13.04.2020 10:16:31
А в долго срок тенге не минуемо просядит.
Согласен с этим, так как тенге это ресурсы родины, а бакс это бумага, пока бумага стоит дороже ресурсов.
А в долго срок тенге не минуемо просядит.
Согласен с этим, так как тенге это ресурсы родины, а бакс это бумага, пока бумага стоит дороже ресурсов.
И пока ресурсы Родины покупают за бумагу, тенге никогда не станет ракетой.
С этим не согласен, тенге может быть одной из лучших валют мира, так по запасам ресурсов, ошень и ошень богат. Нужен 1 руководитель который сможет все это сделать, а таких сегодня нету к сожалению, все прогнулись под индосов, потому что ворованные бабки хранят там. И что им им скажут то и делают
Я согласен у Казахстана есть отличная возможность стать за 5 лет в топ 10 развитых стран. У нее есть все и полезные ископаемые и малочисленность население и большая территория.
Тысяч 200.000 рублями затарить, на долгосрок.
Понимаю, что особо не подниму на продаже в будущем, но как вариант по-моему норм. Что наши эксперты скажут?
Цитата: Skype от 13.04.2020 10:29:35Полковник Каддафи,Саддам Хусейн...
С этим не согласен, тенге может быть одной из лучших валют мира, так по запасам ресурсов, ошень и ошень богат. Нужен 1 руководитель который сможет все это сделать, а таких сегодня нету к сожалению, все прогнулись под индосов, потому что ворованные бабки хранят там. И что им им скажут то и делают
Цитата: bIP6bIC от 13.04.2020 10:21:02
И пока ресурсы Родины покупают за бумагу, тенге никогда не станет ракетой.
Цитата: Skype от 13.04.2020 10:16:31
А в долго срок тенге не минуемо просядит.
Согласен с этим, так как тенге это ресурсы родины, а бакс это бумага, пока бумага стоит дороже ресурсов.
А в долго срок тенге не минуемо просядит.
Согласен с этим, так как тенге это ресурсы родины, а бакс это бумага, пока бумага стоит дороже ресурсов.
И пока ресурсы Родины покупают за бумагу, тенге никогда не станет ракетой.
С этим не согласен, тенге может быть одной из лучших валют мира, так по запасам ресурсов, ошень и ошень богат. Нужен 1 руководитель который сможет все это сделать, а таких сегодня нету к сожалению, все прогнулись под индосов, потому что ворованные бабки хранят там. И что им им скажут то и делают
Цитата: KS от 13.04.2020 11:44:27
Цель правительства США снизить стоимость доллара по отношению к другим валютам. США будет много триллионов «занимать» печатать так-как стоимость капитала сейчас самая низкая за всю историю. Эти деньги будут вливать в дороги, мосты и тд. Так-что если есть много денег покупайте золото, если не много то держите в долларах или евро.
Цель правительства США снизить стоимость доллара по отношению к другим валютам. США будет много триллионов «занимать» печатать так-как стоимость капитала сейчас самая низкая за всю историю. Эти деньги будут вливать в дороги, мосты и тд. Так-что если есть много денег покупайте золото, если не много то держите в долларах или евро.
Опередили. Ну от себя добавлю выдержку с одного сурьезного сайта.
"Федеральная резервная система объявила в четверг о дополнительной помощи для борьбы с Covid-19 на сумму до $2,3 трлн, включая обещание оказать поддержку рискованным участкам на финансовых рынках, которые больше всего пострадали от последствий эпидемии коронавируса. Поддержка ФРС была оказана на фоне роста заявок на пособие по безработице в США уже третью неделю подряд: их количество увеличилось на 6,6 млн человек, в результате чего всего за три недели было потеряно около 17 млн рабочих мест.
В прошлом месяце конгресс США одобрил отдельный пакет помощи на борьбу с коронавирусом на $2 трлн, поскольку администрация Трампа и ее соперники-демократы объединились, выпустив двухпартийный акт, чтобы попытаться спасти экономику, которая, по словам аналитиков, скорее всего, погрузится в рецессию уже ко второй половине 2020 года.
«Все это море денег, которое породили конгресс и ФРС, принесет процветание золоту — „безопасной гавани“, за которым охотятся инвесторы, как верный знак того, что „желтый металл“ достигнет максимума в $1 800 и, возможно, даже превысит рекордные $1 900», — сказал Тарик Захир из Tyche Capital Advisors, фонда, специализирующегося на нефти, который также торгует золотом.
едридмадрид 13.04.2020 в 17:59:53 # 745986
Цитата: Pole13 от 13.04.2020 10:08:04
Quote:
Можно подробнее?
Quote:
не знаю кому как, но я жду когда евро станет один к одному доллару сейчас дороже , вот тогда скуплю за тенге
Можно подробнее?
прочти ситуацию когда ввели НАЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЕВРО , это было в 2002 году
как мне посоветовали, ждать что сценарий повторится уже в этом году ( имеется ввиду курс евро к доллару)
а тоогда в 2002 за 1 евро давали даже чуть меньше доллара,
экономический анализ ожидания - долго рассказывать,
но я жду момента близкого паритета 1 к 1 по этим валютам, вот тогда и переведу практически всю наличность из тенге ( за исключением нужного кэша, ну или кое каких ежедневных трат в тенге оставлю на карточки, или я как сказал супруге тенге ВСЁ у тебя))
Цитата: lado от 13.04.2020 11:26:05А в чем смысл ? Тенге привязан к рублю + -5тенге на этом и не заработаешь и не выйраешь короче по своих.
Сейчас подумываю закупить рублей, доллары есть.
Тысяч 200.000 рублями затарить, на долгосрок.
Понимаю, что особо не подниму на продаже в будущем, но как вариант по-моему норм. Что наши эксперты скажут?
Сейчас подумываю закупить рублей, доллары есть.
Тысяч 200.000 рублями затарить, на долгосрок.
Понимаю, что особо не подниму на продаже в будущем, но как вариант по-моему норм. Что наши эксперты скажут?
Цитата: KS от 13.04.2020 11:44:27согласен США не выгоден сильный доллар но и нашим властям не выгоден слабый доллар. У нас нету экономики живём за счёт дивальваций тенге. США обесценивает доллар а мы обесценивает тенге так и играем в кошки мышки.
Цель правительства США снизить стоимость доллара по отношению к другим валютам. США будет много триллионов «занимать» печатать так-как стоимость капитала сейчас самая низкая за всю историю. Эти деньги будут вливать в дороги, мосты и тд. Так-что если есть много денег покупайте золото, если не много то держите в долларах или евро.
Цель правительства США снизить стоимость доллара по отношению к другим валютам. США будет много триллионов «занимать» печатать так-как стоимость капитала сейчас самая низкая за всю историю. Эти деньги будут вливать в дороги, мосты и тд. Так-что если есть много денег покупайте золото, если не много то держите в долларах или евро.
едридмадрид 13.04.2020 в 18:12:23 # 745990
Цитата: DITRX от 13.04.2020 12:06:21
Цитата: KS от 13.04.2020 11:44:27согласен США не выгоден сильный доллар но и нашим властям не выгоден слабый доллар. У нас нету экономики живём за счёт дивальваций тенге. США обесценивает доллар а мы обесценивает тенге так и играем в кошки мышки.
Цель правительства США снизить стоимость доллара по отношению к другим валютам. США будет много триллионов «занимать» печатать так-как стоимость капитала сейчас самая низкая за всю историю. Эти деньги будут вливать в дороги, мосты и тд. Так-что если есть много денег покупайте золото, если не много то держите в долларах или евро.
Цель правительства США снизить стоимость доллара по отношению к другим валютам. США будет много триллионов «занимать» печатать так-как стоимость капитала сейчас самая низкая за всю историю. Эти деньги будут вливать в дороги, мосты и тд. Так-что если есть много денег покупайте золото, если не много то держите в долларах или евро.
мы с американцами в валютные войны не сыграем,
это только китайцы ну и развитые страны как корея, япония и другие у которых не плохо развит экспортно-импортные движения,
наши тенге как и российский деревянный это прямая связь с нефтью и газом, а так же с их логистикой,
как говорится иметь одно яйцо в корзине, это не как не сравнивается с корзиной с разными яйцами,
так что в никаких валютных войнах нтенге и рубль не участвует- просто не могут, они жертвы этих войн
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.