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Продавать или покупать доллары?
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Гость 13 Апреля 2020 в 13:09:10
Добрый день, товарищи.
На прошлой неделе доллар стоил 453, сегодня 429.
Разница 24 тенге. Как считаете, небольшие сбережения, которые есть менять на доллар или может снова подешеветь?

Поделитесь мыслями пожалуйста. Столько копили и не знаем что делать: держать на депозите или снять и обменять в доллары?

p.s.: речь о небольших суммах, но всё же.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  satelinks 13.04.2020 в 14:31:04   # 745944
Когда Вы видели, чтобы у нас доллар на перспективу дешевел? За 30 лет лично сам не видел
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  Ара горный 13.04.2020 в 14:32:09   # 745945
Сидите в баксах.
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  adapter 13.04.2020 в 14:34:13   # 745946
Было 380 сейчас 429. Дешевле 400 уже не будет.
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  Васяй 13.04.2020 в 14:38:50   # 745949
Да и 400 уже не будет.И неизвестно,как после карантина оживать начнем.Однозначно бакинец.
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  Пришелец 13.04.2020 в 15:00:40   # 745953
с нефтью договорились теперь бакинец вверх поползет Имхо
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  Alice004 13.04.2020 в 15:01:49   # 745954
У вас на депозите деньги в тенге ? Под какой процент ? 13? То есть с миллиона вы где-то в год 130 тыс.получаете.
С долларами дома ничего получать от банка не будете. И долларовый депозит кажется всего 1% годовых.
Но я бы все равно поменяла в доллары и держала дома.
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  Absolute 13.04.2020 в 15:03:13   # 745955
Главное, чтобы банк в котором вы держите свои средства не объявил себя банкротом. Доллар надежная валюта. Если вдруг девальвация и обвал национальной валюты ТЕНГЕ. То где-то, что-то купить на эти бумажки ничего не сможете. А на доллары всегда да.
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  KapitanNemo 13.04.2020 в 15:05:58   # 745956
Бакс до 410 если снизится - это будет чудо.
На деле до 420 было бы хорошо.

Теньговый депозит до 1 млн. менять смысла нет.

Депозит - это способ заработка
Доллар - это способ хранения.

Если в долгую хранить, тогда баксы.
Если постоянные траты, тогда депозит.
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  едридмадрид 13.04.2020 в 15:08:27   # 745957
"Столько копили и не знаем что делать: держать на депозите или снять и обменять в доллары?

p.s.: речь о небольших суммах, но всё же."

ну я так понимаю до 10 лямов нашим накопили

и это хорошо, деньги так из разговора лежат сейчас на депозите в тенге

советую не всю сумму переводить в доллары тем более сейчас,
обменяйте в пределах 10 000 чуть больше, это нашими

от 4 до 5 лямов , скачков в ближайшее время ( это как минимум весна-лето этого года) до 480-490 я не ожидаю , то что связано с нефтью уже как говорится отыграли на валюте

ожидаю что курс будет в рамках 410-430 тенге за доллар

не знаю кому как, но я жду когда евро станет один к одному доллару сейчас дороже , вот тогда скуплю за тенге
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  ЛиКа 13.04.2020 в 15:36:09   # 745960
Don't put all your eggs in one basket (Не кладите яйца в одну корзину.)
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  Leksus 13.04.2020 в 15:51:58   # 745962
Не жили богато, нефиг начинать. Если сумма небольшая и на короткий срок (до года), смысла не вижу, спред банка учтите, 7 тенге на покупку, еще столько же на продажу, куда доллар пойдет, никто толком сказать не может, с 1000 баксов на обмене 14000 тенге банку подаришь. Думать заранее надо, а сейчас по позднякам метаться не стоит, больше потеряешь.
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  КЕДЫ 13.04.2020 в 15:56:58   # 745963
не метайтесь и не слушайте никого. сам держу в кубышке но в рублях. по поводу евро выше написано, тоже бы хотел такой сценарий.
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  Pole13 13.04.2020 в 16:08:04   # 745964
Quote:
не знаю кому как, но я жду когда евро станет один к одному доллару сейчас дороже , вот тогда скуплю за тенге

Можно подробнее?
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  DITRX 13.04.2020 в 16:12:36   # 745965
Мысли вслух, пальцем небо.
Есть множество факторов как в низ так и верх.
В поддержку тенге)
1) США хотят ещё напечатать 3 трилионы баксов на помощь своей экономике. Трамп хочет спасти экономика ведь скоро выборы
2) на следующей неделе налогов Периуд в России.

В поддержку доллара
1) В сенате демократы а Трамп республиканец так что деньги могут и не дать на спасение экономики или максимально отсрочить.
2) из за короновируса сейчас переизбыток нефть в 25-30 млн барелей день. Так что нефть в низ а за ним и тенге.
3) Поговаривают что США может вести эмбарго на поставки нефти. То есть на свою сланцевую нефть поднимут цену в 50-60$ а на зарубежную нефть в 10-15$ покупать запретят. Нефть в низ тенге за ним.
4) из за короновируса множество стран в карантине и мы не можем продовать сырье не только нефть но и другие ископаемые так что ждём большую дыру в бюджете. А что бы ее забрать легче девольвировать тенге.

ИТОГ: В БЛИЖАЙШУЮ НЕДЕЛЮ ЖДЕМ УКРЕПЛЕНИЕ ТЕНГЕ. А в долго срок тенге не минуемо просядит. Нуу нам не откуда брать доходы. Мы сырьевая страна и зависим от цен на них. Главные наши покупатели это Италия и южная Корея. А что там творится вы знаете
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  Skype 13.04.2020 в 16:16:31   # 745966
А в долго срок тенге не минуемо просядит.

Согласен с этим, так как тенге это ресурсы родины, а бакс это бумага, пока бумага стоит дороже ресурсов.
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  bIP6bIC 13.04.2020 в 16:21:02   # 745968
Цитата: Skype от 13.04.2020 10:16:31
А в долго срок тенге не минуемо просядит.

Согласен с этим, так как тенге это ресурсы родины, а бакс это бумага, пока бумага стоит дороже ресурсов.

И пока ресурсы Родины покупают за бумагу, тенге никогда не станет ракетой.
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  DITRX 13.04.2020 в 16:21:34   # 745970
Конечно ме могутндвть по шабке органы.
Но если будете держать в долларах. То в депозитах держать не советую. Во первых процент всего 1% это не очем. Во вторых будет заиежной кризис. То возмог могут возникнуть кое-какие проблемы.
К примеру.Поговаривюь что в Россий в прошлом году хотели вести закон о заморозки долларовых депозитов и выплаты по старому курсу. А в Украине одинок отказался выдавать долларовые депозит. Это все другие страны не имеющие нам не какого отношения но все же первые звонки уже есть. Всем мира и добра. И помни это ваши деньги и вам решать что с ними делать. В кризис действует один закон. Помощь утопающего дело рук самого утопаюшего.
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  DITRX 13.04.2020 в 16:24:01   # 745971
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  Skype 13.04.2020 в 16:29:35   # 745972
Цитата: bIP6bIC от 13.04.2020 10:21:02
Цитата: Skype от 13.04.2020 10:16:31
А в долго срок тенге не минуемо просядит.

Согласен с этим, так как тенге это ресурсы родины, а бакс это бумага, пока бумага стоит дороже ресурсов.

И пока ресурсы Родины покупают за бумагу, тенге никогда не станет ракетой.


С этим не согласен, тенге может быть одной из лучших валют мира, так по запасам ресурсов, ошень и ошень богат. Нужен 1 руководитель который сможет все это сделать, а таких сегодня нету к сожалению, все прогнулись под индосов, потому что ворованные бабки хранят там. И что им им скажут то и делают
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  DITRX 13.04.2020 в 16:32:25   # 745974
Я считаю что из за короновируса у нас будет большая дыра в бюджете. Из за карантина множество наших фирм закроються да и сырье мы продавать будем меньше да и цены на них будут ниже. Что бы залатать дыру легче поднять доллар. Или вести разные налоги как РФ. Чисто пища для размышления как вы думаете почему енпф всегда в плюсе хотя вкладывает деньги в проекты с низкой окупаемости. Чисто из за того что большинство денег они держат в долларах. Доллар растет и наши 10% годовых тоже. Так что государства заложник в своей же экономике.
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  DITRX 13.04.2020 в 16:35:20   # 745975
Цитата: Skype от 13.04.2020 10:29:35
Цитата: bIP6bIC от 13.04.2020 10:21:02
Цитата: Skype от 13.04.2020 10:16:31
А в долго срок тенге не минуемо просядит.

Согласен с этим, так как тенге это ресурсы родины, а бакс это бумага, пока бумага стоит дороже ресурсов.

И пока ресурсы Родины покупают за бумагу, тенге никогда не станет ракетой.


С этим не согласен, тенге может быть одной из лучших валют мира, так по запасам ресурсов, ошень и ошень богат. Нужен 1 руководитель который сможет все это сделать, а таких сегодня нету к сожалению, все прогнулись под индосов, потому что ворованные бабки хранят там. И что им им скажут то и делают

Я согласен у Казахстана есть отличная возможность стать за 5 лет в топ 10 развитых стран. У нее есть все и полезные ископаемые и малочисленность население и большая территория.
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  lado 13.04.2020 в 17:26:05   # 745978
Сейчас подумываю закупить рублей, доллары есть.
Тысяч 200.000 рублями затарить, на долгосрок.
Понимаю, что особо не подниму на продаже в будущем, но как вариант по-моему норм. Что наши эксперты скажут?
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  KS 13.04.2020 в 17:44:27   # 745981
Цель правительства США снизить стоимость доллара по отношению к другим валютам. США будет много триллионов «занимать» печатать так-как стоимость капитала сейчас самая низкая за всю историю. Эти деньги будут вливать в дороги, мосты и тд. Так-что если есть много денег покупайте золото, если не много то держите в долларах или евро.
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  Васяй 13.04.2020 в 17:48:26   # 745982
Цитата: Skype от 13.04.2020 10:29:35
Цитата: bIP6bIC от 13.04.2020 10:21:02
Цитата: Skype от 13.04.2020 10:16:31
А в долго срок тенге не минуемо просядит.

Согласен с этим, так как тенге это ресурсы родины, а бакс это бумага, пока бумага стоит дороже ресурсов.

И пока ресурсы Родины покупают за бумагу, тенге никогда не станет ракетой.


С этим не согласен, тенге может быть одной из лучших валют мира, так по запасам ресурсов, ошень и ошень богат. Нужен 1 руководитель который сможет все это сделать, а таких сегодня нету к сожалению, все прогнулись под индосов, потому что ворованные бабки хранят там. И что им им скажут то и делают
Полковник Каддафи,Саддам Хусейн...
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  Leksus 13.04.2020 в 17:56:29   # 745984
Цитата: KS от 13.04.2020 11:44:27
Цель правительства США снизить стоимость доллара по отношению к другим валютам. США будет много триллионов «занимать» печатать так-как стоимость капитала сейчас самая низкая за всю историю. Эти деньги будут вливать в дороги, мосты и тд. Так-что если есть много денег покупайте золото, если не много то держите в долларах или евро.

Опередили. Ну от себя добавлю выдержку с одного сурьезного сайта.
"Федеральная резервная система объявила в четверг о дополнительной помощи для борьбы с Covid-19 на сумму до $2,3 трлн, включая обещание оказать поддержку рискованным участкам на финансовых рынках, которые больше всего пострадали от последствий эпидемии коронавируса. Поддержка ФРС была оказана на фоне роста заявок на пособие по безработице в США уже третью неделю подряд: их количество увеличилось на 6,6 млн человек, в результате чего всего за три недели было потеряно около 17 млн рабочих мест.

В прошлом месяце конгресс США одобрил отдельный пакет помощи на борьбу с коронавирусом на $2 трлн, поскольку администрация Трампа и ее соперники-демократы объединились, выпустив двухпартийный акт, чтобы попытаться спасти экономику, которая, по словам аналитиков, скорее всего, погрузится в рецессию уже ко второй половине 2020 года.

«Все это море денег, которое породили конгресс и ФРС, принесет процветание золоту — „безопасной гавани“, за которым охотятся инвесторы, как верный знак того, что „желтый металл“ достигнет максимума в $1 800 и, возможно, даже превысит рекордные $1 900», — сказал Тарик Захир из Tyche Capital Advisors, фонда, специализирующегося на нефти, который также торгует золотом.
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  едридмадрид 13.04.2020 в 17:59:53   # 745986
Цитата: Pole13 от 13.04.2020 10:08:04
Quote:
не знаю кому как, но я жду когда евро станет один к одному доллару сейчас дороже , вот тогда скуплю за тенге

Можно подробнее?


прочти ситуацию когда ввели НАЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЕВРО , это было в 2002 году

как мне посоветовали, ждать что сценарий повторится уже в этом году ( имеется ввиду курс евро к доллару)
а тоогда в 2002 за 1 евро давали даже чуть меньше доллара,

экономический анализ ожидания - долго рассказывать,
но я жду момента близкого паритета 1 к 1 по этим валютам, вот тогда и переведу практически всю наличность из тенге ( за исключением нужного кэша, ну или кое каких ежедневных трат в тенге оставлю на карточки, или я как сказал супруге тенге ВСЁ у тебя))
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  DITRX 13.04.2020 в 18:04:07   # 745988
Цитата: lado от 13.04.2020 11:26:05
Сейчас подумываю закупить рублей, доллары есть.
Тысяч 200.000 рублями затарить, на долгосрок.
Понимаю, что особо не подниму на продаже в будущем, но как вариант по-моему норм. Что наши эксперты скажут?
А в чем смысл ? Тенге привязан к рублю + -5тенге на этом и не заработаешь и не выйраешь короче по своих.
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  DITRX 13.04.2020 в 18:06:21   # 745989
Цитата: KS от 13.04.2020 11:44:27
Цель правительства США снизить стоимость доллара по отношению к другим валютам. США будет много триллионов «занимать» печатать так-как стоимость капитала сейчас самая низкая за всю историю. Эти деньги будут вливать в дороги, мосты и тд. Так-что если есть много денег покупайте золото, если не много то держите в долларах или евро.
согласен США не выгоден сильный доллар но и нашим властям не выгоден слабый доллар. У нас нету экономики живём за счёт дивальваций тенге. США обесценивает доллар а мы обесценивает тенге так и играем в кошки мышки.
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  едридмадрид 13.04.2020 в 18:12:23   # 745990
Цитата: DITRX от 13.04.2020 12:06:21
Цитата: KS от 13.04.2020 11:44:27
Цель правительства США снизить стоимость доллара по отношению к другим валютам. США будет много триллионов «занимать» печатать так-как стоимость капитала сейчас самая низкая за всю историю. Эти деньги будут вливать в дороги, мосты и тд. Так-что если есть много денег покупайте золото, если не много то держите в долларах или евро.
согласен США не выгоден сильный доллар но и нашим властям не выгоден слабый доллар. У нас нету экономики живём за счёт дивальваций тенге. США обесценивает доллар а мы обесценивает тенге так и играем в кошки мышки.


мы с американцами в валютные войны не сыграем,
это только китайцы ну и развитые страны как корея, япония и другие у которых не плохо развит экспортно-импортные движения,

наши тенге как и российский деревянный это прямая связь с нефтью и газом, а так же с их логистикой,
как говорится иметь одно яйцо в корзине, это не как не сравнивается с корзиной с разными яйцами,
так что в никаких валютных войнах нтенге и рубль не участвует- просто не могут, они жертвы этих войн
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  Leksus 13.04.2020 в 18:13:58   # 745991
Но это опять по позднякам. Ситуация очень неопределенная. Но... За год золото поднялось с 1270 до сегодняшних 1740 баксов за унцию. Это 34% годовых в долларах!!! А если в тенге пересчитать, офигенный процент получается. В ТЕНГЕ В ПОЛТОРА РАЗА ЗА ГОД! Было 482000 за 31гр, стало 748000.
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
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