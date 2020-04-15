Акимату г.Шымкент: О ситуации с электронными разрешениями!

Очередной раз доказывается несостоятельность наших чинуш в управлении. Почему в Алматы и Астане все работает, а у нас через анус? В Астане есть пять вариантов подачи информации на пропуск, в Алматы можно двумя способами. Кому выгоден весь этот бардак? Почему реально обеспечивающие продовольствием компании не могут получить разрешение? А компании которые просто указали один из видов деятельности жизнеобеспечения города совсем не имея к этому никакого отношения свободно катаются по городу. Что за абзац натворили эти тупоголовые штабные руководители