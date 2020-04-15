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Акимату г.Шымкент: О ситуации с электронными разрешениями!
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Гость 14 Апреля 2020 в 19:32:15
Я думаю многие (в том числе и мы) испытывают проблемы с электронными разрешениями на передвижение транспорта сотрудникам компаний внесенных в список разрешенной деятельности в период карантина по г.Шымкент, эта ситуация продолжается не первый день и так вывела из себя что решился написать пост.

Насколько я вижу ситуацию, структуры Акимата г.Шымкента формируют списки с госномерами автотранспорта организаций и передают их в органы полиции, те в свою очередь вносят их в свои внутренние системы чтобы сотрудники полиции могли проверить машину с планшета, если это так то таки наша полиция тут не причем, им просто передали списки и они отрабатывают по ним, проблема возникает на этапе составления списков значит в акимате!

Давайте разберемся, первоначально собирали данные у разрешенных организаций через Google формы,
узнать в базе ты или нет можно было только по факту на блокпосту полиции, затем появился сайт shym-karantin.pillikan.kz который уже в первые минуты работы рухнул от перегрузки и начал переадресовывать на pillikan.kz где рекламируется непонятная партнерка, затем появился другой сайт karantin-shymkent.com где как бы можно подать заявку но по факту тоже не работает.



Например мы подавали одновременно несколько заявок на своих сотрудников, один сотрудник появился сразу, другие появились спустя пару дней но с прикреплением к другой компании(!) третьих вообще нет и такие ситуации везде, в электронной базе полный бардак!

Вопросы к Акимату и оперативному штабу г.Шымкент

Почему допускаются такой вопиющий непрофессионализм со стороны IT-шников которые ничего не слышали о высоко нагруженных ресурсах и не имеют опыта кроме как создавать сайты визитки на Yii фреймворке? Почему и каким образом частная фирма получила разрешение на данную разработку и по сути получила доступ к персональным данным граждан. Во сколько обошлась данная разработка, какие ресурсы были задействованы, почему не был объявлен конкурс? Почему сервера находятся в США? Почему обмен данными осуществляется по незащищённому протоколу http? При всём этом этом идет реклама некого Пеликана, неужели нельзя было сделать проверку на официальных ресурсах shymkent.gov.kz.

И сама процедура регистрации тоже вызывает вопросы, любой человек может приписать себя к чужой компании и никак не проверят, например в Алмате применяют ЭЦП.

Может пора наладить работу, ну сколько можно?

Такие технические накладки создают серьезные проблемы людям в непростое время и по черному дискредитируют оперативный штаб!
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  danilov 15.04.2020 в 08:55:43   # 746198
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  Tigr2 15.04.2020 в 09:11:36   # 746199
Любой человек зарегистрироваться по логике не может. Так как опять таки по логике проверят через пенсионные начисления если они идут от компании которой разрешена деятельность то дадут разрешение, но опять таки по логике....
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  Tigr2 15.04.2020 в 09:13:42   # 746200
Да karantin-shymkent.com сайт опять в хлам рухнул
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  Lokki 15.04.2020 в 09:22:41   # 746201
Очередной раз доказывается несостоятельность наших чинуш в управлении. Почему в Алматы и Астане все работает, а у нас через анус? В Астане есть пять вариантов подачи информации на пропуск, в Алматы можно двумя способами. Кому выгоден весь этот бардак? Почему реально обеспечивающие продовольствием компании не могут получить разрешение? А компании которые просто указали один из видов деятельности жизнеобеспечения города совсем не имея к этому никакого отношения свободно катаются по городу. Что за абзац натворили эти тупоголовые штабные руководители
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  M54 15.04.2020 в 10:03:25   # 746203
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  Jopavogne 15.04.2020 в 10:25:17   # 746205
А разве в Шымкенте хоть раз по другому было, кроме как через жопу все?
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  Джимбо 15.04.2020 в 11:19:41   # 746211
Цитата: Lokki от 15.04.2020 03:22:41
Очередной раз доказывается несостоятельность наших чинуш в управлении. Почему в Алматы и Астане все работает, а у нас через анус? В Астане есть пять вариантов подачи информации на пропуск, в Алматы можно двумя способами. Кому выгоден весь этот бардак? Почему реально обеспечивающие продовольствием компании не могут получить разрешение? А компании которые просто указали один из видов деятельности жизнеобеспечения города совсем не имея к этому никакого отношения свободно катаются по городу. Что за абзац натворили эти тупоголовые штабные руководители
Ой ой ой! Какая Астана? Нурсултан это!
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  Directrix 15.04.2020 в 11:48:42   # 746213
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  Skype 15.04.2020 в 12:11:19   # 746221
Ну это же не бабки по карманам пиздить, тут спецы нужны профи. А с такими з.п ток дурень там сидеть будет.

У
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  Gurvikt 15.04.2020 в 13:07:34   # 746228
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  Gurvikt 15.04.2020 в 13:08:26   # 746229
У нас все по ШЫМКЕНТСКИ!
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  decoder 15.04.2020 в 13:16:15   # 746231
Может кто точно подтвердить или опровергнуть, или где ознакомится конкретно что и как. Можно ли выежать на личном авто до почты или за продуктами в магнум без разрешения? Просто в доке на карантин формулировка странная, ведь запрет на передвижение и ограничение это очень разные вещи... Допустим, нигде не регился, сел и поехал, тормозят гайцы, показываю уже список смс от казпочты, или говорю что еду из дома до магнума и обратно, что в итоге? штраф? первое предупреждение? В городе полно машин, уверен что не у всех есть разрешение... Смотрел ролик отырар тв, там сказали 2км от места жительства, кто то говорит сразу штраф и авто на стоянку, хрен пойми...
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