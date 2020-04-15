Акимату г.Шымкент: О ситуации с электронными разрешениями!

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Гость 14 Апреля 2020 в 19:32:15
Насколько я вижу ситуацию, структуры Акимата г.Шымкента формируют списки с госномерами автотранспорта организаций и передают их в органы полиции, те в свою очередь вносят их в свои внутренние системы чтобы сотрудники полиции могли проверить машину с планшета, если это так то таки наша полиция тут не причем, им просто передали списки и они отрабатывают по ним, проблема возникает на этапе составления списков значит в акимате!
Давайте разберемся, первоначально собирали данные у разрешенных организаций через Google формы,
узнать в базе ты или нет можно было только по факту на блокпосту полиции, затем появился сайт shym-karantin.pillikan.kz который уже в первые минуты работы рухнул от перегрузки и начал переадресовывать на pillikan.kz где рекламируется непонятная партнерка, затем появился другой сайт karantin-shymkent.com где как бы можно подать заявку но по факту тоже не работает.
Например мы подавали одновременно несколько заявок на своих сотрудников, один сотрудник появился сразу, другие появились спустя пару дней но с прикреплением к другой компании(!) третьих вообще нет и такие ситуации везде, в электронной базе полный бардак!
Вопросы к Акимату и оперативному штабу г.Шымкент
Почему допускаются такой вопиющий непрофессионализм со стороны IT-шников которые ничего не слышали о высоко нагруженных ресурсах и не имеют опыта кроме как создавать сайты визитки на Yii фреймворке? Почему и каким образом частная фирма получила разрешение на данную разработку и по сути получила доступ к персональным данным граждан. Во сколько обошлась данная разработка, какие ресурсы были задействованы, почему не был объявлен конкурс? Почему сервера находятся в США? Почему обмен данными осуществляется по незащищённому протоколу http? При всём этом этом идет реклама некого Пеликана, неужели нельзя было сделать проверку на официальных ресурсах shymkent.gov.kz.
И сама процедура регистрации тоже вызывает вопросы, любой человек может приписать себя к чужой компании и никак не проверят, например в Алмате применяют ЭЦП.
Может пора наладить работу, ну сколько можно?
Такие технические накладки создают серьезные проблемы людям в непростое время и по черному дискредитируют оперативный штаб!
Комментарии, по рейтингу, по дате
danilov 15.04.2020 в 08:55:43 # 746198
а вчера проверял, вот такая регистрационная инфа выходила
https://shym-karantin.kz/site/apply
Цитата: Lokki от 15.04.2020 03:22:41Ой ой ой! Какая Астана? Нурсултан это!
Очередной раз доказывается несостоятельность наших чинуш в управлении. Почему в Алматы и Астане все работает, а у нас через анус? В Астане есть пять вариантов подачи информации на пропуск, в Алматы можно двумя способами. Кому выгоден весь этот бардак? Почему реально обеспечивающие продовольствием компании не могут получить разрешение? А компании которые просто указали один из видов деятельности жизнеобеспечения города совсем не имея к этому никакого отношения свободно катаются по городу. Что за абзац натворили эти тупоголовые штабные руководители
Очередной раз доказывается несостоятельность наших чинуш в управлении. Почему в Алматы и Астане все работает, а у нас через анус? В Астане есть пять вариантов подачи информации на пропуск, в Алматы можно двумя способами. Кому выгоден весь этот бардак? Почему реально обеспечивающие продовольствием компании не могут получить разрешение? А компании которые просто указали один из видов деятельности жизнеобеспечения города совсем не имея к этому никакого отношения свободно катаются по городу. Что за абзац натворили эти тупоголовые штабные руководители
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