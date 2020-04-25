Как подать заявку на разрешение передвигаться по городу?

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Navi680 25 Апреля 2020 в 15:59:11
Нужно зарегистрировать другого работника с его личным авто. Телефон горячей линии все время занят. Кто что посоветует?
Комментарии, по рейтингу, по дате
А сказали они что нужно обращаться письменно в какой то отдел акимата и от имени руководителя, а вот разрешат они или нет и в какой срок, это даже они не знают
Ара горный 25.04.2020 в 18:19:13 # 747746
Прием заявок на сайте https://shym-karantin.kz/ давно приостановлен. Работник у которого было разрешение заболел, не коронавирус, обострение гастрита.
Как в советском анекдоте про нападение китайцев на СССР.
Цитата: Ара горный от 25.04.2020 12:19:13
Quote:
Как в советском анекдоте про нападение китайцев на СССР.
Quote:
Прием заявок на сайте https://shym-karantin.kz/ давно приостановлен. Работник у которого было разрешение заболел, не коронавирус, обострение гастрита.
Как в советском анекдоте про нападение китайцев на СССР.
а что за анекдот?))
Также сказали, что теперь нужно заявку писать на фирменном бланке организации с печатью и подписью руководителя. Затем отвозить и сдавать в Управление предпринимательства, которое расположено в акимате на Нурсате. Может по пути вам "повезет" и на вас кашлянет болезненный кто-нибудь. Такая видимо борьба у нас с вирусом, людей гонять по учреждениям. Тем более в век цифровизации и в условиях карантина.
Но положительный результат не гарантирован. Как они там вообще дают разрешения, не понятно. Мне выезд-въезд разрешено, а по городу передвижение запрещено. На блокпостах на выездах я есть в планшетах у них, а у городских постов меня нет в базе.
Кстати, лайфхак , как проверить обновлялась ли база. которая на сайте. Проверить можно обновлялась или нет, если не вбивая никакие данные жмешь ПРОВЕРИТЬ. С понедельника высвечиваются одни и те же данные при этом. Когда база обновляется, данные меняются. С понедельника они по все трем видам те же, без изменений. Значит новых данных они не загружали.
KapitanNemo 25.04.2020 в 20:12:12 # 747774
Пока чуйка не подводила.
Цитата: KapitanNemo от 25.04.2020 14:12:12Скооперируйтесь с топикстартером, будешь штурманом)))
Мужики, гоняю без разрешения и без прав.
Пока чуйка не подводила.
Мужики, гоняю без разрешения и без прав.
Пока чуйка не подводила.
Hulioibaldez 25.04.2020 в 20:53:36 # 747777
Hulioibaldez 25.04.2020 в 20:55:02 # 747778
Ара горный 25.04.2020 в 21:04:28 # 747779
Цитата: КЕДЫ от 25.04.2020 12:20:59
а что за анекдот?))
Цитата: Ара горный от 25.04.2020 12:19:13
Quote:
Как в советском анекдоте про нападение китайцев на СССР.
Quote:
Прием заявок на сайте https://shym-karantin.kz/ давно приостановлен. Работник у которого было разрешение заболел, не коронавирус, обострение гастрита.
Как в советском анекдоте про нападение китайцев на СССР.
а что за анекдот?))
Ну типа китайский генштаб заседает над картой СССР. Нападать будем небольшими группами, по 5-6 миллионов человек, говорит командующий сухопутными силами. Тут командующий артиллерией встает: Поддержки артиллерии не будет, снаряд потеряли. Потом командующий ВВС докладывает: поддержки с воздуха не будет, пилот заболел.
На весь город миллионник один спец по пропускам!!! Ебана в рот! Там просто в компе бланки заполняешь и все! Любая секретутка сможет это выполнить!
Цитата: Hulioibaldez от 25.04.2020 14:53:36Главное чтобы патрули сзади не пристроился и не проверил твои номера.
Тоже ездию без разрешения .главное объезжать посты из не так много .скоро город знать буду по мелким улицам)))
Тоже ездию без разрешения .главное объезжать посты из не так много .скоро город знать буду по мелким улицам)))
Есть разрешение по городу и не парюсь.
Цитата: Ара горный от 25.04.2020 15:04:28
Ну типа китайский генштаб заседает над картой СССР. Нападать будем небольшими группами, по 5-6 миллионов человек, говорит командующий сухопутными силами. Тут командующий артиллерией встает: Поддержки артиллерии не будет, снаряд потеряли. Потом командующий ВВС докладывает: поддержки с воздуха не будет, пилот заболел.
На весь город миллионник один спец по пропускам!!! Ебана в рот! Там просто в компе бланки заполняешь и все! Любая секретутка сможет это выполнить!
Цитата: КЕДЫ от 25.04.2020 12:20:59
а что за анекдот?))
Цитата: Ара горный от 25.04.2020 12:19:13
Quote:
Как в советском анекдоте про нападение китайцев на СССР.
Quote:
Прием заявок на сайте https://shym-karantin.kz/ давно приостановлен. Работник у которого было разрешение заболел, не коронавирус, обострение гастрита.
Как в советском анекдоте про нападение китайцев на СССР.
а что за анекдот?))
Ну типа китайский генштаб заседает над картой СССР. Нападать будем небольшими группами, по 5-6 миллионов человек, говорит командующий сухопутными силами. Тут командующий артиллерией встает: Поддержки артиллерии не будет, снаряд потеряли. Потом командующий ВВС докладывает: поддержки с воздуха не будет, пилот заболел.
На весь город миллионник один спец по пропускам!!! Ебана в рот! Там просто в компе бланки заполняешь и все! Любая секретутка сможет это выполнить!
Проблема не техническая, а бюрократическая.
Советский мирный трактор https://pikabu.ru/story/sovetskiy_mirnyiy_traktor_5398765
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