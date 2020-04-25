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Как подать заявку на разрешение передвигаться по городу?
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Navi680 25 Апреля 2020 в 15:59:11
Прием заявок на сайте https://shym-karantin.kz/ давно приостановлен. Работник у которого было разрешение заболел, не коронавирус, обострение гастрита.
Нужно зарегистрировать другого работника с его личным авто. Телефон горячей линии все время занят. Кто что посоветует?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  M54 25.04.2020 в 17:47:24   # 747740
Я несколько раз дозванивался (примерно 8-8:30), надо просто звонить пока не дозвонишься (я капитан очевидность ), нужно было моим коллегам которые не смогли получить разрешение.
А сказали они что нужно обращаться письменно в какой то отдел акимата и от имени руководителя, а вот разрешат они или нет и в какой срок, это даже они не знают
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  Ара горный 25.04.2020 в 18:19:13   # 747746
Quote:
Прием заявок на сайте https://shym-karantin.kz/ давно приостановлен. Работник у которого было разрешение заболел, не коронавирус, обострение гастрита.


Как в советском анекдоте про нападение китайцев на СССР.
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  КЕДЫ 25.04.2020 в 18:20:59   # 747748
Цитата: Ара горный от 25.04.2020 12:19:13
Quote:
Прием заявок на сайте https://shym-karantin.kz/ давно приостановлен. Работник у которого было разрешение заболел, не коронавирус, обострение гастрита.


Как в советском анекдоте про нападение китайцев на СССР.


а что за анекдот?))
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  Даун 25.04.2020 в 18:29:38   # 747753
Забей , и так ездий, не кто тебя штрафовать не будет, или тупо обьезжай посты
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  Mikado 25.04.2020 в 19:05:07   # 747769
Дозванивался в первый раз с третьего звонка в кол-центр их, во второй раз с первого звонка. Вчера это было. В электронном виде подачи сказали не будет больше.
Также сказали, что теперь нужно заявку писать на фирменном бланке организации с печатью и подписью руководителя. Затем отвозить и сдавать в Управление предпринимательства, которое расположено в акимате на Нурсате. Может по пути вам "повезет" и на вас кашлянет болезненный кто-нибудь. Такая видимо борьба у нас с вирусом, людей гонять по учреждениям. Тем более в век цифровизации и в условиях карантина.
Но положительный результат не гарантирован. Как они там вообще дают разрешения, не понятно. Мне выезд-въезд разрешено, а по городу передвижение запрещено. На блокпостах на выездах я есть в планшетах у них, а у городских постов меня нет в базе.
Кстати, лайфхак , как проверить обновлялась ли база. которая на сайте. Проверить можно обновлялась или нет, если не вбивая никакие данные жмешь ПРОВЕРИТЬ. С понедельника высвечиваются одни и те же данные при этом. Когда база обновляется, данные меняются. С понедельника они по все трем видам те же, без изменений. Значит новых данных они не загружали.
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  KapitanNemo 25.04.2020 в 20:12:12   # 747774
Мужики, гоняю без разрешения и без прав.
Пока чуйка не подводила.
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  Aлекс 25.04.2020 в 20:39:09   # 747776
Цитата: KapitanNemo от 25.04.2020 14:12:12
Мужики, гоняю без разрешения и без прав.
Пока чуйка не подводила.
Скооперируйтесь с топикстартером, будешь штурманом)))
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  Hulioibaldez 25.04.2020 в 20:53:36   # 747777
Тоже ездию без разрешения .главное объезжать посты из не так много .скоро город знать буду по мелким улицам)))
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  Hulioibaldez 25.04.2020 в 20:55:02   # 747778
Благо жёлтые номера пару раз попал на блокпосты не объехать никак.ппокатило .подумали наверное что фирма сразу пропустили
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  Ара горный 25.04.2020 в 21:04:28   # 747779
Цитата: КЕДЫ от 25.04.2020 12:20:59
Цитата: Ара горный от 25.04.2020 12:19:13
Quote:
Прием заявок на сайте https://shym-karantin.kz/ давно приостановлен. Работник у которого было разрешение заболел, не коронавирус, обострение гастрита.


Как в советском анекдоте про нападение китайцев на СССР.


а что за анекдот?))


Ну типа китайский генштаб заседает над картой СССР. Нападать будем небольшими группами, по 5-6 миллионов человек, говорит командующий сухопутными силами. Тут командующий артиллерией встает: Поддержки артиллерии не будет, снаряд потеряли. Потом командующий ВВС докладывает: поддержки с воздуха не будет, пилот заболел.

На весь город миллионник один спец по пропускам!!! Ебана в рот! Там просто в компе бланки заполняешь и все! Любая секретутка сможет это выполнить!
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  Absolute 25.04.2020 в 21:13:33   # 747782
Цитата: Hulioibaldez от 25.04.2020 14:53:36
Тоже ездию без разрешения .главное объезжать посты из не так много .скоро город знать буду по мелким улицам)))
Главное чтобы патрули сзади не пристроился и не проверил твои номера.
Есть разрешение по городу и не парюсь.
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  Absolute 25.04.2020 в 21:14:29   # 747783
Цитата: Ара горный от 25.04.2020 15:04:28
Цитата: КЕДЫ от 25.04.2020 12:20:59
Цитата: Ара горный от 25.04.2020 12:19:13
Quote:
Прием заявок на сайте https://shym-karantin.kz/ давно приостановлен. Работник у которого было разрешение заболел, не коронавирус, обострение гастрита.


Как в советском анекдоте про нападение китайцев на СССР.


а что за анекдот?))


Ну типа китайский генштаб заседает над картой СССР. Нападать будем небольшими группами, по 5-6 миллионов человек, говорит командующий сухопутными силами. Тут командующий артиллерией встает: Поддержки артиллерии не будет, снаряд потеряли. Потом командующий ВВС докладывает: поддержки с воздуха не будет, пилот заболел.

На весь город миллионник один спец по пропускам!!! Ебана в рот! Там просто в компе бланки заполняешь и все! Любая секретутка сможет это выполнить!

Проблема не техническая, а бюрократическая.
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  Ал 25.04.2020 в 21:22:46   # 747785
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