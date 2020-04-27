Пахло шашлыками

Потому что карантин приобрёл некий элемент фарса. Смешно смотреть на толпы людей у банков во главе с полицейскими, на народ при масках, но исключительно на подбородках, на полицейские кордоны которые останавливают транспорт избирательно, а некоторым даже дружески машут. Карантин, он как бы для всех, но только как бы карантин и как бы для всех.