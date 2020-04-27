Пахло шашлыками

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Гость 27 Апреля 2020 в 11:06:41
Заранее благодарю за предоставление номера телефона, куда можно было бы обращаться по поводу нарушений такого характера, а также прогулок детей без сопровождения родителей, что сейчас часто можно наблюдать в частном секторе. Ссылок не будет, потому как частный случай. И да, для любителей похаять, для меня моральное и тем более физическое здоровье моей семьи гораздо важнее мнения, неверующих в науку и прочих хэйтеров. Если сей опус кого-либо обидел своим содержанием или вы нашли в нем что-то для себя неприемлемое, то приношу вам свои искренние извинения.
Комментарии, по рейтингу, по дате
В чем вопрос? есть ли у соседа официальное разрешение передвигаться по городу? Неизвестно.
Можно ли собираться компаниями и жарить шашлыки – нельзя.
куда звонить и жаловаться?- 102.
Если вы хотели обсудить моральную сторону- стоит ли звонить и жаловаться- то решать только вам.
Sr. Leonsio 27.04.2020 в 12:28:35 # 747974
Если так уже неймется, обрати внимание на толпы возле банков и на километровые пробки на въезде/выезде из города, которые гаишники создают. А на Айне что творится!!!
Зависть - плохое чувство.
З.Ы. А еще у меня соседи тоже шашлыки делают и общаются допоздна. И мы все друг за друга радуемся. Адрес написать, чтобы куда надо сообщил?
З.З.Ы. Это же надо, до поздна сидеть и палить за соседями, кто куда уехал, во сколько приехал, с кем приехал и на какие темы разговаривал и о чем шутил. Да ты, батенька, стукачок!
их слышно через несколько домов, это просто дикий смех и отголоски шуток после 11 часов вечера.
Автор вы правы, после 23.00 шуметь нельзя.
Я вас хорошо понимаю, живу в квартире, окна выходят на детскую площадку, и моя постоянная головная боль, это компашки, распивающие пивасик до часу ночи, естественно тихо они это делают не умеют. И все молчат, 240 квартир как лохи какие то все это слушают и терпят, кроме меня. Ору с балкона, ругаюсь, в 90% случаев помогает, один раз с битой спустился разшугал этих придурков.
Но ментам не звонил, честно говоря стыдно, здоровый мужик, буду звонить и жаловаться на хулиганов. У меня два варианта: либо подговорю соседей, чтобы совместно добиться установки на детской площадки фонаря и камеры(помогает), либо сделаю смесь солярка/отработка и залью там все к хренам, но тогда там все живое перестанет собираться.
МишкаНаСевер 27.04.2020 в 13:25:46 # 747980
Во дворе постоянно полно народу. Я понимаю весна, солнце, кайф - гулять охото. Но если из-за этого движняка мне на подъезд щеколду повесят и выпускать только за хлебом будут - как мне к ним относиться?!
Я так понимаю автор просто задается вопросом
Почему кто-то соблюдает карантин, а кто-то даже не утруждается
шымкентский 27.04.2020 в 13:36:36 # 747982
Цитата: МишкаНаСевер от 27.04.2020 07:25:46
Живу не в частном доме.
Во дворе постоянно полно народу. Я понимаю весна, солнце, кайф - гулять охото. Но если из-за этого движняка мне на подъезд щеколду повесят и выпускать только за хлебом будут - как мне к ним относиться?!
Живу не в частном доме.
Во дворе постоянно полно народу. Я понимаю весна, солнце, кайф - гулять охото. Но если из-за этого движняка мне на подъезд щеколду повесят и выпускать только за хлебом будут - как мне к ним относиться?!
Как к судьбе наверно
Это риски карантина
шымкентский 27.04.2020 в 13:41:22 # 747983
Цитата: Alice004 от 27.04.2020 07:34:12
А мне непонятно, почему все ополчились на автора. Зависти я в его тексте не увидела. И дело совсем не в шашлыках,хотя они и упомянуты в названии.
Я так понимаю автор просто задается вопросом
Почему кто-то соблюдает карантин, а кто-то даже не утруждается
А мне непонятно, почему все ополчились на автора. Зависти я в его тексте не увидела. И дело совсем не в шашлыках,хотя они и упомянуты в названии.
Я так понимаю автор просто задается вопросом
Почему кто-то соблюдает карантин, а кто-то даже не утруждается
Так ведь не написано нигде, что люди не могут общаться
Не рекомендовано старше 65 лет
Религиозные мероприятия и тд
Десятое постановление главного санитарного врача есть
Там про шашлык ничего не сказано
Если кто-то решил дома наглухо закрыться, то это личное дело, значит самосознательный гражданин
Но и те , кто в своем доме шашлык жарит тоже ничего не нарушает
А уж звонить в полицию из-за этого...
Ну зачем отношения с соседями то портить?
Карантин закончится через две недели, а осадочек про стукача соседа останется
Quote:
Почему кто-то соблюдает карантин, а кто-то даже не утруждается
Потому что карантин приобрёл некий элемент фарса. Смешно смотреть на толпы людей у банков во главе с полицейскими, на народ при масках, но исключительно на подбородках, на полицейские кордоны которые останавливают транспорт избирательно, а некоторым даже дружески машут. Карантин, он как бы для всех, но только как бы карантин и как бы для всех.
Цитата: шымкентский от 27.04.2020 07:41:22
Так ведь не написано нигде, что люди не могут общаться
Так ведь не написано нигде, что люди не могут общаться
Написано.
А когда закончится карантин-неизвестно.
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 27.04.2020 07:45:50
Потому что карантин приобрёл некий элемент фарса. Смешно смотреть на толпы людей у банков во главе с полицейскими, на народ при масках, но исключительно на подбородках, на полицейские кордоны которые останавливают транспорт избирательно, а некоторым даже дружески машут. Карантин, он как бы для всех, но только как бы карантин и как бы для всех.
Потому что карантин приобрёл некий элемент фарса. Смешно смотреть на толпы людей у банков во главе с полицейскими, на народ при масках, но исключительно на подбородках, на полицейские кордоны которые останавливают транспорт избирательно, а некоторым даже дружески машут. Карантин, он как бы для всех, но только как бы карантин и как бы для всех.
Возможно. Но у банков люди толпятся в силу необходимости.
А ходить компаниями друг другу в гости можно было бы пока и воздержаться.