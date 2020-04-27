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Пахло шашлыками
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Гость 27 Апреля 2020 в 11:06:41
Просто дело в том, что мой сосед передвигается на своем личном автотранспорте. Ни в коей мере не завидую и прочее. Не буду строить предположений о сфере его деятельности, но как ездил всегда, так и продолжает (возможно работает не далеко от дома). Данный гражданин (возможно) возит к себе гостей на своем личном автотранспорте и их слышно через несколько домов, это просто дикий смех и отголоски шуток после 11 часов вечера. Понимаю что частный сектор, но когда в первый день запахло шашлыком, я за них порадовался. Когда на второй день хихи-хаха продолжилось, тоже можно было понять, но когда на третий день, сосед подъехал на своей машине с гост-ем/-ями (машина тонирована- салон частично просматривался) и это все продолжилось, хорошо что в ночное время музыки не было. Ничего не хочу сказать против, если может себе позволить, то почему бы и нет, пусть даже после 12 ночи, что сейчас и происходит. Но тут возникает вопрос, на официальном ли основании данный гражданин передвигается на своем автотранспорте в такой ответственный момент для каждого жителя нашего города, когда думаешь, идти в магазин за продуктами или потерпеть ещё чуть-чуть?
Заранее благодарю за предоставление номера телефона, куда можно было бы обращаться по поводу нарушений такого характера, а также прогулок детей без сопровождения родителей, что сейчас часто можно наблюдать в частном секторе. Ссылок не будет, потому как частный случай. И да, для любителей похаять, для меня моральное и тем более физическое здоровье моей семьи гораздо важнее мнения, неверующих в науку и прочих хэйтеров. Если сей опус кого-либо обидел своим содержанием или вы нашли в нем что-то для себя неприемлемое, то приношу вам свои искренние извинения.
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  Alice004 27.04.2020 в 11:47:40   # 747968
Не совсем понятно, почему вы пишите, что это попытка разобраться кто, где и когда. Из текста понятно – сосед, у себя дома, периодически.
В чем вопрос? есть ли у соседа официальное разрешение передвигаться по городу? Неизвестно.
Можно ли собираться компаниями и жарить шашлыки – нельзя.
куда звонить и жаловаться?- 102.
Если вы хотели обсудить моральную сторону- стоит ли звонить и жаловаться- то решать только вам.
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  ЛиКа 27.04.2020 в 12:19:18   # 747972
так и Вы с семьей замутите шашлыки, во дворе частного доме, в отличии от квартир - не возбраняется. Запах своего шашлыка перебьет соседский.
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  Dredis 27.04.2020 в 12:21:15   # 747973
Шакаленок
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  Sr. Leonsio 27.04.2020 в 12:28:35   # 747974
У меня семья из 7 человек, часто жарю шашлык и сидим все вместе допоздна. Смеемся, шутим, общаемся. И что? Я злостный нарушитель ЧП? Может мне стоит выгнать из дома кого нибудь из членов семьи? Или молча сидеть в трауре, скорбя по жертвам макороновируса? Балет с лебединым озером может еще включить на телевизоре?
Если так уже неймется, обрати внимание на толпы возле банков и на километровые пробки на въезде/выезде из города, которые гаишники создают. А на Айне что творится!!!
Зависть - плохое чувство.

З.Ы. А еще у меня соседи тоже шашлыки делают и общаются допоздна. И мы все друг за друга радуемся. Адрес написать, чтобы куда надо сообщил?

З.З.Ы. Это же надо, до поздна сидеть и палить за соседями, кто куда уехал, во сколько приехал, с кем приехал и на какие темы разговаривал и о чем шутил. Да ты, батенька, стукачок!
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  Pole13 27.04.2020 в 13:10:08   # 747977
Quote:
их слышно через несколько домов, это просто дикий смех и отголоски шуток после 11 часов вечера.

Автор вы правы, после 23.00 шуметь нельзя.
Я вас хорошо понимаю, живу в квартире, окна выходят на детскую площадку, и моя постоянная головная боль, это компашки, распивающие пивасик до часу ночи, естественно тихо они это делают не умеют. И все молчат, 240 квартир как лохи какие то все это слушают и терпят, кроме меня. Ору с балкона, ругаюсь, в 90% случаев помогает, один раз с битой спустился разшугал этих придурков.
Но ментам не звонил, честно говоря стыдно, здоровый мужик, буду звонить и жаловаться на хулиганов. У меня два варианта: либо подговорю соседей, чтобы совместно добиться установки на детской площадки фонаря и камеры(помогает), либо сделаю смесь солярка/отработка и залью там все к хренам, но тогда там все живое перестанет собираться.
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  ГОРЫНЫЧ 27.04.2020 в 13:14:10   # 747978
Если дело происходило ... Намедни, с супругой были приглашены на шашлыки, аккурат три дня отдыхали. Может сей случай и не мой, однако Вам, милейший гость, не следует опасаться тех, кто не нарушает Ваш режим самоизоляции. Весна, аромат цветущей акации, щебет птиц. Красота.
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  МишкаНаСевер 27.04.2020 в 13:25:46   # 747980
Живу не в частном доме.
Во дворе постоянно полно народу. Я понимаю весна, солнце, кайф - гулять охото. Но если из-за этого движняка мне на подъезд щеколду повесят и выпускать только за хлебом будут - как мне к ним относиться?!
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  Alice004 27.04.2020 в 13:34:12   # 747981
А мне непонятно, почему все ополчились на автора. Зависти я в его тексте не увидела. И дело совсем не в шашлыках,хотя они и упомянуты в названии.
Я так понимаю автор просто задается вопросом
Почему кто-то соблюдает карантин, а кто-то даже не утруждается
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  шымкентский 27.04.2020 в 13:36:36   # 747982
Цитата: МишкаНаСевер от 27.04.2020 07:25:46
Живу не в частном доме.
Во дворе постоянно полно народу. Я понимаю весна, солнце, кайф - гулять охото. Но если из-за этого движняка мне на подъезд щеколду повесят и выпускать только за хлебом будут - как мне к ним относиться?!

Как к судьбе наверно
Это риски карантина
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  шымкентский 27.04.2020 в 13:41:22   # 747983
Цитата: Alice004 от 27.04.2020 07:34:12
А мне непонятно, почему все ополчились на автора. Зависти я в его тексте не увидела. И дело совсем не в шашлыках,хотя они и упомянуты в названии.
Я так понимаю автор просто задается вопросом
Почему кто-то соблюдает карантин, а кто-то даже не утруждается

Так ведь не написано нигде, что люди не могут общаться
Не рекомендовано старше 65 лет
Религиозные мероприятия и тд
Десятое постановление главного санитарного врача есть
Там про шашлык ничего не сказано
Если кто-то решил дома наглухо закрыться, то это личное дело, значит самосознательный гражданин
Но и те , кто в своем доме шашлык жарит тоже ничего не нарушает
А уж звонить в полицию из-за этого...
Ну зачем отношения с соседями то портить?
Карантин закончится через две недели, а осадочек про стукача соседа останется
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  ГОРЫНЫЧ 27.04.2020 в 13:45:50   # 747984
Alice004 27.04.2020 в 13:34:12 # 747981
Quote:
Почему кто-то соблюдает карантин, а кто-то даже не утруждается

Потому что карантин приобрёл некий элемент фарса. Смешно смотреть на толпы людей у банков во главе с полицейскими, на народ при масках, но исключительно на подбородках, на полицейские кордоны которые останавливают транспорт избирательно, а некоторым даже дружески машут. Карантин, он как бы для всех, но только как бы карантин и как бы для всех.
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  Alice004 27.04.2020 в 13:47:18   # 747985
Цитата: шымкентский от 27.04.2020 07:41:22

Так ведь не написано нигде, что люди не могут общаться

Написано.
А когда закончится карантин-неизвестно.
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  Alice004 27.04.2020 в 13:50:25   # 747986
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 27.04.2020 07:45:50

Потому что карантин приобрёл некий элемент фарса. Смешно смотреть на толпы людей у банков во главе с полицейскими, на народ при масках, но исключительно на подбородках, на полицейские кордоны которые останавливают транспорт избирательно, а некоторым даже дружески машут. Карантин, он как бы для всех, но только как бы карантин и как бы для всех.

Возможно. Но у банков люди толпятся в силу необходимости.
А ходить компаниями друг другу в гости можно было бы пока и воздержаться.
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  Кот Баюн 27.04.2020 в 15:36:53   # 748000
Чем писать всякую чушь, вышел бы из своей френдзоны да прогулялся к соседу. Глядиш и вместе замутили бы шашлыки потом. Зависть это не норм. О каком карантине ты говориш, если сами исполнительные власти создают всё для того чтобы было больше массовых скоплений народа в одном месте. Посмотри на почты, банки, базары, супермаркеты - везде толпы народа.
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