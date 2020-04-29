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Во вреия режима карантина полиция не штрафует за нарушения ПДД
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Гость 29 Апреля 2020 в 11:17:18
Черная камри на глазах у трех полицейских при исполнении проезжает перекресток на запрещающий сигнал светофора, почему полиция бездействует!?

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Денис222 29.04.2020 в 11:36:39   # 748245
А может это из той темы где ворон ворону глаз не выклюет...
А может это учёный, который знает как победить эпидемию...
А может и вовсе черный плащ, спешащий на помощь...
И т.п.
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  DuMoH 29.04.2020 в 12:01:28   # 748248
Цитата: Денис222 от 29.04.2020 05:36:39
А может это из той темы где ворон ворону глаз не выклюет...
А может это учёный, который знает как победить эпидемию...
А может и вовсе черный плащ, спешащий на помощь...
И т.п.

Скорее свой, который точно знает, что ему не предъявят за нарушение...
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