Пояснение по капусте

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Гость 29 Апреля 2020 в 13:12:08
Оказывается из-за падения цен на хлопок многие переключились на выращивание капусты и бахчевых. Переключение было продиктовано целью извлечь больше дохода. Но увы не выгорело, на ровном месте вместо 100 тыс тонн капусты получили 300 тыс, избыток порядка 220 тыс тонн, а сбыта нет, и не факт что сбыт был бы в отсутствие карантина - фермеры маркетинг не проводят и ни с кем не консультируются. самое интересное что и бахча может оказаться в такой же ситуации ввиду падения платежеспособности в РФ.
Ну а пока мы имеем избыток в 220 тыс тонн капусты на рынке намечается острый дефицит кормов, растут цены на другие продукты питания. Вывод - определенно необходима диверсификация, к примеру те же китайцы делят свои "несколько" му на 4 сектора и выращивают 4 культуры. Берите пример!
Комментарии, по рейтингу, по дате
Они частники.
Что выгодно то и выращивают. Любой хочет заработать.
Хлопок подымется . Будут сажать хлопок.
Причём тут китайцы ?
А вдруг все 4 культуры убыточные.
А вы тогда почему непрогнозируете и не консультируете простых дехкан.
Посредников уберите сначала , целая мафия.
Говорят заберите с поля по 10 тенге.
А по факту здесь покупаем по 120-150
Цитата: Маке0912 от 29.04.2020 08:27:52Полностью с гостем согласен. Диверсификация нужна при любых обьемах. Вы же в одну корзину все яйца не ложите. А получилось как всегда. В прошлом году Али посадил капусту и выиграл счастливый билет. Соседи за зиму решили конечно сажать капусту. Но, но получили то что получили.
Это рынок.
Они частники.
Что выгодно то и выращивают. Любой хочет заработать.
Хлопок подымется . Будут сажать хлопок.
Причём тут китайцы ?
А вдруг все 4 культуры убыточные.
А вы тогда почему непрогнозируете и не консультируете простых дехкан.
Посредников уберите сначала , целая мафия.
Говорят заберите с поля по 10 тенге.
А по факту здесь покупаем по 120-150
Это рынок.
Они частники.
Что выгодно то и выращивают. Любой хочет заработать.
Хлопок подымется . Будут сажать хлопок.
Причём тут китайцы ?
А вдруг все 4 культуры убыточные.
А вы тогда почему непрогнозируете и не консультируете простых дехкан.
Посредников уберите сначала , целая мафия.
Говорят заберите с поля по 10 тенге.
А по факту здесь покупаем по 120-150
Вы же в одну корзину все яйца не ложитеА вы их при покупке по разным местам рассовываете?
Цитата: Маке0912 от 29.04.2020 08:27:52Давай, еще департамент консультаций создадим. Невидимая рука рынка, блть!
Это рынок.
Они частники.
Что выгодно то и выращивают. Любой хочет заработать.
Хлопок подымется . Будут сажать хлопок.
Причём тут китайцы ?
А вдруг все 4 культуры убыточные.
А вы тогда почему непрогнозируете и не консультируете простых дехкан.
Посредников уберите сначала , целая мафия.
Говорят заберите с поля по 10 тенге.
А по факту здесь покупаем по 120-150
Это рынок.
Они частники.
Что выгодно то и выращивают. Любой хочет заработать.
Хлопок подымется . Будут сажать хлопок.
Причём тут китайцы ?
А вдруг все 4 культуры убыточные.
А вы тогда почему непрогнозируете и не консультируете простых дехкан.
Посредников уберите сначала , целая мафия.
Говорят заберите с поля по 10 тенге.
А по факту здесь покупаем по 120-150
KapitanNemo 29.04.2020 в 16:58:57 # 748283
И вдруг все похерилось.
Попробуй угадай что сажать. И какие цены будут.
Гос-во само нихуя не выращивает, и поэтому должно хотя бы установить минимальные закупочные цены, чтобы хоть кому-то фермеры смогли продать свою продукцию. Хотя бы в ноль выйти.
Хотели же создать овощехранилища и закупаться с тем расчетом, чтобы сглаживать и контролировать цены на овощи во все сезоны года.
Когда дешевле закупать, когда дороже продавать.
Это реальный контроль цен на овощи, а не имитация контроля цен в виде походов на базар и тупых требований снизить цены.
Где эти гигантские овощехранилища?
Выращивал редиску, попробовал себя в роли агронома. Все по науке. Блять семена японские или европейские, удобрения российские, тепличные конструкции, пленка тоже из России.
Короче все иностранное.
Какая-то мелочь выросла. Отказался от этой деятельности. Но понял какой это тяжелый, рискованный вид деятельности.
В этом деле перекупщики всегда в выигрыше.
В СССР за спекуляции была уголовная статья, т.к. перекупщик получал нетрудовые доходы, и их размер был намного больше чем доход производителя.
А сейчас вся прибыль идет перекупщикам, они теперь не барыги, а бизнесмены.
А ноют, чтобы государство выкупило у несчастных фермеров урожай.
KapitanNemo 29.04.2020 в 17:08:54 # 748285
Цитата: GoodZone от 29.04.2020 10:43:32
Ну вот ответьте, где логика? Все сажают капусту, значит я тоже посажу капусту... логичнее посадить что-то другое, но только не капусту - ее и так будет много... и тут мы возвращаемся, простите за термины из нашего "проклятого социалистического прошлого", к плановому ведению хозяйства... Помните, пятилетка... Почему японцам и китайцам не западло планировать, а у нас "рынок все отрегулирует"? Мы же видим на протяжении 25 лет, что это не работает, но упорно каждый год ждем чуда от "рынка". То хлеб у нас сгнил, то свекла осталась не убранной, то кукуруза под снегом... И при этом едим польские яблоки, а ведь когда-то сами экспортировали, китайские помидоры и огурцы зимой, наши то в Россию уезжают они нам не по карману, белорусский сыр и колбасу - они из мясо вроде пока, наши производители не могут конкурировать, хотя мясо наше арабы готовы живым весом вывозить...
Ну вот ответьте, где логика? Все сажают капусту, значит я тоже посажу капусту... логичнее посадить что-то другое, но только не капусту - ее и так будет много... и тут мы возвращаемся, простите за термины из нашего "проклятого социалистического прошлого", к плановому ведению хозяйства... Помните, пятилетка... Почему японцам и китайцам не западло планировать, а у нас "рынок все отрегулирует"? Мы же видим на протяжении 25 лет, что это не работает, но упорно каждый год ждем чуда от "рынка". То хлеб у нас сгнил, то свекла осталась не убранной, то кукуруза под снегом... И при этом едим польские яблоки, а ведь когда-то сами экспортировали, китайские помидоры и огурцы зимой, наши то в Россию уезжают они нам не по карману, белорусский сыр и колбасу - они из мясо вроде пока, наши производители не могут конкурировать, хотя мясо наше арабы готовы живым весом вывозить...
+100500
Удивляюсь заявлениям наших манагеров, что рынок все отрегулирует и не нужен план.
У этих буржуев план на плане.
Техники планирования в Японии по всему миру рекламируют. Их знаменитый Канбан от Тойоты.
У американцев методы планирования MPR, MPR2, ERP стали мировыми стандартами.