Пояснение по капусте

Ну вот ответьте, где логика? Все сажают капусту, значит я тоже посажу капусту... логичнее посадить что-то другое, но только не капусту - ее и так будет много... и тут мы возвращаемся, простите за термины из нашего "проклятого социалистического прошлого", к... Помните, пятилетка... Почему японцам и китайцам не западло планировать, а у нас? Мы же видим на протяжении 25 лет, что это не работает, но упорно каждый год ждем чуда от "рынка". То хлеб у нас сгнил, то свекла осталась не убранной, то кукуруза под снегом... И при этом едим польские яблоки, а ведь когда-то сами экспортировали, китайские помидоры и огурцы зимой, наши то в Россию уезжают они нам не по карману, белорусский сыр и колбасу - они из мясо вроде пока, наши производители не могут конкурировать, хотя мясо наше арабы готовы живым весом вывозить...