Капуста 2. Немного статистики

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Гость 30 Апреля 2020 в 21:04:45
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)
всего 113 тыс тонн в год!
собственное производство в России 873 тыс тонн в год
на что рассчитывали фермеры? куда теперь экспортировать излишек в 200 тыс тонн?
а если они все вдруг произведут еще 500 тыс тонн картофеля или 200 тыс тонн условных "бананов", государству снова придется из выручать?
https://fruitnews.ru/analytics/51895-obzor-rossijskogo-rynka-ovoshchej-2018-2019-rost-proizvodstva-v-nekotorykh-segmentakh-privel-k-sokrashcheniyu-importa.html
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