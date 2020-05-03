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Разрешение на передвижение по городу Шымкент.
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Absolute 03 Мая 2020 в 21:27:15
В нашем солнечном городе всегда какие-то специфические особенности во всём, не обошло стороной это и электронные разрешения на передвижение по городу.

В начале карантина, марте месяце получил разрешение на передвижение по городу на своем автотранспорте и вроде бы не было проблем, передвигался до конца апреля. Но вдруг Акимат нашего города, зачем-то попросил большинство предприятий заново подать заявки на получение разрешения, чтобы внести в электронную базу, что и сделало большинство компаний, в том числе и моя фирма.

В Акимате объясняли, что это делается для новой базы "Сергек", которыми пользуются через планшет сотрудники ДПС. Старое разрешение обнулили, и столкнулся с этим первый раз на посту 29 апреля, удивленно узнав, что моего ГРНЗ нет в базе. Подали 30 апреля новые списки, и получив повторно разрешение 2 мая. Проверив себя по базе на сайте shym-karantin.kz нашлось разрешение.

Но вот каково мое удивление, что сегодня его опять нет в базе и на сайте shym-karantin.kz, обнулили ? По какой причине не ясно. Впечатление, что у нас просто бардак и в нём никто не может разобраться. Все делается через причинное место.

Кто сталкивался с такими проблемами ?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 03.05.2020 в 21:57:24   # 748756
Вы сами ответили на свой вопрос.У нас бардак. Там с первого раза никто нормально ничего не может сделать.
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  Aлекс 03.05.2020 в 22:11:30   # 748760
звоните в калцентр 39-50-55
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  Skype 03.05.2020 в 22:24:16   # 748761
Профи на всех лучших местах, у них мышь не проскочит.

Одна радость что Путин не причем
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