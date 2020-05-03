Разрешение на передвижение по городу Шымкент.

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Absolute 03 Мая 2020 в 21:27:15
В начале карантина, марте месяце получил разрешение на передвижение по городу на своем автотранспорте и вроде бы не было проблем, передвигался до конца апреля. Но вдруг Акимат нашего города, зачем-то попросил большинство предприятий заново подать заявки на получение разрешения, чтобы внести в электронную базу, что и сделало большинство компаний, в том числе и моя фирма.
В Акимате объясняли, что это делается для новой базы "Сергек", которыми пользуются через планшет сотрудники ДПС. Старое разрешение обнулили, и столкнулся с этим первый раз на посту 29 апреля, удивленно узнав, что моего ГРНЗ нет в базе. Подали 30 апреля новые списки, и получив повторно разрешение 2 мая. Проверив себя по базе на сайте shym-karantin.kz нашлось разрешение.
Но вот каково мое удивление, что сегодня его опять нет в базе и на сайте shym-karantin.kz, обнулили ? По какой причине не ясно. Впечатление, что у нас просто бардак и в нём никто не может разобраться. Все делается через причинное место.
Кто сталкивался с такими проблемами ?
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Практичный 03.05.2020 в 21:57:24 # 748756
Одна радость что Путин не причем