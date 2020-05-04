Имеются ли перспективы озеленения в Шымкенте?

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
toliktommy 04 Мая 2020 в 13:46:04
История парков и скверов Шымкента богатая, с дореволюционного времени. Основное же количество парков и больших скверов было заложено в советское время. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82#%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8
К сожалению, в последнее время про создание новых парков с реальным количеством насаждений, разговоров мало, либо они кулуарные. Парки в городе открываются или обновляются в основном по случаю юбилеев первых лиц, что связано с нашим прославленным патернализмом. Конечно радуют последние новости из России, где вместо храмов и частной застройки люди отстаивают зеленые насаждения. Кстати, чего только стоит история с "Садом Владимира Путина 1"
http://arum-spb.gallery.ru/watch?a=wrl-bVJJ, и http://www.advlab.ru/articles/article745.htm
Самые проблемные участки в городе Шымкент до недавнего времени были мусорная свалка на северо-западе и промзона на юго-западе. Немного посидев в "гугл планета земля" нарисовал примерные очертания насаждений. https://imgur.com/n8ETG2C
Вышло около 200 гектаров территорий, и все они поливные, либо полив в шаговой доступности. Я и многие другие жители Шымкента были бы счастливы, увидев такие изменения. Особенно летом, особенно в жару.
Ну и если властям пофиг, а найдутся неравнодушные граждане, то не обязательно эти, так еще и другие территории можно "застолбить" различными путями. Опять-таки история с "Садом Владимира Путина 1". Да и других историй и способов полно. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
Если имеются другие альтернативные способы озеленения города, то почему бы не ответить на призыв экоактивистов к "зеленой герилье"? Их не особо любят, ибо они загоняются, но в чем-то они правы. Ведь пара прутиков воткнутых у каналов или на пустыре, через пару лет превратятся в деревья, а кулек семян в дождливый сезон - это несколько десятков цветов.
Конечно, это мое непрофессиональное мнение, но все же пусть будет. Сразу предупрежу, я не эколог и не специалист по ландшафтам, просто после просмотра некоторой информации возник ряд вопросов. Прекрасно понимаю, что не все идет с посыла властей, ведь скверы и парки - это то, что не даст мгновенный профит.
Комментарии, по рейтингу, по дате