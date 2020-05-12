Давайте актуализируем все координаты Блокпостов вокруг Шымкента

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
divan 12 Мая 2020 в 07:55:23
Я пытаюсь погуглить, но никакого списка блокпостов, карты, статьи ничего нет! У Кызылорды например есть официальная карта блокпостов, чтоб люди знали границы своего ареала передвижения.
У нас то пишут 10 блок постов, то 12, то 18.
Мое предложение: кто знает точные местоположения блокпостов, скидывайте координаты/скриншоты/словесное описание в комменты. Будем актуализировать. Занесу в гугл карту и скину ссылку.
И еще такой момент, насколько я знаю блокпосты стоят например сразу за аэропортом, и на казбакалейторге.
Но блин, вообще-то в 2014 году границы города значительно расширили ( очень значительно), и теперь чтобы увидеть заветный дорожный знак
То есть если следовать букве закона я могу передвигаться до актуальных границ города.
Пишите ваше мнение в комментариях.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Lokki от 12.05.2020 03:48:18- сколько ездил туда ни разу не видел поста
дача Кайнарбулак,
дача Кайнарбулак,
Цитата: Jopavogne от 12.05.2020 04:33:37
Цитата: Lokki от 12.05.2020 03:48:18- сколько ездил туда ни разу не видел поста
дача Кайнарбулак,
дача Кайнарбулак,
пост за дачами перед выездом на объездную бетонку