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Давайте актуализируем все координаты Блокпостов вокруг Шымкента
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divan 12 Мая 2020 в 07:55:23
Карантин продлили, но ездить вроде как ПО ГОРОДУ можно. А внутри города, это насколько?

Я пытаюсь погуглить, но никакого списка блокпостов, карты, статьи ничего нет! У Кызылорды например есть официальная карта блокпостов, чтоб люди знали границы своего ареала передвижения.

У нас то пишут 10 блок постов, то 12, то 18.

Мое предложение: кто знает точные местоположения блокпостов, скидывайте координаты/скриншоты/словесное описание в комменты. Будем актуализировать. Занесу в гугл карту и скину ссылку.



И еще такой момент, насколько я знаю блокпосты стоят например сразу за аэропортом, и на казбакалейторге.
Но блин, вообще-то в 2014 году границы города значительно расширили ( очень значительно), и теперь чтобы увидеть заветный дорожный знак Шымкент зачеркнуто надо проехать 10-15 населенных пунктов.
То есть если следовать букве закона я могу передвигаться до актуальных границ города.
Пишите ваше мнение в комментариях.
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  alterside 12.05.2020 в 09:23:50   # 749497
При въезде в город (со стороны белых вод) блокпосты стоят юридически внутри города, соответственно имея пропуск по городу можно и через них проходить? Я вывез семью загород перед закрытием а потом сам не смог въезжать на работу, так и просидел весь карантин. Для поста сказали нужен отдельный пропуск, а у меня пропуск только внутри города, но в акимат завлянние о работе отправлял ответ пришёл сити заявление принято и все. Я врач частный соответственно субъект МСБ о поддержке которого кричат везде. Вчера прошёл пост показав свою врачебную печать, не знаю смогу ли я каждый день так проходить. Неразбериха
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  Lokki 12.05.2020 в 09:37:03   # 749500
пост после бозарыка 42°26'55.24"С 69°38'1.83"В, постоит перед Султанрабатом 42°11'34.41"С 69°49'10.00"В, перед бакалейкой поста нет.
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  Lokki 12.05.2020 в 09:48:18   # 749503
Расположение блокпостов: Акжар, Жылан бұзған, Абдулабат, Отемис шапырашты, Кызылсу, Мартобе, село Сикым (объезд А-2), кольцевая дорога Бозарык, дача Кайнарбулак, кольцевая дорога Бадам, Кокбулак, в районе моста Бадам.
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  Jopavogne 12.05.2020 в 10:33:37   # 749512
Цитата: Lokki от 12.05.2020 03:48:18
дача Кайнарбулак,
- сколько ездил туда ни разу не видел поста
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  Lokki 12.05.2020 в 10:48:06   # 749515
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