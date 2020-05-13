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Каскасу, потоп
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danilov 13 Мая 2020 в 20:39:21
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DrAnDuLeT 13.05.2020 в 21:06:55   # 749678
пушной зверёк и сюда подкрался
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  старик 13.05.2020 в 21:48:12   # 749686
Вроде снега зимой не было, и откуда столько воды?
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