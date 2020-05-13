Каскасу, потоп

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danilov 13 Мая 2020 в 20:39:21
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DrAnDuLeT
13.05.2020 в 21:06:55
# 749678
пушной зверёк и сюда подкрался
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старик
13.05.2020 в 21:48:12
# 749686
Вроде снега зимой не было, и откуда столько воды?
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