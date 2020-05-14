Погода виновата, погода виновата...

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danilov 13 Мая 2020 в 22:15:06


Комментарии, по рейтингу, по дате
  lado 14.05.2020 в 00:21:00   # 749705
Никогда такого не было и вот опять!
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  Денис222 14.05.2020 в 00:38:20   # 749708
И это новый микрорайон...пару лет и пиздос домам
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