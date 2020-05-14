Уплыли дома

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alpha_portal 14.05.2020 в 15:04:59 # 749747
Щас еще скажут дом стоял на красной линии. Вот и все на что способны.
Как живут страны где частые и проливные дожди? Наверное их уже смыло водой...
Цитата: alpha_portal от 14.05.2020 09:04:59
Вот такое качество дабмы. Ошибки в проекте? Или халатность строителей? И не рассказывайте что ошинама много воды было. Щас спишут на стизийное бедствие. Продивной дождь прошел и людям дома поснлсило, потому что архитектору начхать на водоотвод от города республиканского масштаба. Он научился только бумажки подмахивать. Ни одной нормальной арычной системы ни одного водоотвода. Продивной дождь для нас бедствие. Идиотизм.
Щас еще скажут дом стоял на красной линии. Вот и все на что способны.
Вот такое качество дабмы. Ошибки в проекте? Или халатность строителей? И не рассказывайте что ошинама много воды было. Щас спишут на стизийное бедствие. Продивной дождь прошел и людям дома поснлсило, потому что архитектору начхать на водоотвод от города республиканского масштаба. Он научился только бумажки подмахивать. Ни одной нормальной арычной системы ни одного водоотвода. Продивной дождь для нас бедствие. Идиотизм.
Щас еще скажут дом стоял на красной линии. Вот и все на что способны.
Эти дамбы вообще понастроили, как раз для поднятия уровня воды, тогда когда делали многомиллиардную набережную - непонятно кому нужную в этом месте.
Цитата: Денис222 от 14.05.2020 09:36:39
Летом много солнца...зимой много снега...весной много дождя...и всегда так неожиданно...как жить? как жить?
Как живут страны где частые и проливные дожди? Наверное их уже смыло водой...
Летом много солнца...зимой много снега...весной много дождя...и всегда так неожиданно...как жить? как жить?
Как живут страны где частые и проливные дожди? Наверное их уже смыло водой...
Весной когда идут дожди вспоминаем про водоотводы но к лету об этом уже даже не вспоминаем, зимой когда отопление плохое вспоминаем об изношенных магистралях, но к весне это уже не интересно, летом прячась от жары под кустами вспоминаем о деревьях, а весной новые деревья не сажаем, а с существующих срезаем все ветки!
Вот так и живем
Цитата: AleksX от 14.05.2020 10:07:48
Эти дамбы вообще понастроили, как раз для поднятия уровня воды, тогда когда делали многомиллиардную набережную - непонятно кому нужную в этом месте.
Цитата: alpha_portal от 14.05.2020 09:04:59
Вот такое качество дабмы. Ошибки в проекте? Или халатность строителей? И не рассказывайте что ошинама много воды было. Щас спишут на стизийное бедствие. Продивной дождь прошел и людям дома поснлсило, потому что архитектору начхать на водоотвод от города республиканского масштаба. Он научился только бумажки подмахивать. Ни одной нормальной арычной системы ни одного водоотвода. Продивной дождь для нас бедствие. Идиотизм.
Щас еще скажут дом стоял на красной линии. Вот и все на что способны.
Вот такое качество дабмы. Ошибки в проекте? Или халатность строителей? И не рассказывайте что ошинама много воды было. Щас спишут на стизийное бедствие. Продивной дождь прошел и людям дома поснлсило, потому что архитектору начхать на водоотвод от города республиканского масштаба. Он научился только бумажки подмахивать. Ни одной нормальной арычной системы ни одного водоотвода. Продивной дождь для нас бедствие. Идиотизм.
Щас еще скажут дом стоял на красной линии. Вот и все на что способны.
Эти дамбы вообще понастроили, как раз для поднятия уровня воды, тогда когда делали многомиллиардную набережную - непонятно кому нужную в этом месте.
После выпаса скота идёшь такой по набережной кайф же...и барашки тоже нарадоваться не могут.
В сторону Чапаевки проедешь, вот там пиздец...а дорога...после отечественной походу не делали..
- для малых рек (длиной до 200 км) - 500 м;
- для остальных рек:
- с простыми условиями хозяйственного использования и благоприятной экологической обстановкой на водосборе - 500 м;
- со сложными условиями хозяйственного использования и при напряженной экологической обстановке на водосборе - 1000 м.
Тем, у кого пострадали постройки это в первую очередь покажут, типа сами виноваты
Цитата: X-Daemon от 14.05.2020 10:28:31
Весной когда идут дожди вспоминаем про водоотводы но к лету об этом уже даже не вспоминаем, зимой когда отопление плохое вспоминаем об изношенных магистралях, но к весне это уже не интересно, летом прячась от жары под кустами вспоминаем о деревьях, а весной новые деревья не сажаем, а с существующих срезаем все ветки!
Вот так и живем
Цитата: Денис222 от 14.05.2020 09:36:39
Летом много солнца...зимой много снега...весной много дождя...и всегда так неожиданно...как жить? как жить?
Как живут страны где частые и проливные дожди? Наверное их уже смыло водой...
Летом много солнца...зимой много снега...весной много дождя...и всегда так неожиданно...как жить? как жить?
Как живут страны где частые и проливные дожди? Наверное их уже смыло водой...
Весной когда идут дожди вспоминаем про водоотводы но к лету об этом уже даже не вспоминаем, зимой когда отопление плохое вспоминаем об изношенных магистралях, но к весне это уже не интересно, летом прячась от жары под кустами вспоминаем о деревьях, а весной новые деревья не сажаем, а с существующих срезаем все ветки!
Вот так и живем
Да уж...готовь сани летом
Нам хуево, это факт...
А вот им...олигархам, поселкового масштаба...им заябись живётся...такая система им в радость...нужно больше золота..офигенная система...пилишь, пилишь..в итоге надо снова пилить..