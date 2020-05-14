Уплыли дома

Цитата: Денис222 от

Летом много солнца...зимой много снега...весной много дождя...и всегда так неожиданно...как жить? как жить?

Как живут страны где частые и проливные дожди? Наверное их уже смыло водой... Летом много солнца...зимой много снега...весной много дождя...и всегда так неожиданно...как жить? как жить?Как живут страны где частые и проливные дожди? Наверное их уже смыло водой...

Весной когда идут дожди вспоминаем про водоотводы но к лету об этом уже даже не вспоминаем, зимой когда отопление плохое вспоминаем об изношенных магистралях, но к весне это уже не интересно, летом прячась от жары под кустами вспоминаем о деревьях, а весной новые деревья не сажаем, а с существующих срезаем все ветки!Вот так и живем