▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Блоги
Разрыв дамбы на реке Бадам. Город Шымкент. 14 мая 2020год
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 14 Мая 2020 в 17:15:26
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
старик
14.05.2020 в 19:01:14
# 749783
В Ватсапе ролик гуляет , как раз где промоина, там то ли дом, то ли сарай в воду обвалился.
поощрить (1)
|
покарать
Васяй
14.05.2020 в 19:55:47
# 749789
Родственники звонили-Кызыл канат,Буденновка-всех затопило,плавают...
поощрить
|
покарать
Sosed
14.05.2020 в 20:18:37
# 749792
Может стоит восстановить гидромелеоративный техникум?
поощрить
|
покарать
Софруджу
14.05.2020 в 20:35:32
# 749793
Это где так? Мы сегодня специально ходили пошарахаться и поснимать. Набережная подтопленная и грязь до середины голени. В одном месте, примерно, где выходит улица Артельная, набережная провалилась, дыра большая в асфальте. Но вот такого не видели
поощрить
|
покарать
Ара горный
14.05.2020 в 20:45:17
# 749795
Проектировщика и подрячиков сего креатива с водобоями на бутылку посадить. Должен был быть нормальный аварийный водосброс.
поощрить
|
покарать
toliktommy
14.05.2020 в 21:36:42
# 749803
Жуть как близко к реке люди строятся
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь