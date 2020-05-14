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Разрыв дамбы на реке Бадам. Город Шымкент. 14 мая 2020год
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danilov 14 Мая 2020 в 17:15:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 14.05.2020 в 19:01:14   # 749783
В Ватсапе ролик гуляет , как раз где промоина, там то ли дом, то ли сарай в воду обвалился.
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  Васяй 14.05.2020 в 19:55:47   # 749789
Родственники звонили-Кызыл канат,Буденновка-всех затопило,плавают...
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  Sosed 14.05.2020 в 20:18:37   # 749792
Может стоит восстановить гидромелеоративный техникум?
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  Софруджу 14.05.2020 в 20:35:32   # 749793
Это где так? Мы сегодня специально ходили пошарахаться и поснимать. Набережная подтопленная и грязь до середины голени. В одном месте, примерно, где выходит улица Артельная, набережная провалилась, дыра большая в асфальте. Но вот такого не видели
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  Ара горный 14.05.2020 в 20:45:17   # 749795
Проектировщика и подрячиков сего креатива с водобоями на бутылку посадить. Должен был быть нормальный аварийный водосброс.
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  toliktommy 14.05.2020 в 21:36:42   # 749803
Жуть как близко к реке люди строятся
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