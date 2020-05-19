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Оплата коммунальных услуг
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Гость 18 Мая 2020 в 23:03:06
ТОО "УК "ТеплоСервис" и ТОО "ТеплоКомсервис"
Здравствуйте жители города Шымкент рассудите меня проживая в 17ом микрорайоне нам приносят в квитанциях на оплату от этих двух компаний за якобы услуги оплаты в размере ежемесячного платежа 300 тенге и 459 тенге. За что платим ни кто толком объяснить не может. Подскажите деятельности этих услугодателей.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  spy 19.05.2020 в 08:15:01   # 750280
Управляющая компания по теплу, ремонт задвижек протечек и прочего вы у них на абонплате.
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  Zoggyla 19.05.2020 в 08:16:40   # 750281
А не написать ли письмецо прокурору?
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  vvka 19.05.2020 в 08:27:07   # 750284
Я поступаю проще - не оплачиваю ничего, если не подписывал договор.
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  Нана 19.05.2020 в 08:54:49   # 750285

Открываете в браузере Гугл хром следующие ссылки (чтобы сохранить в формате PDF и распечатать потом, если нет под рукой принтера):
http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search/legal_entity
https://stat.gov.kz/jur-search/bin
и вбиваете поочередно БИНы данных ТОО: 131140027320 и 161140023581
и будет вам счастье. Семейный подряд
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