Почему в Чимкенте жарко невыносимо?

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danilov 03 Июня 2020 в 16:38:22
Почему обрезка ведётся в период наибольшего сокогона дубов и клёнов по стволам?
За что убиваются деревья? Ведь теперь они не только не дадут тени - здорового воздуха городу , но и могут погибнуть из-за того, что спилы стволов НИКАК не обрабатываются - раны остаются открытыми!
Эти риторические вопросы - к акимату, к акиматовским СМИ.
На фото - сегодня - на Бауржана Момышулы - в центре города - идёт убийство дубов и клёнов лесорубами,
приехавшими просто дров напилить, которые потом продаются мешками по всему городу - а деньги в карман кому? Начальникам Зеленстроя?
https://www.facebook.com/photo?fbid=2963750456995080&set=gm.2593213540947201
Или в бюджет?
Комментарии, по рейтингу, по дате
toliktommy 03.06.2020 в 16:53:35 # 751971
Потом скажут:
- А что комфорт? Какое нах озеленение? Сиди с кваском и минералочкой под кондером дома и не вякай! Вот народ ушлый!
И чуть позже:
- Фасад теперь некрасивый на центральной улице! Мудаки, кондеры понавесили! Вот народ ушлый!
Им выжженную степь подавай.
В степи жить не хотят так из города ее сделают.
toliktommy 03.06.2020 в 17:43:54 # 751974
Цитата: stasik02 от 03.06.2020 10:59:13
Ублюдки, уроды, твари!!!
Им выжженную степь подавай.
В степи жить не хотят так из города ее сделают.
Ублюдки, уроды, твари!!!
Им выжженную степь подавай.
В степи жить не хотят так из города ее сделают.
А нет, друг мой. Тень у нас все любят. Любят под деревьями сидеть. Просто большинство органов работают по-умолчанию. Вот есть организация, занимающаяся уходом за деревьями, они должны делать плановую обрезку по городу. Но проще это делать на центральных улицах, даже если там недавно обрезку уже делали. А во дворах и за домами в разных районах висят переломанные ветки и стоят высохшие деревья. Есть такие, которые угрожают людям. Люди сами по тихому закон нарушают и пилюкают. Обрезать такие деревья этой фирме накладно, ведь подъехать трудно, затраты людские куда выше, если подъемника не будет - вот и пилят два раза в год одни и те же многострадальные деревья на центральных улицах и отчитываются о своей "продуктивной деятельности".
Есть такие, которые угрожают людям. Люди сами по тихому закон нарушают и пилюкают. Обрезать такие деревья этой фирме накладно
Ничего подобного насчёт накладно.
Заявка в ЖКХ с регистрацией и через пару дней приедут представители, сфотают дерево, оценят степень аварийности и опасности, ещё через неделю приедут и попилят или пообрезают.
Присутствие заявителя желательно - нужна подпись.
Ещё через неделю-две придёт письмо с акимата или ЖКХ о выполненных работах и если у заявителя есть какие либо претензии, он может обратиться по телефонам и адресам, которые указаны внизу письма.
Это мой личный опыт по ликвидации аварийного дерева возле дома. Диаметр ствола не менее 50 см.
нет специалистов, те кто есть в теме не шарят. Тупые вообщем