Почему в Чимкенте жарко невыносимо?

Ублюдки, уроды, твари!!!Им выжженную степь подавай.В степи жить не хотят так из города ее сделают.

Есть такие, которые угрожают людям. Люди сами по тихому закон нарушают и пилюкают. Обрезать такие деревья этой фирме накладно