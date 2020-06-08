На что тратит 185 000 000 тенге управление цифровизации Шымкента в период кризиса?

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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН дог.

Курсы рисования и живописи для детей и взрослых. Шымкент

Курсы черчения, инженерной графики и дизайна. Шымкент

Развивающие курсы для детей. Подготовка к школе. Курсы по школьным предметам. Шымкент.

Курсы английского и китайского языков для детей и взрослых. Шымкент

Металлические сейфы для оружия. 28 000

попугай волнистые клетки и корма 1300

Ультразвуковые дезинтеграторы-гомогенизаторы серии TL-II/TL-IID дог.

Ультразвуковая машина PS-100T дог.

Ультразвуковые ванны серии YM-S/YM-ST дог.