На что тратит 185 000 000 тенге управление цифровизации Шымкента в период кризиса?

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Гость 08 Июня 2020 в 14:05:03
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Войдя в кураж, через месяц - 24 апреля 2020 (период ЧП в стране еще не закончился), управлением цифровизации заключается еще один договор с одного источника на 32 000 000 тг с некой ИП "Nur-Com-Tel" на поставку ПО со смешным названием Умный Подсолнух.
Вопрос к руководителю управления - для того чтобы попасть в число привилегированных компаний с которыми вы любите заключать договора с одного источника надо в названии указать префикс Nur, если я открою фирму "Nur-Otkat-Soft" вы заключите со мной договора на такие суммы, в чем секрет успеха поделитесь?
Нужна ли нам такая цифровизация - 185 млн тенге в период кризиса потратили на что?
Говоря прямо, заключаются договора на покупку программного обеспечения которое есть в интернете в свободном доступе или же аналог которого в могут разработать в Алмате талантливые ребята за 10 млн или даже дешевле.
Напаханное поле для работы прокуратуры и департамента по борьбе с коррупцией.
Акиму г.Шымкента, просим прекратить практику заключения подобных договоров с одного источника, объявляйте открытый тендер где все желающие могут участвовать.
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 08.06.2020 в 23:44:44 # 752337