 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
На что тратит 185 000 000 тенге управление цифровизации Шымкента в период кризиса?
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 08 Июня 2020 в 14:05:03
16 марта 2020 года в стране вводится карантин, приостанавливаются многие организации, в стране кризис, а в это время управление цифровизации Шымкента почуствовало острую необходимость и 26 марта 2020 года заключает договор с одного источника на покупку за 140 000 000 тг (!) программного обеспечения для автоматизации колл-центра и делает это у фирмы ТОО "NUR-lite soft" (190640010223) которой на момент заключения договора не было даже 1 года.


1280x197
( 57.03Кб)


Войдя в кураж, через месяц - 24 апреля 2020 (период ЧП в стране еще не закончился), управлением цифровизации заключается еще один договор с одного источника на 32 000 000 тг с некой ИП "Nur-Com-Tel" на поставку ПО со смешным названием Умный Подсолнух.

Вопрос к руководителю управления - для того чтобы попасть в число привилегированных компаний с которыми вы любите заключать договора с одного источника надо в названии указать префикс Nur, если я открою фирму "Nur-Otkat-Soft" вы заключите со мной договора на такие суммы, в чем секрет успеха поделитесь?

Нужна ли нам такая цифровизация - 185 млн тенге в период кризиса потратили на что?

Говоря прямо, заключаются договора на покупку программного обеспечения которое есть в интернете в свободном доступе или же аналог которого в могут разработать в Алмате талантливые ребята за 10 млн или даже дешевле.

Напаханное поле для работы прокуратуры и департамента по борьбе с коррупцией.

Акиму г.Шымкента, просим прекратить практику заключения подобных договоров с одного источника, объявляйте открытый тендер где все желающие могут участвовать.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 08.06.2020 в 14:13:35   # 752254
поощрить (7) | покарать
  KapitanNemo 08.06.2020 в 23:44:44   # 752337
Кризис - это момент, когда ложь резко отличается от правды.
поощрить | покарать
  Absolute 09.06.2020 в 00:08:30   # 752338
Рано или поздно. Всё тайное становится явным. Интересно фирма зарегистрирована в Костанае. А выиграла в Шымкенте, у нас своих специалистов нет ?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь