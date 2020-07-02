СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ...

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Гость 02 Июля 2020 в 20:34:37
Как водится, основная цель очередной экспансии американцев завуалирована под массой привлекательных для центральноазиатских стран "пряников". Это поддержка и укрепление суверенитета и независимости стран Центральной Азии, как в отдельности, так и региона в целом, уменьшение террористических угроз, расширение и оказание поддержки для стабильности в Афганистане, а для этого поощрение взаимодействия между Центральной Азией и Афганистаном. Так же декларируется содействие реформам в сфере верховенства права и соблюдения прав человека, содействие инвестициям США в регион.
Туркменистану США традиционно уделяет повышенное внимание. Сегодня это одна из немногих стран, которая сдержанно относится к стремлениям Вашингтона прочно обосноваться на территории республики и усилить свое влияние на руководство страны. Именно поэтому каждый пункт стратегии нуждается в тщательном изучении на предмет наличия подводных камней. Ясно, что "камни" как донные мины США расставит на пути своих предполагаемых партнеров.
Тема "создания стабильной и преуспевающей Центральной Азии, которая будет продвигать свои политические и экономические интересы, а также интересы безопасности с различными партнерами на своих условиях" звучит привлекательно и внешне повышает вес каждой из стран региона прежде всего в собственных глазах. На самом деле так США пытается перетянуть одеяло на себя, переключив внимание Ашгабада от Пекина на Вашингтон. В некотором плане в этом нет ничего плохого. Но не будем забывать, что Туркменистан давно и плодотворно развивает отношения с Китаем и такое переключение на США потребует компенсации потерь, которые неизбежно последуют. И новые проекты подразумевают наличие новых партнеров. В стратегии американцы обещают многомиллионные инвестиции и проекты, которые позволят защитить страну от потерь. Однако чтобы выйти на проекты уровня китайских нужно будет многое пересмотреть в стратегии и тактике развития как региона в целом, так и Туркменистана в частности. Насколько оправданы такие скачки в направлениях?
Госдепартамент США говорит о вовлечении Туркменистана в деятельность надгосударственных экономико-политических структур в рамках формата "С5+1" и предусматривает американские инвестиции в региональную инфраструктуру.
Здесь уместно вспомнить о проекте объединения энергосистем Туркменистана и Афганистана, о котором говорят с 2010 года. В 2018 году началась реализация программы комплексной модернизации электроэнергетической системы Туркменистана, которая должна после реализации, а это строительство больше тысяч километров магистральных линий электропередач, четырех подстанций, обеспечить возможность реверсных перетоков энергии между всеми странами Центральной Азии, исходя из сезонной необходимости.
Новый суверенный кредит в размере 300 миллионов долларов США на строительство двух магистральных ЛЭП протяженностью около 500 километров Туркменистану обещают выделить уже летом текущего года. Здесь как раз и начинают проступать те самые подводные камни. На них и подталкивают Туркменистан. Дело в том, что учитывая низкую проработку окупаемости проекта по экспорту туркменской электроэнергии, по факту формируется кредитная зависимость страны. Кредит является по условиям Азиатского банка развития "суверенным", а это подразумевает, что займополучатель, в данном случае Туркменистан, отвечает по обязательствам как государство всем имеющимся имуществом. Таким образом, непосредственное возвращение кредита возлагается на государство в целом, а не исключительно на государственную корпорацию "Туркменэнерго" участвующую в проекте. Не странно ли, что подконтрольная США межгосударственная структура как Азиатский банк развития, финансирует коммерческий проект, а спрашивает за него всё государство в целом.
Так, вслед за финансовой зависимостью начинают проявляться и желания далекие от экономики и экономического сотрудничества. Вашингтон умеет манипулировать странами, делая их невольными союзниками в борьбе со своими соперниками, толкая их на принятие выгодных для себя политических и экономических решений. Формируется коалиция и коллективное противодействие в угоду интересам США. Сегодня Китай стал главным соперником Вашингтона на Азиатском и мировом рынках. Не раз было доказано, что экономическая ориентация на США весьма опасна хотя бы потому, что США, в отличие от Китая почти всегда привязывают экономическое сотрудничество к вмешательству во внутриполитические дела.
Именно поэтому новая стратегия деятельности Госдепа США в Центральной Азии была озвучена в начале нынешнего года, когда противоречия между Америкой и Китаем обострились и вылились в экономическую войну.
Насколько выгодно Туркменистану участвовать в этой войне, рискуя собственным интересом? Вопрос не праздный. Мировой экономический кризис, усугубленный эпидемией Коронавируса, требует принятия взвешенных решений. Известная туркменская пословица гласит: "Страну разоряет тот враг, который хорошо её знает". Нас считают закрытой страной. Но это разумная закрытость, не раз выручавшая Туркменистан в сложные периоды истории.