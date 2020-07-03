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Работа продуктовых
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Dulat 03 Июля 2020 в 20:57:50
Пишу что вижу. Закупаюсь продуктами на верхнем рынке и своими глазами вижу ситуацию.
Продавцы закупают меньше половины продукции , боясь, что испортится , к часам 12 товара практически уже нет , покупателей толпа носится , все пытаются успеть сделать закуп, цены растут , создается небывалый ажиотаж ,народ бегает толпой , никакой уже дистанции , это я сам лично видел , а когда было до 18,00 было все спокойно , народ шел размеренно. Вы понимаете, ограничивая по времени рынки вы наоборот создали искусственный ажиотаж. Человек может не сходить в парикмахерскую или салон красоты, а вот есть люди хотят каждый день.
У меня есть огромная просьба к руководству страны и города - сделать часы работы рынков хотя бы до 18 часов, а не до 13. А лучше если продуктовые будут работать вообще круглосуточно без ограничений.
Разве я не прав?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Absolute 03.07.2020 в 23:15:48   # 755130
Поддерживаю мысль о круглосуточной работе с соблюдением санитарных норм. Это снизит наплыв и разгрузит человеческий поток и самое главное, не будет дефицита и ажиотажа в ценах.
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  СССР 03.07.2020 в 23:22:32   # 755131
Не просто разрешить, а обязать работать минимум до 22 23 часов
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  Денис222 03.07.2020 в 23:22:42   # 755132
Сегодня стоял в заторе, рядом с верхним рынком...это пиздец, что творится.
Согласен с автором...
наш девиз - все в последний момент и все через жопу...
толпа людей, все хотят успеть...рассадник инфекций возрос десятикратно...дорогу перерыли...пыль столбом, а в этой пыли кто знает сколько всякой инфекции...у нас народ писец любит харкать... даже женщины...отхаркивают так, как будто сопли из жопы пытаются достать...это наша культура, да? Я лично штрафовал бы тех кто харкает...
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  Маке0912 03.07.2020 в 23:39:59   # 755135
Поддерживаю
Был сегодня в райёне верхнего.
в Акбар не проехал -затор.
Развернулся уехал в Маггнум. И то затором автовагзале.
Уехал в Бекжан в маггнум. Народу много но терпимо.
Карантин это понятно. Ни той ни развлечения разные. люди элементарно кушать хотят.
Не надо закрывать базары и магазины продовольственные. Это идиоты кто придумал закрывать базары до часа дня.
Я понимаю высокопоставленные чинуши туда не ходят.
А что они едят ?
Все с что связано с питанием надо открыть. С соблюдение мер безопастности.
Да ЧП - ПОНИМАЕМ

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  Денис222 03.07.2020 в 23:49:49   # 755136
Понравилась фраза...
Власть пошла по простому пути...каждый новый пиздец, должен быть таким, чтобы старый пиздец казался маленькой хуйней.
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  M54 04.07.2020 в 00:16:14   # 755140
Только что там проехал (около в 23 часа ночи), пробок нет . А если серьезно там дорогу делают может из-за этого пробки?!
И еще, возле крупных аптек большая/огромная очередь. Езжайте/идите в аптеки где ремонт дорог идет и машиной не пройти, есть шанс что найдете нужные лекарства.
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  гримм 04.07.2020 в 00:18:45   # 755141
эти государственные деятели чем думают, ещё больше усугубляют ситуацию!!! круглосуточные маркеты закрыли, зачем и нахрена, если там нет очередей как около аптек или банков и цонов и прочих мест дневного посещения,,, они думают что вечером и ночью распространение больше чем днём,, некоторые маркеты действительно заботятся о своих покупателей, бесплатно при входе раздают маски, короче одни маты на уме лучше закончу диалог!!!
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  МишкаНаСевер 04.07.2020 в 01:01:26   # 755145
Короче, деньги вообще не рулят
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  Практичный 04.07.2020 в 01:14:06   # 755146
Поддерживаю. Рынки в селах закрывать тоже дурь. Там магазинов 2 шт всего. Народ ломиться,очереди километровые
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