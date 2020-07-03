Работа продуктовых

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Dulat 03 Июля 2020 в 20:57:50
Продавцы закупают меньше половины продукции , боясь, что испортится , к часам 12 товара практически уже нет , покупателей толпа носится , все пытаются успеть сделать закуп, цены растут , создается небывалый ажиотаж ,народ бегает толпой , никакой уже дистанции , это я сам лично видел , а когда было до 18,00 было все спокойно , народ шел размеренно. Вы понимаете, ограничивая по времени рынки вы наоборот создали искусственный ажиотаж. Человек может не сходить в парикмахерскую или салон красоты, а вот есть люди хотят каждый день.
У меня есть огромная просьба к руководству страны и города - сделать часы работы рынков хотя бы до 18 часов, а не до 13. А лучше если продуктовые будут работать вообще круглосуточно без ограничений.
Разве я не прав?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Согласен с автором...
наш девиз - все в последний момент и все через жопу...
толпа людей, все хотят успеть...рассадник инфекций возрос десятикратно...дорогу перерыли...пыль столбом, а в этой пыли кто знает сколько всякой инфекции...у нас народ писец любит харкать... даже женщины...отхаркивают так, как будто сопли из жопы пытаются достать...это наша культура, да? Я лично штрафовал бы тех кто харкает...
Был сегодня в райёне верхнего.
в Акбар не проехал -затор.
Развернулся уехал в Маггнум. И то затором автовагзале.
Уехал в Бекжан в маггнум. Народу много но терпимо.
Карантин это понятно. Ни той ни развлечения разные. люди элементарно кушать хотят.
Не надо закрывать базары и магазины продовольственные. Это идиоты кто придумал закрывать базары до часа дня.
Я понимаю высокопоставленные чинуши туда не ходят.
А что они едят ?
Все с что связано с питанием надо открыть. С соблюдение мер безопастности.
Да ЧП - ПОНИМАЕМ
Власть пошла по простому пути...каждый новый пиздец, должен быть таким, чтобы старый пиздец казался маленькой хуйней.
И еще, возле крупных аптек большая/огромная очередь. Езжайте/идите в аптеки где ремонт дорог идет и машиной не пройти, есть шанс что найдете нужные лекарства.
МишкаНаСевер 04.07.2020 в 01:01:26 # 755145
Практичный 04.07.2020 в 01:14:06 # 755146