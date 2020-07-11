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У нас это выглядит карикатурно
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danilov 11 Июля 2020 в 16:27:48

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Денис222 11.07.2020 в 16:36:06   # 756211
У ти какой... В очечках... Значит очковтиратель
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  DITRX 11.07.2020 в 16:49:14   # 756213
снизу бы дописать ТОЛЬКО В ДОЛЛАРАХ
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  Софруджу 11.07.2020 в 17:07:29   # 756219
У сожалению, у нас борьба с коррупцией такое же очковтирательство, как борьба с коронавирусом. По улицам запустить инопланетян с брызгалками, оцепить пару -тройку домов чуть ли ни спецназом, заварить карантинный подъезд сваркой, ловить чуть ли ни через Интерпол сбежавших от ареста госпитализации с насморком или одним чихом. Всё ништяк. Во как изобразили борьбу. А беда вот она - болеем и мрём, и нас не только не лечат, нами даже не интересуются, врачи элементарно не приходят на вызовы и не берут трубки. Так то же самое. Вон какую картинку намалевали. А ещё учительниц, получивших букет 1 сентября, объявили главными взяточницами страны. А коррупция как губила страну, так и губит
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  строитель 11.07.2020 в 17:21:43   # 756222
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  Yerla 11.07.2020 в 17:35:31   # 756227
порадовали .. смешная картинка
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  Мура45 11.07.2020 в 17:53:08   # 756231
С Кайрата Нуртаса рисовали?
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  DITRX 11.07.2020 в 19:44:07   # 756241
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  Денис222 11.07.2020 в 20:10:51   # 756245
А, что кто-то думал, что Кайрат поет как Димаш?
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  КЕДЫ 11.07.2020 в 20:18:39   # 756246
мне нравится Кайрат. аурмайды жyрек аурмайдыыыыы
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  DITRX 11.07.2020 в 20:58:08   # 756256
Цитата: Денис222 от 11.07.2020 14:10:51
А, что кто-то думал, что Кайрат поет как Димаш?
.. так весь прикол в том что Кайрат за это еще и по 10 000$ берет
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  Мура45 11.07.2020 в 20:58:50   # 756257
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  Skype 11.07.2020 в 21:02:22   # 756259
Фото из фильма Казахская пленница, Шурик требует пайку
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  Денис222 11.07.2020 в 21:19:24   # 756263
Цитата: DITRX от 11.07.2020 14:58:08
Цитата: Денис222 от 11.07.2020 14:10:51
А, что кто-то думал, что Кайрат поет как Димаш?
.. так весь прикол в том что Кайрат за это еще и по 10 000$ берет


Берет то ладно...мало ли, что он там берет
Зачем дают?
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  Денис222 11.07.2020 в 21:21:05   # 756265
Цитата: КЕДЫ от 11.07.2020 14:18:39
мне нравится Кайрат. аурмайды жyрек аурмайдыыыыы

что ещё знаешь из его репертуара? Только не гугли
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  Mikado 11.07.2020 в 23:25:11   # 756285
Это как с чайками на пятисотках?
Интересно, чье лицо вставили.

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