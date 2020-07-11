У нас это выглядит карикатурно

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danilov 11 Июля 2020 в 16:27:48
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Мура45 от 11.07.2020 11:53:08
С Кайрата Нуртаса рисовали?
С Кайрата Нуртаса рисовали?
а что похож
Цитата: Денис222 от 11.07.2020 14:10:51.. так весь прикол в том что Кайрат за это еще и по 10 000$ берет
А, что кто-то думал, что Кайрат поет как Димаш?
А, что кто-то думал, что Кайрат поет как Димаш?
Цитата: DITRX от 11.07.2020 13:44:07
а что похож
Цитата: Мура45 от 11.07.2020 11:53:08
С Кайрата Нуртаса рисовали?
С Кайрата Нуртаса рисовали?
а что похож
Ни хрена ссе, вот он "петуха" даёт!
Цитата: DITRX от 11.07.2020 14:58:08
Цитата: Денис222 от 11.07.2020 14:10:51.. так весь прикол в том что Кайрат за это еще и по 10 000$ берет
А, что кто-то думал, что Кайрат поет как Димаш?
А, что кто-то думал, что Кайрат поет как Димаш?
Берет то ладно...мало ли, что он там берет
Зачем дают?
Цитата: КЕДЫ от 11.07.2020 14:18:39
мне нравится Кайрат. аурмайды жyрек аурмайдыыыыы
мне нравится Кайрат. аурмайды жyрек аурмайдыыыыы
что ещё знаешь из его репертуара? Только не гугли
Интересно, чье лицо вставили.