ЕС пытается реализовать свой экономический интерес в Туркменистане, игнорируя нарушение прав человека в регионе

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Гость 05 Августа 2020 в 15:56:00
Недавно принятая США Стратегия для Центральной Азии совершенно открыто провозглашает целями политики Вашингтона отрыв стран региона друг от друга с целью предотвращения создания коалиции центральноазиатских государств. При всем внешнем миролюбии Стратегия ЕС по Центральной Азии практически совпадает с американским подходом. Как сказано на официальном сайте ЕС, "Европейский союз считает, что демократия и права человека являются универсальными ценностями, которые должны активно поощряться во всем мире. В этой связи права человека являются центральным аспектом внешней деятельности ЕС, в том числе двусторонних отношений с третьими странами".
Главная цель англосаксов получить в регионе послушные государства, территорию и ресурсы которых можно использовать для доминирования в регионе. Десятки случаев можно привести в пример, когда, добившись своего, Запад напрочь забывает о "европейских ценностях". Пример тому - Украина. Здесь, пришедшие к власти послушные исполнители за шесть лет правления окончательно развалили экономику, привели к росту коммунальных тарифов, падению реальных доходов украинцев, разгулу преступности, обнищанию населения. При этом демократические ценности вылились в легализацию нетрадиционных отношений между полами и росту националистических движений, а открытость границ способствовала оттоку трудовых мигрантов в Европу, где они используются как дешевая рабочая сила.
Впрочем, иногда, отлаженная схема внедрения в нужный регион может трансформироваться. Задачи остаются прежними, меняются подходы. В случае с Туркменистаном прослеживается новая стратегия. Не отказываясь от лозунга соблюдения прав человека, Евросоюз упорно лоббирует вопрос ратификации "Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Туркменистаном и ЕС". Понимая, что руководство Туркменистана, заинтересованное в экономическом партнерстве в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не желает при этом вмешательства в свои внутренние дела, Евросоюз начал смотреть сквозь пальцы на существующие в стране явные нарушения прав человека. Имеется в виду социально-экономическое положение населения, нарушение прав и свобод, в частности свободы передвижения, свободы слова, свободы СМИ и Интернета, свободы религии, свободы национальных, гендерных и иных меньшинств. Перестали замечать в Европе и факты преследования властями активистов гражданского общества по политическим мотивам: Гаспара Маталаева, Сапармамеда Непескулиева, Натальи Шабунц, Солтан Ачиловой и других. Высокий уровень коррупции в политической, экономической, социальной, культурной и иных сферах жизни туркменского общества вообще остается незамеченным.
Такой подход уже работает. Туркменистан весьма неохотно открывающий свои двери соседям, только от США принял через USAID в общей сложности около 400 миллионов долларов поддержки и экономической помощи. Заметен интерес к сотрудничеству и с Европейским Союзом, представители которого уже не раз появлялись в Ашхабаде, обсуждая варианты сотрудничества.
"Помощь" со стороны ЕС в сфере "защиты прав человека" осуществляется в рамках программы "Негосударственные структуры в деятельности по развитию" и Европейского инструмента в области демократии и прав человека. Европейские посольства, институты, международные организации и НПО наравне с США финансируют националистические структуры и исламских экстремистов под видом "обеспечения свободы вероисповедания". Но в последнее время они значительно ослабили свой натиск, уступив место вопросам экономического сотрудничества, которое продвигает ЕС.
Такой подход свободной демократической Европы не может оцениваться положительно ни туркменской, ни европейской общественностью. Желая получить экономическую выгоду в регионе, Европа готова за счет европейских налогоплательщиков продолжить денежные вливания в туркменскую экономику, получая контроль над ключевыми секторами её экономики. Характерной чертой западной "помощи" является ее проникновение во все сферы, которые, казалось бы, не имеют даже отдаленного отношения к реализации геополитических интересов доноров. Здесь и энергетика, и промышленность, и здравоохранение, и водопользование, и экология, и борьба с наркотиками и даже". строительство туалетов. На самом же деле, таким образом ЕС пытается втянуть государство в свои стратегии и экономические конструкции, получить контроль над ресурсами стран Центральной Азии.
Пришло время, когда уже не туркменское, а европейское сообщество должно призвать Еврокомиссию, Европарламент, Европейскую внешнеполитическую службу к отказу от политики двойным стандартов в отношении туркменского режима. Необходимо призвать все европейские институции закрепить твердые позиции ЕС в нежелании укреплять межправительственное взаимодействv;е Брюсселя с Ашхабадом до фактического улучшения ситуации е правами человека в Туркменистане, с предоставлением доступа неправительственных правозащитных организаций к контролю за ситуацией. Это уже прописано в самой стратегии ЕС, но не реализуется на практике. В этом видится даже не двойной подход, а скорее цинизм европолитиков, которые принципы демократии используют как инструмент достижения нужных для себя результатов, а не истинной цели и заботы о людях, их прав и свобод.
Именно так внешне благотворная помощь в сфере здравоохранения на деле оборачивается пропагандой беспорядочных половых связей в рамках борьбы со СПИДом, борьба с торговлей наркотиками - распространением наркотика метадона, а борьба с инфекциями - открытием на территории стран ЦА американских военных биолабораторий, неподконтрольных правительствам принимающих стран и, вполне возможно, проводящих опыты с биологическим оружием. Нужно требовать и следить, чтобы борьба за права человека становились истинной целью помощи, а не декларацией и прикрытием.
Комментарии, по рейтингу, по дате
можно на помойке эту новость даже -как говно на вентилятор не публиковать ))))
кстати вроде совсем недавно Борисч ( мадрид) четко дал расклад на этой помойке как пуйло слил русскоязычное население (и даже тех которые имели гражданство)
Туркмения – для туркмен, и этого в этой славной стране давно не скрывают. Потому те, кто не отказался от российского гражданства, должны были быстро и тихо выметаться с вещами. Продать квартиры они не могли, оставить в своей собственности – тоже, так как права на недвижимость в Туркмении иностранцы не имеют. Чтобы определиться – уезжать или остаться в Туркмении гражданином второго сорта — русским было дано … два месяца.
Конечно, они побежали за помощью к матушке-России, наивно полагая, что Владимир Владимирович плохо понял, что подписал. Их, представителей разных городов, пригласили на встречу в российское посольство в Ашхабаде, где посочувствовали и посоветовали «закопать» российские паспорта. А через несколько дней всех, по списку, составленному в посольстве, стали вызывать в Комитет национальной безопасности Туркмении, где уже имелись записи всех речей и выступлений.
Президентский указ поставил всех, имеющих двойное гражданство, перед необходимостью немедленного выбора. «Я — в полной растерянности, как и все, у кого двойное гражданство», — говорит житель Ашгабата, просивший не называть его имени.
«Я бы хотел сохранить российское гражданство, но это означает, что я останусь ни с чем и окажусь выброшенным на улицу. По туркменскому законодательству иностранцы не имеют права приобретать и владеть частной собственностью на территории страны. Я и мои дети моментально лишимся всего — недвижимого имущества и машины».
По неофициальным данным, в Туркменистане на тот день постоянно проживало около 100 тысяч человек, имеющих двойное — туркменское и российское — гражданство, и состоящих на постоянном консульском учете в посольстве РФ. Это не так уж мало для страны с населением 4,7 млн.
Почти 90% лиц с двойным гражданством — этнические русские, но есть среди них и туркмены, узбеки и представители других национальностей, осевшие в Туркменистане за годы советской власти, например — армяне и азербайджанцы.
«Сейчас нам необходимо получить полный список граждан РФ, состоящих на консульском учете в посольстве России, — заявил Ниязов, — Частично такую информацию можно получить через подразделения Государственной пограничной службы (аэропорт г. Ашгабата), откуда совершают зарубежные поездки граждане с двойным гражданством».
Власти Туркменистана уже на следующий день после выхода указа фактически лишили обладателей российских паспортов всех прав. Им прекращена продажа авиабилетов в Россию без разрешительной выездной визы, получить которую практически невозможно.
Для оформления выездной визы в туркменском МИДе с граждан стали требовать копию российского паспорта, пытаясь выявить у туркменских граждан наличие российского гражданства. Билеты отъезжающим в Россию разрешено продавать лишь «в один конец», и только при наличии «выписки» с места жительства.
Те, кто остаются в Туркменистане, больше не смогут выезжать из страны без особого разрешения компетентных органов. Все «несанкционированные» контакты с внешним миром прервутся. Представитель одной туркменской НПО, пожелавший остаться неизвестным, констатировал в беседе с IWPR, что власти, таким образом, нашли способ прекратить всякие контакты активистов демократического движения с международным сообществом.
ну что ватаны на сайте помойке, продолжаете переживать за ЕС как это она глаза закрывает на такое ПРАВА ЧЕЛОВЕКА )))) ради своей выгоды
а когда русских стариков, детей и женщин, буквально выкидывали из квартир и сжигали российские паспорта
ворюга Путин и его газпромовская шобла -руки потирала от газового контракта с туркменами ( им на русских можно было положить. ибо бабло стоило таких жертв) , да и российская мидовская лошадиная голова мычала и кивала в знак того как происходил геноцид русских в Туркмении(((((