Проход по Боралдайским водопадам

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danilov 05 Августа 2020 в 16:35:12
Комментарии, по рейтингу, по дате
Любит родную землю по-настоящему, не страдает великорусским шовинизмом, қазақша сөйлейді.
toliktommy 05.08.2020 в 18:26:54 # 759238
Цитата: walker от 05.08.2020 11:49:04
Петя молодец!
Любит родную землю по-настоящему, не страдает великорусским шовинизмом, қазақша сөйлейді.
Петя молодец!
Любит родную землю по-настоящему, не страдает великорусским шовинизмом, қазақша сөйлейді.
А к кому можно отнести владельца машины с гвардейской лентой на зеркале?
Цитата: СССР от 05.08.2020 12:27:41
walker, выздоравливайте
walker, выздоравливайте
Спасибо, уже практически здоров