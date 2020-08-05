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Проход по Боралдайским водопадам
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danilov 05 Августа 2020 в 16:35:12
Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 05.08.2020 в 17:49:04   # 759227
Петя молодец!
Любит родную землю по-настоящему, не страдает великорусским шовинизмом, қазақша сөйлейді.
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  toliktommy 05.08.2020 в 18:26:54   # 759238
Цитата: walker от 05.08.2020 11:49:04
Петя молодец!
Любит родную землю по-настоящему, не страдает великорусским шовинизмом, қазақша сөйлейді.

А к кому можно отнести владельца машины с гвардейской лентой на зеркале?
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  СССР 05.08.2020 в 18:27:41   # 759239
walker, выздоравливайте
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  старик 05.08.2020 в 18:27:54   # 759240
Завидую!
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  walker 05.08.2020 в 18:32:01   # 759242
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