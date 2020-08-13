OLX стал полностью платным?

Alpha portalСамый большой и самый успешный бизнес craigslist. Компания покрывает всю Америку и всего работает 40 человек в компании. Принцип прост tomcat предоставляет моментальный доступ к сохранённым страницам (готовые не динамичные страницы). За счёт этого они тратят ничтожно малые деньги. Если есть возможность и время скрутить подобный сервис то все будут у вас обслуживаться. Для частников бесплатно для бизнеса платно.Сделайте своё, не придётся обижаться.P. S. Оборот у компании составил $1 млрд (40 человек на это все). Простой малый бизнес не лезет на Гугл (грузчики, официанты и тд), пользуются этим сервисом.