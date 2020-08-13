OLX стал полностью платным?

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alpha_portal 13 Августа 2020 в 09:38:15
Раньше платил за рекламу в принципе в месяц по 4600 на OLX, и бывало что в период карантина не отбивал даже эту затрату. Теперь к этому еще и 1800 надо платить. А стоит ли оно этого? Почему у нас так строят бизнес? Как только площадка становится боле-менее популярная - владелец подымает плату, а в данном случае так вообще кислород перекрыл. Очень обидно. В принципе и так не было достойной площадки под услуги пассажироперевозок, теперь ее нет вовсе.
Ну и собственно вопрос в зрительный зал: У всех лимит бесплатных объявлений 0? Все получили уведомление о надвигающемся ограничении? И что будем делать? В принципе рынок должен подхватить эту новость и появится достойный конкурент. Ждемс теперь. А пока я лучше заплачу google рекламе и моя реклама найдет свою аудитори. Чем платить отечественной, "зажравшейся" площадке.
для OLX: Ребят вы тугие как бревно - взяли и выкосили всю аудиторию! Смешно! Будьте гибкими. Хотя если это окончательное ваше решение - вы себя "убили" на этом рынке.
Комментарии, по рейтингу, по дате
А пока я лучше заплачу google рекламе и моя реклама найдет свою аудитори. Чем платить отечественной, "зажравшейся" площадке
А кто вам сказал что этот сайт отечественный?
Он присутствует в 40 странах мира, офис находиться в Нидерландах.
Самый большой и самый успешный бизнес craigslist. Компания покрывает всю Америку и всего работает 40 человек в компании. Принцип прост tomcat предоставляет моментальный доступ к сохранённым страницам (готовые не динамичные страницы). За счёт этого они тратят ничтожно малые деньги. Если есть возможность и время скрутить подобный сервис то все будут у вас обслуживаться. Для частников бесплатно для бизнеса платно.
Сделайте своё, не придётся обижаться.
P. S. Оборот у компании составил $1 млрд (40 человек на это все). Простой малый бизнес не лезет на Гугл (грузчики, официанты и тд), пользуются этим сервисом.
https://newyork.craigslist.org/
alpha_portal 13.08.2020 в 12:26:19 # 760376
Цитата: gliser от 13.08.2020 05:18:14
Дружище, ты ошибся, он бесплатный. Есть две кнопки в приложении на телефоне. Чёрная «перейти к оплате», а снизу белая неприметная «опубликоватт без рекламы»
Дружище, ты ошибся, он бесплатный. Есть две кнопки в приложении на телефоне. Чёрная «перейти к оплате», а снизу белая неприметная «опубликоватт без рекламы»
Рубрика услуги в сфере пассажироперевозок не позволяет выкладывать бесплатно. Только платно. Причем с любого аккаунта.
Да блин было обидно очень. У меня была проплачена реклама до 20 августа. 5го кончилась месячная активация и 6го я активировал заново как делал всегда и уехал во свояси... Сегодня открываю проверить статистику а объявление не активно было все эти дни. Еще и просят оплатить.
Я считаю это верхом не профессионализма. Меня не предупредили ни об ограничениях ни о дополнительных затратах для объявления. И так платил им по 4600 ежемесячно. И это отношение просто убило.
Неудивительно что отечественных аналогов нет. Куда не залезишь всюду туча схем и везде платить надо.
Вот как я и говорил все эти мелочи зажравшиеся скоро сами сдохнут. Буду теперь переходить в инсаграмм, гугл и прочее. Все равно от олх особого толку и не было. Были месяцы когда и эти деньги не отбивались.
alpha_portal 13.08.2020 в 12:45:23 # 760377
Цитата: KS от 13.08.2020 04:36:46
Alpha portal
Самый большой и самый успешный бизнес craigslist. Компания покрывает всю Америку и всего работает 40 человек в компании. Принцип прост tomcat предоставляет моментальный доступ к сохранённым страницам (готовые не динамичные страницы). За счёт этого они тратят ничтожно малые деньги. Если есть возможность и время скрутить подобный сервис то все будут у вас обслуживаться. Для частников бесплатно для бизнеса платно.
Сделайте своё, не придётся обижаться.
P. S. Оборот у компании составил $1 млрд (40 человек на это все). Простой малый бизнес не лезет на Гугл (грузчики, официанты и тд), пользуются этим сервисом.
https://newyork.craigslist.org/
Alpha portal
Самый большой и самый успешный бизнес craigslist. Компания покрывает всю Америку и всего работает 40 человек в компании. Принцип прост tomcat предоставляет моментальный доступ к сохранённым страницам (готовые не динамичные страницы). За счёт этого они тратят ничтожно малые деньги. Если есть возможность и время скрутить подобный сервис то все будут у вас обслуживаться. Для частников бесплатно для бизнеса платно.
Сделайте своё, не придётся обижаться.
P. S. Оборот у компании составил $1 млрд (40 человек на это все). Простой малый бизнес не лезет на Гугл (грузчики, официанты и тд), пользуются этим сервисом.
https://newyork.craigslist.org/
У нас есть несколько бесплатных платформ в казнете для бесплатных объявлений. Мягко говоря они мертвы. Народ не то чтобы консервативный у нас, он супер ленивый. Все висят в инстаграмме, тиктоке, в общем в соцсетях. Каким образом олх стал популярен мне удивительно интересно стало. Что то новое продвинуть тем, кто привык тыкать по одним и тем же кнопкам, проживая в сети "день сурка" чрезвычайно сложно. Посмотрим, но тратить на это время мне почему то жалко, т.к. занимаюсь совершенно иным. Изучаю разные темы теперь по раскрутке и рекламе в сети. Жалко конечно на это время, но микро(даже не малому) бизнесу ничего не остается. И так придушили за пол года и копейки не дали. А теперь все вокруг гайки закручивают потуже. В этих условиях проще сдохнуть и родиться заново, чем в своем возрасте заново учиться жить. Все очень тяжело и все вокруг старается только утопить, и вылезти за счет тебя. В принципе так и раньше было, но в нынешних условиях кризиса можно сказать: если пандемия - это заговор, с целью подчистить никому не нужный малый сектор рынка - у них все прекрасно получилось. Я не имею введу те сферы, микробизнеса, которые нажились на человеческом горе. Они то щас и отдыхают в зонах отдыха на курортах. Наши торгаши лучше сдохнут или сожгут весь свой товар но никак не продадут его, если не накрутят 1000% сверху. Нет у нас нормальных секторов, нет у нас производств, весь бюджет выкачивается непонятно куда. 30лярдов в месяц за бугор. Просто сдуреть можно, когда пол страны за чертой бедности и не просит подаяния а раьотает за лепешку. Куда довели людей. Еще и какой то олх оказался не наш и выгоняет бабки за бугор. За родину обидно.
Абай был всегда прав! А люди превратились непонятно во что и чем думают. Куда в таких условиях придет страна? В какую бездну? Когда устроися на скорую в условиях пандемии и нехватки водителей - 600000 надо взятку давать - это полный крах морали и духовных ценностей.
Тьфу. Кабздец лень неудался
alpha_portal 13.08.2020 в 13:08:31 # 760379
Цитата: plex от 13.08.2020 06:55:07
Вот дело и в том, что сейчас все уже сидят в инстаграмах, тиктоках. Поэтому легче создать аккаунт для предоставления какого-то сервиса там и раскрутить его, чем разрабатывать отдельный продукт. Либо нужно смотреть в сторону ботов. Ну или создать свой олх с блекджеком
Вот дело и в том, что сейчас все уже сидят в инстаграмах, тиктоках. Поэтому легче создать аккаунт для предоставления какого-то сервиса там и раскрутить его, чем разрабатывать отдельный продукт. Либо нужно смотреть в сторону ботов. Ну или создать свой олх с блекджеком
Эт точно. Но блин в этих инстограммах тоже не все так просто. В общем изучаю слава богу интеллектуальные способности в тонусе. Просто время и жалко и его нет. И такое состояние когда еще немного и трындец придет...