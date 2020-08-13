Центральная Азия игрушка в руках Саудовской Аравии

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UktamNamozov 13 Августа 2020 в 10:05:46
Препятствовать влиянию Ирану
Первая цель арабской монархии, стоящая за стремлением закрепиться в Центральной Азии, тесно связана с соперничеством Эр-Рияда с Тегераном. Дело в том, что Саудовская Аравия потеряла преимущество перед Исламской Республикой после событий 2011 года, когда полиция открыла огонь по митинговавшим шиитам в городе Эль-Катифа. Это в свою очередь привело к волнениям в провинции Эш-Шакрия (бывшая восточная провинция), населённой в основном шиитами. Баланс сил после этого значительно сместился в сторону Ирана.
Произошедшее подтолкнуло Саудовскую Аравию к борьбе за влияние в регионе. Саудовские власти стремились с одной стороны, восполнить свои неудачи, а с другой - настроить государства Центральной Азии и Кавказа против Ирана. Доказательством новой саудовской дипломатии является реакция Эр-Рияда на напряженность, возникшую в отношениях Ирана и Таджикистана. Посол Саудовской Аравии в Республике Таджикистан Абдулазиз бен Мухаммад аль-Бади, комментируя разорванные отношения между Душанбе и Тегераном, заявил, что «это большая победа Саудовской Аравии и ее руководства».
Распространение ваххабизма в Центральной Азии
Второй и не менее значимой причиной усилить свое присутствие в Центральной Азии – это свободное пространство для распространяя ваххабизма, который в свою очередь лежит в основе идеологии такфиризма. С точки зрения Саудовской Аравии, пропаганда идеологии такфири-фундаментализма может создать преграду на пути иранского влияния. По сути, идея создания и поддержания террористических группировок Саудовской Аравией и ее западными союзниками также заключается в том, чтобы затянуть петлю на шее Тегерана.
Саудиты тратят огромные суммы денег на распространение ваххабитской идеологии, что осуществляется через финансируемые Эр-Риядом религиозные центры и медресе в регионе. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что радикальные группы ваххабитов, действующие в Центральной Азии и на Кавказе, находятся под особым банковским контролем Саудовской Аравии. Имеются доказательства того, что королевство причастно к вербовке боевиков из региона и дальнейшей их переброске на иракский и сирийский фронты, после необходимой подготовки в секретных лагерях.
Помимо Ирана, еще одним противником Эр-Рияда в центральноазиатском регионе выступает Россия. Центральная Азия в течение долгого времени находилась и продолжает находиться в зоне российского влияния. Нынешняя политика России на Ближнем Востоке совсем не по душе саудовскому руководству. В частности успехи в сирийской кампании и тесные дипломатические связи с Ираном.
Инвестиции
Инвестиции с целью получения экономической выгоды - это последнее, что побуждает Саудовскую Аравию к сближению с Центральной Азией н Кавказом. Просадка цен на нефть на мировом рынке и дорогостоящая война режима против Йемена негативно отразились на экономике Саудовской Аравии. И, тем не менее, от политики распространения влияния через инвестиции никто отказываться не собирается.
Таким образом, основной саудовской мотивацией для того, чтобы прочно обосноваться в Центральной Азии, является прямая конфронтация с Ираном, и попытка сместить региональное влияние в свою сторону. Для этого саудовцы прибегают к широкому спектру инструментов, включая пропаганду ваххабизма и другие дорогостоящие меры. В конце концов, саудовцы оптимистично полагают, что завоевание позиций в Центральной Азии может облегчить боль от их поражений.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 13.08.2020 в 17:17:16 # 760399