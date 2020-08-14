Поиск автомойки

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UnKnOwN 14 Августа 2020 в 14:56:01
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southman33 14.08.2020 в 15:12:10 # 760459
Цитата: AleksX от 14.08.2020 10:05:05
Не морочьте голову себе. Заключайте договор с ИП каким нибудь. А далее как всегда в нашей стране - обналичивайте и мойтесь где хотите.
Не морочьте голову себе. Заключайте договор с ИП каким нибудь. А далее как всегда в нашей стране - обналичивайте и мойтесь где хотите.
С языка снял
Цитата: AleksX от 14.08.2020 10:05:05
Не морочьте голову себе. Заключайте договор с ИП каким нибудь. А далее как всегда в нашей стране - обналичивайте и мойтесь где хотите.
Не морочьте голову себе. Заключайте договор с ИП каким нибудь. А далее как всегда в нашей стране - обналичивайте и мойтесь где хотите.
Сколько выплачивают добросовестному гражданину за сообщение о коррупции? В коллективе наверняка есть недоброжелатели, которые видят что водители сами моют авто, а договор с ИП проходит через экономистов, бухгалтеров, фин. аудит.
Цитата: bolatbol от 14.08.2020 11:12:19Остается только провести маленькое расследование кому в карман падают помоечные бабки.
Сколько выплачивают добросовестному гражданину за сообщение о коррупции? В коллективе наверняка есть недоброжелатели, которые видят что водители сами моют авто, а договор с ИП проходит через экономистов, бухгалтеров, фин. аудит.
Цитата: AleksX от 14.08.2020 10:05:05
Не морочьте голову себе. Заключайте договор с ИП каким нибудь. А далее как всегда в нашей стране - обналичивайте и мойтесь где хотите.
Не морочьте голову себе. Заключайте договор с ИП каким нибудь. А далее как всегда в нашей стране - обналичивайте и мойтесь где хотите.
Сколько выплачивают добросовестному гражданину за сообщение о коррупции? В коллективе наверняка есть недоброжелатели, которые видят что водители сами моют авто, а договор с ИП проходит через экономистов, бухгалтеров, фин. аудит.
Цитата: bolatbol от 14.08.2020 11:12:19
Сколько выплачивают добросовестному гражданину за сообщение о коррупции? В коллективе наверняка есть недоброжелатели, которые видят что водители сами моют авто, а договор с ИП проходит через экономистов, бухгалтеров, фин. аудит.
Цитата: AleksX от 14.08.2020 10:05:05
Не морочьте голову себе. Заключайте договор с ИП каким нибудь. А далее как всегда в нашей стране - обналичивайте и мойтесь где хотите.
Не морочьте голову себе. Заключайте договор с ИП каким нибудь. А далее как всегда в нашей стране - обналичивайте и мойтесь где хотите.
Сколько выплачивают добросовестному гражданину за сообщение о коррупции? В коллективе наверняка есть недоброжелатели, которые видят что водители сами моют авто, а договор с ИП проходит через экономистов, бухгалтеров, фин. аудит.
А вы точно из нашего города?
Ну тогда для Вас можно так - заключаете договор с ИП. С него бумаги. ИП налом оплачивает на автомойку хозяину (субподряд - все законно, а как ИП проводит это - уже не наше дело). Водители приезжают на автомойку - их обслуживают.
Цитата: satelinks от 14.08.2020 12:14:41
Товарищи, кто знает, снимают карантин 17 августа? А то по новостям пишут, что снимают, а наш главный ярый боец с вирусами санитарный врач, который любит приказы строчить, что то молчит.
Товарищи, кто знает, снимают карантин 17 августа? А то по новостям пишут, что снимают, а наш главный ярый боец с вирусами санитарный врач, который любит приказы строчить, что то молчит.
Возможно объявит позже...везде пишут, что снимают...но в будние дни...вирус уж очень опасен на выходных. Не болейте!)