Поиск автомойки

Цитата: AleksX от

Не морочьте голову себе. Заключайте договор с ИП каким нибудь. А далее как всегда в нашей стране - обналичивайте и мойтесь где хотите. Не морочьте голову себе. Заключайте договор с ИП каким нибудь. А далее как всегда в нашей стране - обналичивайте и мойтесь где хотите.

Сколько выплачивают добросовестному гражданину за сообщение о коррупции? В коллективе наверняка есть недоброжелатели, которые видят что водители сами моют авто, а договор с ИП проходит через экономистов, бухгалтеров, фин. аудит.