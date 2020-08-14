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Поиск автомойки
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UnKnOwN 14 Августа 2020 в 14:56:01
Добрый день, уважаемые титусяне. Ситуация состоит в следующем, нужна автомойка(для легковых авто) которая может учавствовать на портале гос.закупок с официальными документами. Количество машин 5 штук, будут заезжать 2 - 3 раза в неделю. Просто я уже сам объездил большое количество моек, но никто из них не работает через портал гос.закупа. Если кто знает такие автомойки, просьба написать. Заранее спасибо.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  southman33 14.08.2020 в 15:12:10   # 760459
Поищите мойки при заправках. Обычные мойки навряд ли согласятся работать с порталом. Им и обычных клиентов хватает.
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  AleksX 14.08.2020 в 16:05:05   # 760462
Не морочьте голову себе. Заключайте договор с ИП каким нибудь. А далее как всегда в нашей стране - обналичивайте и мойтесь где хотите.
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  kkafp 14.08.2020 в 16:54:36   # 760467
Цитата: AleksX от 14.08.2020 10:05:05
Не морочьте голову себе. Заключайте договор с ИП каким нибудь. А далее как всегда в нашей стране - обналичивайте и мойтесь где хотите.

С языка снял
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  bolatbol 14.08.2020 в 17:12:19   # 760468
Цитата: AleksX от 14.08.2020 10:05:05
Не морочьте голову себе. Заключайте договор с ИП каким нибудь. А далее как всегда в нашей стране - обналичивайте и мойтесь где хотите.

Сколько выплачивают добросовестному гражданину за сообщение о коррупции? В коллективе наверняка есть недоброжелатели, которые видят что водители сами моют авто, а договор с ИП проходит через экономистов, бухгалтеров, фин. аудит.
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  Zoggyla 14.08.2020 в 17:22:29   # 760469
Цитата: bolatbol от 14.08.2020 11:12:19
Цитата: AleksX от 14.08.2020 10:05:05
Не морочьте голову себе. Заключайте договор с ИП каким нибудь. А далее как всегда в нашей стране - обналичивайте и мойтесь где хотите.

Сколько выплачивают добросовестному гражданину за сообщение о коррупции? В коллективе наверняка есть недоброжелатели, которые видят что водители сами моют авто, а договор с ИП проходит через экономистов, бухгалтеров, фин. аудит.
Остается только провести маленькое расследование кому в карман падают помоечные бабки.
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  AleksX 14.08.2020 в 18:03:00   # 760471
Цитата: bolatbol от 14.08.2020 11:12:19
Цитата: AleksX от 14.08.2020 10:05:05
Не морочьте голову себе. Заключайте договор с ИП каким нибудь. А далее как всегда в нашей стране - обналичивайте и мойтесь где хотите.

Сколько выплачивают добросовестному гражданину за сообщение о коррупции? В коллективе наверняка есть недоброжелатели, которые видят что водители сами моют авто, а договор с ИП проходит через экономистов, бухгалтеров, фин. аудит.

А вы точно из нашего города?
Ну тогда для Вас можно так - заключаете договор с ИП. С него бумаги. ИП налом оплачивает на автомойку хозяину (субподряд - все законно, а как ИП проводит это - уже не наше дело). Водители приезжают на автомойку - их обслуживают.
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  satelinks 14.08.2020 в 18:14:41   # 760472
Товарищи, кто знает, снимают карантин 17 августа? А то по новостям пишут, что снимают, а наш главный ярый боец с вирусами санитарный врач, который любит приказы строчить, что то молчит.
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  Денис222 14.08.2020 в 19:16:30   # 760480
Цитата: satelinks от 14.08.2020 12:14:41
Товарищи, кто знает, снимают карантин 17 августа? А то по новостям пишут, что снимают, а наш главный ярый боец с вирусами санитарный врач, который любит приказы строчить, что то молчит.


Возможно объявит позже...везде пишут, что снимают...но в будние дни...вирус уж очень опасен на выходных. Не болейте!)
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