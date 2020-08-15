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Нужен ли карантин на Сырдарье?
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kkafp 15 Августа 2020 в 12:41:33
Поехал 12 августа 2020 года на Сырдарью, хотел отдохнуть и посидеть с удочкой. На съезде с трассы к речке везде надписи «Карантин».



Разыскал местного егеря, уточнил, с его слов: «В связи с карантином от Шардары и до границы с Кызылординской областью по правому и левому берегу Сырдарьи рыбалка запрещена».
Удивительно, что в среде рыболовов не слышал о таком запрете, не встречал никакой информации в интернете и других СМИ.
В связи с этим ряд вопросов:
1. На каком основании запрещён отдых на природе? Где можно ознакомиться с официальным документом?
2. Каким образом этот запрет уменьшает распространение коронавируса?
3. Если у меня при себе справка, что я переболел COVID-19 и сейчас здоров я могу отдыхать на Сырдарье?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  PHATik 15.08.2020 в 13:31:00   # 760520
Да они черти там ездят по 84000 выкатывают штрафы, звери, коррупцию не искоренить в этой стране мирным путем. Поедим в следующие выходные с семьей на отдых, на Дарью, если будут жокапываться, буду все снимать на камеру, выложу в соцсетях. На базаре толпами люди гоняют от того что до 13 00 до сих пор тот алаш или автобусы битком набиты. А на Дарью видите сука с семьей нельзя ездить, карантин. Никакой гибкости в управлении, тупо все под копирку
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  Zoggyla 15.08.2020 в 13:38:03   # 760521
3й пункт может вызвать у контролирующих лиц коллапс головного мозга.
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  htmaker 15.08.2020 в 14:05:23   # 760522
Быстрее бы уже закончилось это всё, тут бессмысленно искать логику. В Астане постановят , тут исполняют
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  Zoggyla 15.08.2020 в 14:28:18   # 760523
Цитата: htmaker от 15.08.2020 08:05:23
Быстрее бы уже закончилось это всё, тут бессмысленно искать логику. В Астане постановят , тут исполняют
Складывается впечатление, что местные акимы аки кипятка боятся выйти с предложениями на верх о действенных мерах по карантину и отмене заведомо абсурдных распоряжений. Страшно.
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  Софруджу 15.08.2020 в 15:21:13   # 760525
Дебилы потому что. Толпами в городе можно, а на природу нельзя. На Боралдай нельзя, на Машат нельзя, в Сайрамсу нельзя, в Бургулюк нельзя. Вместо того, чтобы рассредоточить людей, они их собирают до кучи в городе. Нам, вообще, за перевалом, как минимум, в дне ходьбы от любой дороги или села егеря рассказывали про карантин и следовательно незаконное пребывание. Вдруг заразим сурков, волков, кабанов и медведей
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  bolatbol 15.08.2020 в 15:28:15   # 760526
Когда Сталин в 30-ых постановил оставить каждому крестьянину "лошадь, корову, и 7 голов мелкого скота" (примерно), то он имел в виду российских земледельцев. Комиссары-активисты из местных безоговорочно выполнили указ, хотя понимали, что у кочевников, незнакомых с земледелием, будет голод. Надо было выслужиться, а партия, если что, выдаст паек.
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  troll 15.08.2020 в 15:32:40   # 760528
опять сказки про сталина.наверное, поэтому он за 3 года страшного голода палец о палец не ударил, думал люди сусликов ловят, а они оказывается мертвые лежат.
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  Zoggyla 15.08.2020 в 15:46:38   # 760529
Цитата: bolatbol от 15.08.2020 09:28:15
Когда Сталин в 30-ых постановил оставить каждому крестьянину "лошадь, корову, и 7 голов мелкого скота" (примерно), то он имел в виду российских земледельцев. Комиссары-активисты из местных безоговорочно выполнили указ, хотя понимали, что у кочевников, незнакомых с земледелием, будет голод. Надо было выслужиться, а партия, если что, выдаст паек.
А разве товарищ Сталин в начале 30-х годов 20-го века обладал полнотой власти диктатора?
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  Васяй 15.08.2020 в 16:00:20   # 760531
Вчера приехал с Чардары.Дороги перерыты ,но проехать можно.Рыбачить можно,купаться нельзя.Трофеев нет,сазанчики до кило.Потихоньку люди купаются.Ментов нет,но мусора много.
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  Zoggyla 15.08.2020 в 16:14:31   # 760532
"Ментов нет,но мусора много." Фрейд
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  СССР 15.08.2020 в 17:53:46   # 760542
Цитата: Софруджу от 15.08.2020 09:21:13
Дебилы потому что. Толпами в городе можно, а на природу нельзя. На Боралдай нельзя, на Машат нельзя, в Сайрамсу нельзя, в Бургулюк нельзя. Вместо того, чтобы рассредоточить людей, они их собирают до кучи в городе. Нам, вообще, за перевалом, как минимум, в дне ходьбы от любой дороги или села егеря рассказывали про карантин и следовательно незаконное пребывание. Вдруг заразим сурков, волков, кабанов и медведей

Нам тоже мозг выносили. После этого я ещё раз сделал вывод, что это не правительство такое, это мы сам народ такой.

Ну ты егерь, ты понимаешь весь абсурд, ну скажи по-человечески, ты же все понимаешь что там мудаки на верху решения принимают. Ты простой дядька как и мы. Нахера тебе это нужно по сути? Нет, вот он стоит что то доказывает что сейчас выпишет нам штрафы задержит ИТП да ты в своем уме, тебе на лошадях сутки езды до заставы. Сядь чай попей с людьми, поговорим о жизни.
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  Васяй 15.08.2020 в 17:55:48   # 760543
Цитата: Zoggyla от 15.08.2020 10:14:31
"Ментов нет,но мусора много." Фрейд
Плеяды рассматривал на Чардаре.Красивоооо!
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  Мура45 15.08.2020 в 21:14:34   # 760561
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  Zoggyla 15.08.2020 в 21:18:20   # 760562
Цитата: СССР от 15.08.2020 11:53:46
Цитата: Софруджу от 15.08.2020 09:21:13
Дебилы потому что. Толпами в городе можно, а на природу нельзя. На Боралдай нельзя, на Машат нельзя, в Сайрамсу нельзя, в Бургулюк нельзя. Вместо того, чтобы рассредоточить людей, они их собирают до кучи в городе. Нам, вообще, за перевалом, как минимум, в дне ходьбы от любой дороги или села егеря рассказывали про карантин и следовательно незаконное пребывание. Вдруг заразим сурков, волков, кабанов и медведей

Нам тоже мозг выносили. После этого я ещё раз сделал вывод, что это не правительство такое, это мы сам народ такой.

Ну ты егерь, ты понимаешь весь абсурд, ну скажи по-человечески, ты же все понимаешь что там мудаки на верху решения принимают. Ты простой дядька как и мы. Нахера тебе это нужно по сути? Нет, вот он стоит что то доказывает что сейчас выпишет нам штрафы задержит ИТП да ты в своем уме, тебе на лошадях сутки езды до заставы. Сядь чай попей с людьми, поговорим о жизни.
Я вас не понимаю! Чего вы требуете , рассудка от государственного служащего? У него нет полномочий мыслить шире его полномочий).
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  Практичный 15.08.2020 в 22:06:46   # 760571
Дарья закрыта,в целях чтобы отдыхающие не косили под рыбаков и не устраивали массовые попойки. Чардара открыта для рыбалки,был дней 5 назад последний раз. Там народ легче контролировать. Менты проходят,где видно семья и удочка для виду- не трогают. Где сборище- терзают. Дороги норм,через Арысь. В п.Казахстан идёт ремонт дороги км15, а так везде хорошая дорога. Рыбы кстати наловил отдуши,около 10 кг привёз.трофей 2+ кг. Кто не поймал,наверное пьёт много
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  OlegR 15.08.2020 в 22:55:40   # 760575
НЕАДЕКВАТЫ полные, насчет карантина!!! МОГЗК включите: сан. врачи, акимы, и прочие! Все дороги перерыли на боролдай, так ска, народ пешком ходит и отдыхает, а чем ты хуже сделаешь если с семьёй отдыхаешь, что рыб корамбовирусом заразишь, ИЛИ что? ЗАЕБАЛИ со своим КАРАНТИНОМ, в Рашке вон, давно все открыто, и люди живут как и раньше, а наши ДУНДУКИ, лишь бы бабла от ВОЗ,а загребсти на новый прадик побольше
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  OlegR 15.08.2020 в 22:59:05   # 760576
Когда случаев заражения фиксировались единицы, всеХ нах позакрывали, ЧП! НИКТО и не верил в заразу, а как выпустили всех, так пошло, так пошло - сами не ожидали! КТО Виноват? КТО ЧП объявил? Кто экономику страны погубил, хорошо так погубил???
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  Васяй 15.08.2020 в 23:15:05   # 760577
Цитата: Практичный от 15.08.2020 16:06:46
Дарья закрыта,в целях чтобы отдыхающие не косили под рыбаков и не устраивали массовые попойки. Чардара открыта для рыбалки,был дней 5 назад последний раз. Там народ легче контролировать. Менты проходят,где видно семья и удочка для виду- не трогают. Где сборище- терзают. Дороги норм,через Арысь. В п.Казахстан идёт ремонт дороги км15, а так везде хорошая дорога. Рыбы кстати наловил отдуши,около 10 кг привёз.трофей 2+ кг. Кто не поймал,наверное пьёт много
Не на ту кнопку тыкнул.Привезли тоже нормально,завозили на лодке,макуха хорошо отработала:с каждого заброса рыбка,но трофеи пока плавают,ждут следующей серии.
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