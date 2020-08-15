Нужен ли карантин на Сырдарье?

Цитата: Софруджу от

Дебилы потому что. Толпами в городе можно, а на природу нельзя. На Боралдай нельзя, на Машат нельзя, в Сайрамсу нельзя, в Бургулюк нельзя. Вместо того, чтобы рассредоточить людей, они их собирают до кучи в городе. Нам, вообще, за перевалом, как минимум, в дне ходьбы от любой дороги или села егеря рассказывали про карантин и следовательно незаконное пребывание. Вдруг заразим сурков, волков, кабанов и медведей Дебилы потому что. Толпами в городе можно, а на природу нельзя. На Боралдай нельзя, на Машат нельзя, в Сайрамсу нельзя, в Бургулюк нельзя. Вместо того, чтобы рассредоточить людей, они их собирают до кучи в городе. Нам, вообще, за перевалом, как минимум, в дне ходьбы от любой дороги или села егеря рассказывали про карантин и следовательно незаконное пребывание. Вдруг заразим сурков, волков, кабанов и медведей

Нам тоже мозг выносили. После этого я ещё раз сделал вывод, что это не правительство такое, это мы сам народ такой.Ну ты егерь, ты понимаешь весь абсурд, ну скажи по-человечески, ты же все понимаешь что там мудаки на верху решения принимают. Ты простой дядька как и мы. Нахера тебе это нужно по сути? Нет, вот он стоит что то доказывает что сейчас выпишет нам штрафы задержит ИТП да ты в своем уме, тебе на лошадях сутки езды до заставы. Сядь чай попей с людьми, поговорим о жизни.