Нужен ли карантин на Сырдарье?

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kkafp 15 Августа 2020 в 12:41:33
Разыскал местного егеря, уточнил, с его слов: «В связи с карантином от Шардары и до границы с Кызылординской областью по правому и левому берегу Сырдарьи рыбалка запрещена».
Удивительно, что в среде рыболовов не слышал о таком запрете, не встречал никакой информации в интернете и других СМИ.
В связи с этим ряд вопросов:
1. На каком основании запрещён отдых на природе? Где можно ознакомиться с официальным документом?
2. Каким образом этот запрет уменьшает распространение коронавируса?
3. Если у меня при себе справка, что я переболел COVID-19 и сейчас здоров я могу отдыхать на Сырдарье?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: htmaker от 15.08.2020 08:05:23Складывается впечатление, что местные акимы аки кипятка боятся выйти с предложениями на верх о действенных мерах по карантину и отмене заведомо абсурдных распоряжений. Страшно.
Быстрее бы уже закончилось это всё, тут бессмысленно искать логику. В Астане постановят , тут исполняют
Быстрее бы уже закончилось это всё, тут бессмысленно искать логику. В Астане постановят , тут исполняют
Цитата: bolatbol от 15.08.2020 09:28:15А разве товарищ Сталин в начале 30-х годов 20-го века обладал полнотой власти диктатора?
Когда Сталин в 30-ых постановил оставить каждому крестьянину "лошадь, корову, и 7 голов мелкого скота" (примерно), то он имел в виду российских земледельцев. Комиссары-активисты из местных безоговорочно выполнили указ, хотя понимали, что у кочевников, незнакомых с земледелием, будет голод. Надо было выслужиться, а партия, если что, выдаст паек.
Когда Сталин в 30-ых постановил оставить каждому крестьянину "лошадь, корову, и 7 голов мелкого скота" (примерно), то он имел в виду российских земледельцев. Комиссары-активисты из местных безоговорочно выполнили указ, хотя понимали, что у кочевников, незнакомых с земледелием, будет голод. Надо было выслужиться, а партия, если что, выдаст паек.
Цитата: Софруджу от 15.08.2020 09:21:13
Дебилы потому что. Толпами в городе можно, а на природу нельзя. На Боралдай нельзя, на Машат нельзя, в Сайрамсу нельзя, в Бургулюк нельзя. Вместо того, чтобы рассредоточить людей, они их собирают до кучи в городе. Нам, вообще, за перевалом, как минимум, в дне ходьбы от любой дороги или села егеря рассказывали про карантин и следовательно незаконное пребывание. Вдруг заразим сурков, волков, кабанов и медведей
Дебилы потому что. Толпами в городе можно, а на природу нельзя. На Боралдай нельзя, на Машат нельзя, в Сайрамсу нельзя, в Бургулюк нельзя. Вместо того, чтобы рассредоточить людей, они их собирают до кучи в городе. Нам, вообще, за перевалом, как минимум, в дне ходьбы от любой дороги или села егеря рассказывали про карантин и следовательно незаконное пребывание. Вдруг заразим сурков, волков, кабанов и медведей
Нам тоже мозг выносили. После этого я ещё раз сделал вывод, что это не правительство такое, это мы сам народ такой.
Ну ты егерь, ты понимаешь весь абсурд, ну скажи по-человечески, ты же все понимаешь что там мудаки на верху решения принимают. Ты простой дядька как и мы. Нахера тебе это нужно по сути? Нет, вот он стоит что то доказывает что сейчас выпишет нам штрафы задержит ИТП да ты в своем уме, тебе на лошадях сутки езды до заставы. Сядь чай попей с людьми, поговорим о жизни.
Цитата: Zoggyla от 15.08.2020 10:14:31Плеяды рассматривал на Чардаре.Красивоооо!
"Ментов нет,но мусора много." Фрейд
"Ментов нет,но мусора много." Фрейд
Цитата: Васяй от 15.08.2020 11:55:48
Цитата: Zoggyla от 15.08.2020 10:14:31Плеяды рассматривал на Чардаре.Красивоооо!
"Ментов нет,но мусора много." Фрейд
"Ментов нет,но мусора много." Фрейд
А Персеиды видел?
Цитата: СССР от 15.08.2020 11:53:46Я вас не понимаю! Чего вы требуете , рассудка от государственного служащего? У него нет полномочий мыслить шире его полномочий).
Нам тоже мозг выносили. После этого я ещё раз сделал вывод, что это не правительство такое, это мы сам народ такой.
Ну ты егерь, ты понимаешь весь абсурд, ну скажи по-человечески, ты же все понимаешь что там мудаки на верху решения принимают. Ты простой дядька как и мы. Нахера тебе это нужно по сути? Нет, вот он стоит что то доказывает что сейчас выпишет нам штрафы задержит ИТП да ты в своем уме, тебе на лошадях сутки езды до заставы. Сядь чай попей с людьми, поговорим о жизни.
Цитата: Софруджу от 15.08.2020 09:21:13
Дебилы потому что. Толпами в городе можно, а на природу нельзя. На Боралдай нельзя, на Машат нельзя, в Сайрамсу нельзя, в Бургулюк нельзя. Вместо того, чтобы рассредоточить людей, они их собирают до кучи в городе. Нам, вообще, за перевалом, как минимум, в дне ходьбы от любой дороги или села егеря рассказывали про карантин и следовательно незаконное пребывание. Вдруг заразим сурков, волков, кабанов и медведей
Дебилы потому что. Толпами в городе можно, а на природу нельзя. На Боралдай нельзя, на Машат нельзя, в Сайрамсу нельзя, в Бургулюк нельзя. Вместо того, чтобы рассредоточить людей, они их собирают до кучи в городе. Нам, вообще, за перевалом, как минимум, в дне ходьбы от любой дороги или села егеря рассказывали про карантин и следовательно незаконное пребывание. Вдруг заразим сурков, волков, кабанов и медведей
Нам тоже мозг выносили. После этого я ещё раз сделал вывод, что это не правительство такое, это мы сам народ такой.
Ну ты егерь, ты понимаешь весь абсурд, ну скажи по-человечески, ты же все понимаешь что там мудаки на верху решения принимают. Ты простой дядька как и мы. Нахера тебе это нужно по сути? Нет, вот он стоит что то доказывает что сейчас выпишет нам штрафы задержит ИТП да ты в своем уме, тебе на лошадях сутки езды до заставы. Сядь чай попей с людьми, поговорим о жизни.
Практичный 15.08.2020 в 22:06:46 # 760571
Цитата: Практичный от 15.08.2020 16:06:46Не на ту кнопку тыкнул.Привезли тоже нормально,завозили на лодке,макуха хорошо отработала:с каждого заброса рыбка,но трофеи пока плавают,ждут следующей серии.
Дарья закрыта,в целях чтобы отдыхающие не косили под рыбаков и не устраивали массовые попойки. Чардара открыта для рыбалки,был дней 5 назад последний раз. Там народ легче контролировать. Менты проходят,где видно семья и удочка для виду- не трогают. Где сборище- терзают. Дороги норм,через Арысь. В п.Казахстан идёт ремонт дороги км15, а так везде хорошая дорога. Рыбы кстати наловил отдуши,около 10 кг привёз.трофей 2+ кг. Кто не поймал,наверное пьёт много
Дарья закрыта,в целях чтобы отдыхающие не косили под рыбаков и не устраивали массовые попойки. Чардара открыта для рыбалки,был дней 5 назад последний раз. Там народ легче контролировать. Менты проходят,где видно семья и удочка для виду- не трогают. Где сборище- терзают. Дороги норм,через Арысь. В п.Казахстан идёт ремонт дороги км15, а так везде хорошая дорога. Рыбы кстати наловил отдуши,около 10 кг привёз.трофей 2+ кг. Кто не поймал,наверное пьёт много