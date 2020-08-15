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Нужен гражданский адвокат
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Manitu 15 Августа 2020 в 14:41:41
Здравствуйте уважаемые титусяне. Тут есть кто нибудь из Алматы? Нужен толковый , ну и желательно не слишком дорогой адвокат, который сможет представлять интересы клиента в Алматы. Специалист по гражданским делам. Может кто посоветует такого. А то в интернете все спецы, и профессионалы, а по факту фиг знает что попадется.
Заранее спасибо.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  портфил 15.08.2020 в 16:36:36   # 760535
что ждешь когда хорошего спеца-юриста на этой помойке титусной, всякие залетные ватные типчики подскажут ))))
выходи на Борисча ( едридмадрида) у него в конторе ( фирме) хорошая юридическая команда ( и не только по нашему Казахстану, но и по СНГ )))))
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  Практичный 15.08.2020 в 22:32:11   # 760573
Цитата: портфил от 15.08.2020 10:36:36
что ждешь когда хорошего спеца-юриста на этой помойке титусной, всякие залетные ватные типчики подскажут ))))
выходи на Борисча ( едридмадрида) у него в конторе ( фирме) хорошая юридическая команда ( и не только по нашему Казахстану, но и по СНГ )))))
за рекламу плотят, Житель титусной помойки?
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  Reanimator 16.08.2020 в 04:38:37   # 760583
Свяжись с Жанной Жуматаевной Кусаиновой
+7(701)212-76-31. Это в Алматы
Грамотный профессиональный адвокат с душой и сердцем. По деньгам не дерет семь шкур. Всегда подходит к делу сперва как человек, а потом как юрист. Мне помогла в трудном споре, причем за относительно небольшие деньги
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