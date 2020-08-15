Нужен гражданский адвокат

что ждешь когда хорошего спеца-юриста на этой помойке титусной, всякие залетные ватные типчики подскажут ))))выходи на Борисча ( едридмадрида) у него в конторе ( фирме) хорошая юридическая команда ( и не только по нашему Казахстану, но и по СНГ )))))